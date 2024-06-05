Как воспитать спокойного и независимого ребенка: советы от мамы-блогера

В детстве очень раздражают бесконечные родительские советы. Но когда у нас появляются дети, мы начинаем вести себя так же, как наши родители. Мы боимся за детей и не верим, что они справятся с ответственностью.

Страх, как и любовь, совершенно неотделимы от непосредственной роли родителей. Если опасения оправданы, то они способны защитить ребенка, уберечь от опасности, ведь транслируют понятие о риске: с помощью этого ребенок понимает, что не нужно высовываться слишком сильно из окна или не стоит совать пальцы в розетку.

Чаще у родителей достаточно анахронические представления о способностях собственного ребенка, который, может, уже и не ребенок совсем! Он захочет показать, насколько повзрослел, а родителям придется учиться "отпускать руль" ситуации.

Популярная мама-блогер Agda Reis в одном из своих постов Instagram поделилась собственными мыслями, как вырастить спокойного ребенка и что нужно делать, чтобы детство было максимально неограниченным и счастливым. Говоря о покое следует подчеркнуть, что он выступает синонимом независимости. Ведь детские истерики начинаются с ограничений, иногда даже необоснованных.

Независимость и покой важны, потому что:

Это способствует развитию уверенности и самоуважения, а также мотивации и настойчивости;

Это воспитывает самоуверенность, позволяя вашему ребенку чувствовать, что он контролирует свою жизнь;

Это дает вашему ребенку чувство важности и причастности, необходимое для построения социальных отношений и своего вклада в мир;

Это развивает их уровень самосознания и чувствительности к другим, что учит их помогать окружающим;

Это учит их самомотивации, поскольку у низ есть свобода находить собственные причины достижения желаемого;

Это дает им веру в то, что они компетентны и способны позаботиться о себе, что делает их устойчивыми к внешним вызовам;

Это позволяет им стать достойными людьми, принимающими решения, поскольку у их есть свобода рассматривать разные варианты, прежде чем выбрать тот, который они считают самым лучшим;

Это развивает другие жизненно важные качества, такие как терпение, концентрация, самопомощь, сотрудничество, самодисциплина и уверенность в себе;

Это дает им свободу полноценно ощутить жизнь и усвоить многие важные уроки;

Это делает их счастливыми и здоровыми, поскольку они испытывают счастье от достижений и успеха как прямого результат своих действий.

Правильное отношение к поведению ребенка требует внимательной работы. Вы должны позволить ему развиваться. Процесс развития самостоятельности не линейный, ребенок делает большие шаги и вперед, и назад. Маленькие дети исследуют окружающий мир выходя из родительской зоны комфорта, к ужасу последних. Они убегают, хотят быть самостоятельными, затем снова возвращаются в поисках утехи, снова идут и шаг за шагом осваивают новую территорию и делают новые для себя жизненные открытия.

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