Как сделать полезный и быстрый массаж ножек вашего малыша

Массаж для младенца – это чрезвычайно полезная практика, она способствует физическому и психологическому развитию ребенка. Кроме того, домашний массаж – это приятный способ родителям провести время вместе с их малышами.
Конечно, существует много видов массажа, на своей странице в Instagram Mommy Time предложили расслабляющий массаж ножек. Для его выполнения не нужно много времени и вы можете делать его хоть по несколько раз в день, чтобы успокоить ребенка. Такой массаж по силам сделать без специальной подготовки и квалификации, как маме, так и папе.
Мы поэтапно расскажем, какие движения нужно делать, чтобы они принесли пользу вашему ребенку:
- Разогрейте ножку – осторожно трите ножку от пяточки до пальчиков;
- Прорисуйте большим пальцем на подошве как будто цифру «7» – от мизинчика, до большого пальчика и до пяточки;
- Прорисуйте большим пальцем на подошве как будто цифру «8» – убедитесь, что проходите массирующими движениями каждый пальчик;
- Пройдитесь массирующими движениями вверх к пальчикам от пяточки
- Еще немного разогрейте ножку;
- Медленно и осторожно протяните большим пальцем вверх по стопе.
Если вы будете систематически делать такой массаж, то сразу же заметите изменения в поведении малыша, ведь он:
- поможет ребёнку лучше уснуть;
- поможет при расстройствах пищеварения;
- успокоит ребенка при суетливости;
- расслабит его;
- снимет гипертонус мышц;
- успокоит ребенка при зубной боли.
Казалось бы, как такие простые движения могут принести столько пользы и удовольствия, скажем одно, после этих манипуляций вам обеспечена искренняя улыбка вашего младенца. Кстати, можно использовать ваше детское или массажное масло, чтобы движения были более легкими и медленными, если вы не пользуетесь маслом, но хотите попробовать, советуем сначала проконсультироваться с врачом.
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