Как успокоить жестокого подростка: советы для родителей / © Credits

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Однако оскорбительные замечания, резкие фразы или саркастические выпады часто являются проявлениями внутренней боли, стресса или незрелости ребенка. Поэтому как реагировать, когда подросток ранит словами, об этом в своей статье рассказало издание Psychology Today, а также предоставило советы, как сохранить достоинство и спокойствие, без потери авторитета.

Подростковый возраст — это период гормональных всплесков, переосмысления себя и формирования личности. В это время ребенок пытается отстоять свои границы, порой проверяя вашу любовь «на прочность». Острые слова могут быть сигналом:

внутренней боли или разочарования (не всегда связанного с вами),

ощущение недостатка поддержки или доверия,

желание контролировать ситуацию,

копирование токсичных образцов поведения (из социальных сетей, сверстников и т.д.).

Чего не стоит делать

Не вступайте в «войну». В ответ на грубость не стоит соревноваться в сарказме или повышать голос.

Не защищайтесь агрессивно. Фраза «Я дала тебе все!» не убедит, а лишь усилит раздражение.

Не замалчивайте проблему. Игнорирование создает эмоциональный разрыв, который трудно потом преодолеть.

Как реагировать

«Я не твой враг. Я здесь, чтобы понять тебя и помочь». Этот ответ не слабость, а пример эмоциональной зрелости. Он:

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помогает регулировать эмоции (ваши и ребенка),

не дает ситуации обостриться,

создает пространство для диалога, а не конфликта.

Практические примеры ответов

Вариант 1.

Подросток говорит: «Тебе какая разница, все равно ты всегда занята!»

Ваш ответ: «Я не твой враг. Мне важно, что ты чувствуешь. Расскажи, как я могу сейчас помочь»

Вариант 2.

Подросток: «Мне стыдно за тебя. Ты ничего не понимаешь!»

Ваш ответ: «Возможно, я действительно чего-то не понимаю. Но я хочу знать, что ты переживаешь. Ты важен для меня»

Вариант 3.

Подросток: «Я сам разберусь. Мне от тебя ничего не надо!»

Ваш ответ: «Хорошо. Когда будешь готов поговорить, я здесь. Я не против тебя, я на твоей стороне»

Советы

Оставайтесь спокойными. Дышите глубоко. Ваше спокойствие — лучший ответ на эмоциональный шторм.

Будьте последовательными. Не реагируйте на каждую вспышку гнева. Но показывайте, что вы всегда открыты к диалогу.

Признавайте чувства подростка. Даже если вы не согласны, признайте его или ее право на эмоции.

Давайте пространство. Иногда молчаливое присутствие эффективнее разговора. Главное — не исчезать из поля зрения.

Устанавливайте границы с любовью. Вы имеете право требовать уважения. Скажите: «Мы можем говорить обо всем, но без обид и крика».

Ваша цель — не «победить» в споре, а сохранить связь. В моменты жестокости ребенок нуждается не в наказании, а в примере как справляться с эмоциями, не разрушая отношения. В следующий раз, когда подросток будет резким, не спешите с выводами. Посмотрите глубже и вспомните, что вы — не его враг. Вы его опора и это самая большая сила.

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