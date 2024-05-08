Как сделать полезный и быстрый массаж ножек вашего малыша

Массаж для младенца – это чрезвычайно полезная практика, она способствует физическому и психологическому развитию ребенка. Кроме того, домашний массаж – это приятный способ родителям провести время вместе с их малышами.

Конечно, существует много видов массажа, на своей странице в Instagram Mommy Time предложили расслабляющий массаж ножек. Для его выполнения не нужно много времени и вы можете делать его хоть по несколько раз в день, чтобы успокоить ребенка. Такой массаж по силам сделать без специальной подготовки и квалификации, как маме, так и папе.

Мы поэтапно расскажем, какие движения нужно делать, чтобы они принесли пользу вашему ребенку:

Разогрейте ножку – осторожно трите ножку от пяточки до пальчиков; Прорисуйте большим пальцем на подошве как будто цифру «7» – от мизинчика, до большого пальчика и до пяточки; Прорисуйте большим пальцем на подошве как будто цифру «8» – убедитесь, что проходите массирующими движениями каждый пальчик; Пройдитесь массирующими движениями вверх к пальчикам от пяточки Еще немного разогрейте ножку; Медленно и осторожно протяните большим пальцем вверх по стопе.

Если вы будете систематически делать такой массаж, то сразу же заметите изменения в поведении малыша, ведь он:

поможет ребёнку лучше уснуть;

поможет при расстройствах пищеварения;

успокоит ребенка при суетливости;

расслабит его;

снимет гипертонус мышц;

успокоит ребенка при зубной боли.

Казалось бы, как такие простые движения могут принести столько пользы и удовольствия, скажем одно, после этих манипуляций вам обеспечена искренняя улыбка вашего младенца. Кстати, можно использовать ваше детское или массажное масло, чтобы движения были более легкими и медленными, если вы не пользуетесь маслом, но хотите попробовать, советуем сначала проконсультироваться с врачом.

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