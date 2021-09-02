Как сделать питание ребенка здоровым: советы диетолога

Ребенку необходимо прививать полезные привычки в питании с детства.

Сентябрь для всех — и родителей, и школьников — неотвратим и неизбежен, как и окончание лета. Поэтому собираем детей в школу и после длительных каникул под новым углом смотрим на питание ребенка в школе и дома. Вспоминаем, как правильно построить питание, какие продукты добавят школьнику сил для усвоения новых знаний. И помним, что от того как он питается, зависит работа иммунной системы, органов пищеварения, поддержания нормального веса и роста, развития когнитивных процессов и здоровья в целом.

У современного ребенка огромное количество соблазнов в еде. Отовсюду реклама батончиков, чипсов, сухариков, газированных сладких напитков, йогуртов и молочных десертов с наполнителями и других сладостей. Именно эти "продукты" чаще всего школьники считают лучшими на перекус, а порой и на другие приемы пищи. Хотя всем хорошо известно, что чрезмерное потребление сладостей, выпечки, сладких напитков не вписываются в рамки здорового питания, они приводят к изменениям в обмене веществ. Повышаются риски появления лишнего веса и ожирения, а в дальнейшем развитии сахарного диабета. И не только. От таких продуктов стремительно портятся зубы, пищеварительная система, кожа и т. д.

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Поэтому ребенку необходимо прививать полезные привычки в питании с детства. Некоторые привычки особенно важны — режим питания, регулярный полноценный завтрак (дома или в школе), питье воды, исключение "мусорной пищи".

Ряд пищевых продуктов в рационе ребенка имеют особую важность. Например, у детей повышенная потребность в белках. Ведь они быстро растут. Поэтому в рационе всегда должны быть продукты-источники полноценного белка — кисломолочные напитки, сыр, рыба, птица, мясо, яйца.

Для нормальной функции кишечника нужна клетчатка. Поэтому рекомендуется принимать ежедневно 4-5 порций овощей и фруктов, есть каши. Овощи и фрукты должны занимать не менее половины дневной тарелки здорового питания, а крупы и злаковые 1/3. Эти продукты обеспечивают организм широким спектром витаминов и минералов, необходимых для роста и развития

Оптимально четырехразовое питание. А еду можно распределить так — на завтрак — 25%, обед — 35%, перекусы — 20%, ужин — 20%. Продукты богатые белком (мясо, рыбу) лучше давать в первой половине дня, на ужин молочную и растительную пищу. Состав каждого приема пищи, безусловно, нужно подбирать индивидуально. Растущему организму также необходимо достаточное количество жиров и углеводов в сутки. Все строительные материалы для костей и мышц ребенок получит именно с пищей.

Надо следить за тем, чтобы школьник получал достаточное количество воды и не питался в сухомятку. Основным напитком детей должна быть вода. И следует ограничить доступ к подслащенным напиткам.

Причин, чтобы не питаться нормальной пищей, множество. Одна из них, например, загруженность детей в школе, а родителей на работе, когда одним никогда съесть пищу, а другим когда ее приготовить. Но на кону будущее ребенка. Необходимо собраться, все продумать, подготовить и обсудить с ребенком его рацион, найти компромиссы. Главное: давать с собой в школу такую пищу, которую ребенок съест, а не выбросит в урну. Не надо уговаривать и заставлять съесть то, что он не хочет. Не стоит также поощрять едой за хорошую учебу: шоколадкой, походами в рестораны фаст-фуда и т. д. Поэтому, кроме принципов здорового питания учитывайте вкусы и желания вашего школьника. И вперед, в новый учебный год

Из ежедневного рациона желательно исключить или очень ограничить:

сладости, фруктовые соки и нектары, сладкие газированные напитки, сладкие глазированные злаковые (хлопья, шарики и т. д), сладкие молочные десерты. Избыток сахара в рационе приводит не только к избыточному весу, ожирение, нарушение гормонального фона у подростков и кариеса. Это также возбуждает аппетит и препятствует применению продуктов с менее интенсивным и естественным вкусом.

Соленые закуски — чипсы, крекеры и соленые палочки. Это источник не только избытка соли, но и канцерогенных транс-жиров и аллергенных пищевых добавок. Еда школьника должна быть и вкусной, и полезной.

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