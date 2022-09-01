Как сформировать рацион ребенка, чтобы заложить основы здоровья

Правильный рацион ребенка — значимый фактор для здоровья и развития малыша. Поэтому очень важно приобщить кроху к принципам здорового питания как можно раньше. Но с другой стороны, это часто осложняется тем, что дети очень переборчивы в еде и отказываются есть ряд продуктов.

В этой статье рассказываем о секретах составления правильного детского рациона и делимся секретами, как убедить маленького «нехочуху» попробовать овощи, рыбу и другие полезные блюда.

Правильное и регулярное питание – основной фактор успеха

Даже когда малыш ест исключительно детское питание, важно кормить его в одно и то же время, не пропускать обязательных приемов пищи. Также надо постараться отказаться от перекусов. Если это не получается, чтобы «заморить червячка» предлагайте ребенку детское печенье, сок, яблоко. Эти продукты приглушат чувство голода, но не аппетит.

Очень важно, чтобы питание было и вкусным, и разнообразным. Чтобы малыш рос здоровым, он должен регулярно употреблять:

зерновые продукты;

овощи и фрукты;

рыбу и мясо;

молоко и молочные продукты.

Если ребенок ест слишком мало или наоборот переедает, это может отразиться на состоянии желудочно-кишечного тракта, нарушить обменные процессы в организме, спровоцировать ожирение или истощение.

Каких продуктов не должно быть в детском рационе?

Питание детей отличается от рациона взрослого человека, поэтому ряд продуктов, способных вызвать аллергические реакции, в меню малыша быть не должно. Например, детям лучше не давать субпродукты и колбасы.

Другие нежелательные продукты, которые надо исключить из детского рациона:

жареные в масле продукты, чипсы;

сгущенка и сладкие сырки;

пирожные и другие кондитерские продукты с белковым кремом;

газированные напитки;

маринады, пряности, приправы;

орехи и мед, особенно если есть склонность к аллергическим реакциям;

все блюда на основе полуфабрикатов и концентратов для приготовления;

кисломолочные продукты, содержащие этанол.

Также малышам ни в коем случае нельзя давать еду, которая содержит большое количество пищевых добавок. Как правило, информацию об этом производитель указывает на упаковке.

Как убедить ребенка есть полезную еду: секреты опытных родителей

Многие малыши отказываются есть здоровые продукты и капризничают, требуют сладости, другие лакомства, включить любимый мультфильм, купить игрушку… Психологи предупреждают: такого вида потакание ни к чему хорошему не приведет. Особенно опасны мультфильмы, так как во время просмотра дети увлекаются сюжетом и «забывают» жевать, быстро глотают пищу, что вредно для ЖКТ. С другой стороны, наблюдая за приключениями любимых героев, они не могут контролировать свой аппетит и съедают больше, чем надо.

Несколько секретов хорошего аппетита

Мы уже говорили: важно соблюдать режим кормления. Оптимально кормить малыша каждые 3,5–4 часа. Сладости и фрукты желательно давать после еды. Кстати, хорошо будет приучить ребенка к тому, что конфеты надо есть за столом.

И еще несколько важных правил.

Соблюдайте ритуал приема пищи. У ребенка должна быть своя посуда, собственное место за столом. Желательно позволить малышу выбрать посуду самостоятельно, так процесс употребления пищи заинтересует его еще больше.

Усилить аппетит поможет небольшая порция овощного салата перед основным приемом пищи.

Не стоит сажать за стол возбужденного ребенка, который увлечен игрой. Лучше немного подождать, чтобы его активность снизилась.

Не давайте малышу одно и то же блюдо несколько дней подряд. Пища должна быть разнообразной.

Детей постарше можно привлечь к приготовлению блюда: не зря говорят, что еда, которую готовили вместе, вкуснее.

И не забывайте: улучшить аппетит помогут прогулки на свежем воздухе с активными играми. Особенно актуально это для «малоежек».

На помощь придет психология

Детские психологи предлагают использовать некоторые приемы, которые помогут заинтересовать ребенка полезной едой. Например, кормите малыша не такой едой, как других членов семьи несколько дней, объяснив, что рыба с овощами — блюдо для взрослых. Наверняка, маленький непоседа заинтересуется «вкусом взрослой жизни».

Не «впихивайте» в детей полезные продукты, которые те не любят. Постарайтесь замаскировать его в любимом блюде малыша. Немного творога или брокколи можно спрятать в каше, а крупу — в супе. Скорее всего, ребенок не заметит подмены.

И, наконец, если в семье несколько детей, можно попробовать устроить соревнование: кто раньше увидит картинку на дне тарелки, тот получит приз. Поле для педагогических экспериментов достаточно широкое. Помните, что именно от родителей и их способностей приучить малыша питаться здоровой и разнообразной пищей зависит его культура питания в дальнейшем.