Как сохранить баланс в родительстве после развода, когда бывший партнер следит за вашими детьми

Именно о такой ситуации рассказало издание The Washington Post, рассмотрев пример семьи, в которой подростки ощущают на себе «контроль» матери во время пребывания с отцом.

Для примера, издание выбрало историю отца двух подростков, который рассказал, что он уважает приватность своих сыновей и не следит за ними через телефоны, потому что руководствуется золотым правилом — «относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Но его бывшая жена делает все наоборот, она отслеживает их перемещения, даже когда они находятся с ним.

Иногда бывшая присылает сообщения вроде, «Разве на поздно для того, чтобы сын был у девушки?» Даже если это безопасная встреча, отец чувствует себя под постоянным наблюдением. Такое поведение нарушает баланс и создает напряжение не только для него, но и для детей.

Как найти компромисс

Слушать и не осуждать. Вместо конфронтации попробуйте узнать, почему бывший партнер волнуется. «Я заметил (а), что ты переживаешь, когда дети у меня. Расскажи, почему так» — простой вопрос может уменьшить напряжение.

Установить четкие границы. Во время пребывания детей у отца или матери можно договориться, что «Если нет чрезвычайной ситуации, я не буду отвечать на сообщения». Это поможет вернуть контроль над собственным временем и уменьшить постоянное давление.

Быть опорой для детей . Подростки могут чувствовать смятение из-за чрезмерного контроля одного из родителей. Важно слушать их фрустрацию, поддерживать доверие и объяснять, что конфликты между родителями — не их вина.

Не подрывать уважение к одному из родителей . Важно избегать оценок и критики бывшего партнера при детях, даже если вы сердитесь. Сосредоточьтесь на безопасности и эмоциональном счастье детей.

Поддержка себе. Друзья, терапевт или коуч могут стать «звуковой доской», помогать не потерять терпение и видеть более широкую картину.

Ситуации с чрезмерным контролем не имеют быстрого решения. Но важно помнить, что самая большая жертва в этой ситуации — дети. Постоянная подозрительность и слежка могут научить их хитрить или скрывать факты.

Если сосредоточиться на терпении, эмпатии и четких границах, один из родителей может не только уменьшить стресс в собственной жизни, но и сохранить прочную связь с подростками. Иногда именно спокойствие и последовательность становятся самым мощным «оружием» в мире современного родительства после развода.