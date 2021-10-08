Как ссоры родителей отражаются на развитии и дальнейшей жизни ребенка

Ребенок чувствует себя спокойно только тогда, когда в семье – мир и согласие. А если родители постоянно ссорятся, да еще ребенок бывает свидетелем домашнего насилия, он неимоверно страдает, даже если его никто не ругает и вообще не обращает на него внимания.

Родителям может показаться, что их ссоры совершенно не касаются ребенка и он может просто закрыть дверь и играть в игрушки (делать уроки), но это огромная ошибка! Ребенок не может думать ни о чем другом, кроме ссоры папы и мамы. Это ведет к серьезным изменениям его психического состояния. Подробнее рассказал житомирский детский психолог Наталья Сидоренок.

Детский страх может остаться на всю жизнь

Если в семье постоянно происходят ссоры и выяснения отношений между родителями, да еще и случаи насилия, это совершенно выбивает ребенка из обычной колеи и он ощущает себя всеми покинутым и незащищенным. Родители уже не представляются ему той стеной, за которую можно спрятаться в случае опасности, и он вряд ли обратится к ним за помощью в нужную минуту.

Ребенок ощущает себя одиноким. А еще подступает необъяснимый страх: что с ним будет завтра? Вдруг он останется без папы или без мамы или вообще родители его бросят, потому что у них свои проблемы и заботы. Этот страх становится неотвязным и постоянным, и он может закрепиться в подсознании ребенка на всю жизнь.

"Это я виноват..."

Многие дети-дошкольники никак не могут понять, почему родители наконец не помирятся. Почему почти каждый день они кричат друг на друга, и папа, когда выпьет, может ударить маму. Ребенок не понимает причины ссор, и ему кажется, что это он во всем виноват. Да, он утром разлил чай, после обеда не убрал свои вещи, а вечером папа снова кричал на маму. Значит, это он во всем виноват. Чувство вины будет преследовать ребенка постоянно, и это обязательно скажется на дальнейшей жизни: что бы вокруг ни происходило, он будет винить только себя.

Кричать и драться – норма?

Если в семье родители постоянно общаются на повышенных тонах, кричат и ругают друг друга, не выбирая слов и выражений, то ребенок начинает общаться точно так же. Он будет перекрикивать всех, чтобы его услышали, устраивать истерики, а если нужно – ввязываться в драку, чтобы доказать свою правоту.

Но может быть и обратный эффект: дети, которые все детство жили под крики, ругань и ссоры родителей, впоследствии будут бояться любых конфликтов и избегать их. Они никогда не смогут постоять за себя, предпочитая признать свое поражение, просто убежать и подавить собственные эмоции. Такой человек не сумеет отстоять свои интересы и тем более защитить своих близких.

Зачем создавать семью

Ссоры между дорогими ребенку людьми – мамой и папой, наводят ребенка на мысль, что в семье никогда не бывает хорошо. Даже если он видел, как мама и папа заботились и проявляли любовь друг к другу, их ссоры рождают в ребенке недоверие к семейным отношениям. С годами он будет просто бояться создавать семью, опасаясь, что рано или поздно хорошие отношения перейдут в обоюдную ненависть. Такие люди долго не решаются вступить в брак и при малейшей размолвке с близким человеком могут просто сбежать, прекратив отношения из страха повторить семейную историю собственных родителей.

А что родители?

Некоторые родители в пылу выяснения отношений друг с другом совершенно забывают о существовании ребенка. Но большинство прекрасно понимают, что ребенок, который стал свидетелем их ссор и насилия, очень страдает, поэтому стараются как-то загладить свою вину. После каждого семейного конфликта, когда страсти улягутся, родители должны спокойно поговорить друг с другом и с ребенком о его чувствах, постараться успокоить, сказать, что папа и мама его очень любят и виноваты в случившемся только они, а не он. Он – лучший в мире, а вот родители его, к сожалению, никак не могут наладить нормальные отношения. Если папа (мама) перегнул палку и понимает, что слишком погорячился или вообще вел себя недостойно, ему нужно сказать, что все осознал и в следующий раз постарается поступить более разумно. Можно вместе посмотреть фильм о конфликтах в семье, где представлен путь их решения...

Как правильно решать спорные вопросы

В любой семье возникают различные ситуации: от мелких разногласий до серьезных конфликтов, однако, если родители умеют спокойно и конструктивно решать свои проблемы, это не разрушает семью и не пугает ребенка. Нужно учиться вместе обсуждать спорные ситуации, предоставлять друг другу возможность высказаться, взвешивать все за и против, вместе продумывать последствия того или иного шага... Словом, совместно принимать решение, которое будет наиболее приемлемым. И тогда ребенок тоже будет учиться решать свои проблемы без истерик, угроз, хлопанья дверью и крика. Это важно не только для сохранения семьи, но и для дальнейшей жизни самого ребенка.

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В жизни ему придется тысячу раз решать спорные и конфликтные вопросы, налаживать отношения с разными людьми. Нужно учиться не только спокойно отстаивать свою позицию, брать на себя ответственность, но и в определенных ситуациях идти на компромисс, прощать людей, а еще нужно уметь просить прощения самому, если виноват. Всему этому должны научить родители на собственном примере.

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