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Как сделать полезный и быстрый массаж ножек вашего малыша

Как сделать полезный и быстрый массаж ножек вашего малыша

Массаж младенца / Фото: www.credits

Массаж для младенца – это чрезвычайно полезная практика, она способствует физическому и психологическому развитию ребенка. Кроме того, домашний массаж – это приятный способ родителям провести время вместе с их малышами.

Конечно, существует много видов массажа, на своей странице в Instagram Mommy Time предложили расслабляющий массаж ножек. Для его выполнения не нужно много времени и вы можете делать его хоть по несколько раз в день, чтобы успокоить ребенка. Такой массаж по силам сделать без специальной подготовки и квалификации, как маме, так и папе.

Мы поэтапно расскажем, какие движения нужно делать, чтобы они принесли пользу вашему ребенку:

  1. Разогрейте ножку – осторожно трите ножку от пяточки до пальчиков;
  2. Прорисуйте большим пальцем на подошве как будто  цифру «7» – от мизинчика, до большого пальчика и до пяточки;
  3. Прорисуйте большим пальцем на подошве как будто цифру «8» – убедитесь, что проходите массирующими движениями каждый пальчик;
  4. Пройдитесь массирующими движениями вверх к пальчикам от пяточки
  5. Еще немного разогрейте ножку;
  6. Медленно и осторожно протяните большим пальцем вверх по стопе.

Если вы будете систематически делать такой массаж, то сразу же заметите изменения в поведении малыша, ведь он:

  • поможет ребёнку лучше уснуть;
  • поможет при расстройствах пищеварения;
  • успокоит ребенка при суетливости;
  • расслабит его;
  • снимет гипертонус мышц;
  • успокоит ребенка при зубной боли.

Казалось бы, как такие простые движения могут принести столько пользы и удовольствия, скажем одно,  после этих манипуляций вам обеспечена искренняя улыбка вашего младенца. Кстати, можно использовать ваше детское или массажное масло, чтобы движения были более легкими и медленными, если вы не пользуетесь маслом, но хотите попробовать, советуем сначала проконсультироваться с врачом.

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