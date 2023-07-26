Как воспитать в ребенке адекватную самооценку и здоровое отношение к себе

Есть дети, которые недооценивают себя, считают себя некрасивыми, не умными, плохо к себе относятся. Или, наоборот, ставят себя выше других, их поведение граничит с нарциссизмом. Оба случая – признак несбалансированной самооценки. Такие дети плохо ощущают собственные границы, а потому находятся в постоянном конфликте. Им сложнее раскрыть свой потенциал и добиться счастья и успехов в жизни.

О том, как себя вести родителям, чтобы воспитать в ребенке здоровую самооценку, рассказал психолог фонда "Голоса детей" Оксана Писарева.

Что такое самооценка и в каком возрасте она формируется

Самооценка – это, буквально, способность самостоятельно себя оценивать. Если она сбалансирована, то есть не завышена и не занижена, мы способны адекватно оценивать себя и свои возможности. Например, не отчаиваться при неудачах, а воспринимать их как зоны развития.

Если же самооценка неадекватна, то ребенок, а затем и взрослый человек, будет смотреть на мир через искривленные очки. Он либо будет занижать свои достижения, будет считать себя хуже других, либо будет завышать их, а в неудачах обвинять обстоятельства или других людей.

У детей самооценка начинает формироваться примерно в 3 года. В это время в первый раз возникает осознание собственного "я". Ребенок понимает, что есть он, а есть окружающий мир. Тогда возникает необходимость осознать себя и свои границы: "Я — кто?", "Где я начинаюсь и где кончаюсь?", "Что я умею, а что не умею?".

Следовательно, родители трехлетних детей должны понять, что их мальчик или девочка — это отдельная личность. Все начинается с мелочей: не "Мы выучили буквы", а "Саша выучил". Даже таким образом мы уже вносим вклад в формирование адекватной самооценки ребенка.

Как понять, что у ребенка есть проблемы с самооценкой

Самоосознание детей дошкольного возраста отражается в их стремлении к самостоятельности. Они пытаются есть и одеваться без участия взрослого, осознают и озвучивают базовые физические потребности, например, просятся в туалет.

Если ребенок достаточно самостоятелен в соответствии со своим возрастом, осознает свои потребности и реальные возможности, верит в свои силы, то его самооценка вполне адекватна. В других случаях можно говорить об определенных проблемах. Например, когда ребенок действует слишком нерешительно или, наоборот, слишком самоуверенно – совсем не обращается за помощью к взрослым тогда, когда это оправдано.

Причины бывают разными. Возможно, родители постоянно обесценивают ребенка, даже не осознавая этого. Или же дают большой кредит доверия и ожидают, что ребенок справится с тем, для чего он действительно еще мал. К примеру, требуют, чтобы ребенок научится хорошо читать в 4 года. Тогда у ребенка формируется страх ошибки и представление, что он должен постоянно поражать взрослых своими достижениями.

В школьном возрасте начинают проявляться другие "звоночки". Ребенок с повышенной самооценкой слишком бурно реагирует на неудачи, а плохие оценки объясняет исключительно тем, что учитель к нему несправедлив. Она постоянно недовольна собой. Ее ожидания от себя не совпадают с реальными возможностями.

Ученик с заниженной самооценкой, напротив, сомневается в своих способностях: "Я не смогу это сделать", "Я никогда это не выучу", "Я не так умен как все". Он чувствует себя недостойным что-либо сделать или получить. Считает, что не заслуживает похвалы.

Что делать, чтобы у ребенка сформировалась адекватная самооценка

Самосознание детей формируется прежде всего в семье. Итак, если родители замечают проблемы дочери или сына с самооценкой, им следует пересмотреть свой способ общения с ребенком.

Хвалите за реальные достижения. Ребенка нужно поощрять похвалой, но при этом важно, чтобы она не была абстрактной. Ребенок должен понимать, за что именно его похвалили. Отмечайте конкретные достижения и будьте честны с собой — действительно ли ребенок превзошел себя, объективно ли он "молодец"? Если хвалить за каждый пустяк, эффект будет обратным. Например, 5-летний ребенок оделся, но он и должен это делать в своем возрасте. Слыша похвалу за эти, уже простые для него вещи, он теряется: "Правда ли это достижение?". У ребенка исчезает желание достигать большего, ведь он не понимает, где его зона развития. Так же не следует хвалить ребенка вообще без причины. Взрослый думает: "Меня в детстве не хвалили, исправлю это на сыне или дочери". Но ребенок таким образом получает тот же кредит высоких ожиданий, которым он должен отвечать.

Говорите об успехах и ошибках по принципу бутерброда. Представим, ребенок попытался приготовить яичницу. Два яйца пригорели в сковороде, еще два оказались на полу. Как реагировать взрослому? Если накричать, это отразит мотивацию и уверенность в своих силах. Если сказать, что все отлично, ребенок не поверит. Он же понимает, что кое-что не удалось — тогда почему взрослый говорит неправду? Родители должны говорить о неудачах, но корректно. Я советую использовать принцип бутерброда: похвала, критика, еще одна похвала. Например: "Ты попробовал приготовить яичницу, это отличная идея. А здесь нужно еще доработать. Но я вижу, что ты старался – в этом ты молодец". Так у ребенка сформируется осознание, что когда у него что-то не получается с первого раза или даже вообще это нормально. Она не будет бояться совершать ошибки.

Представим, ребенок попытался приготовить яичницу. Два яйца пригорели в сковороде, еще два оказались на полу. Как реагировать взрослому? Если накричать, это отразит мотивацию и уверенность в своих силах. Если сказать, что все отлично, ребенок не поверит. Он же понимает, что кое-что не удалось — тогда почему взрослый говорит неправду? Родители должны говорить о неудачах, но корректно. Я советую использовать принцип бутерброда: похвала, критика, еще одна похвала. Например: "Ты попробовал приготовить яичницу, это отличная идея. А здесь нужно еще доработать. Но я вижу, что ты старался – в этом ты молодец". Так у ребенка сформируется осознание, что когда у него что-то не получается с первого раза или даже вообще это нормально. Она не будет бояться совершать ошибки. Фокусируйтесь на ребенке, не сравнивайте его с другими. "Марина из твоей группы уже умеет писать, а у тебя ничего не получается!" — один из худших способов общения с ребенком. Следуя родителям, ребенок и сам начинает равняться на других. Это вредно, ведь у каждого человека свои способности. Не следует забывать и о возрастных особенностях — первоклассник не может делать то же, что его брат-пятиклассник. Ребенок с адекватной самооценкой размышляет так: "Петя бегает быстрее меня, но я прыгаю дальше", "Я не спортивный, но пластичный, могу хорошо танцевать". Задача взрослых – научить ее понимать свои границы, обусловленные возрастом, приобретенными навыками, врожденными талантами, физиологией. Тогда ребенок получает возможность опираться не на идеализированный образ того, каким его хотят видеть родители по сравнению с другими детьми, а на целостное самовосприятие.

"Марина из твоей группы уже умеет писать, а у тебя ничего не получается!" — один из худших способов общения с ребенком. Следуя родителям, ребенок и сам начинает равняться на других. Это вредно, ведь у каждого человека свои способности. Не следует забывать и о возрастных особенностях — первоклассник не может делать то же, что его брат-пятиклассник. Ребенок с адекватной самооценкой размышляет так: "Петя бегает быстрее меня, но я прыгаю дальше", "Я не спортивный, но пластичный, могу хорошо танцевать". Задача взрослых – научить ее понимать свои границы, обусловленные возрастом, приобретенными навыками, врожденными талантами, физиологией. Тогда ребенок получает возможность опираться не на идеализированный образ того, каким его хотят видеть родители по сравнению с другими детьми, а на целостное самовосприятие. Не создавайте нереалистичных ожиданий. Не следует говорить ребенку, что он самый лучший, самый талантливый, имеет уникальные способности. Попадая в садик или в школу, ребенок видит, что это не так. К примеру, он читает так же, как все, а может даже кто-то делает это еще лучше. Ребенок не будет понимать, что происходит и почему родители убеждали его в обратном. И, наконец, не будет воспринимать семью как людей, которые являются для него опорой и которым можно доверять. Если вы как взрослые оцениваете ребенка реалистично, то и его самооценка будет здоровой.

С чем связан кризис подросткового возраста

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста ключевой вопрос: "Что я могу?", "Что есть в этом мире?". Общаясь со сверстниками, они постоянно сравнивают свои возможности, навыки, вещи: "А я научился плавать", "Смотри, как я умею прыгать", "У меня такая игрушка, а у тебя такая". Они изучают общности и различия и таким образом формируют внутреннюю линейку, оценивающую себя и свои границы.

В подростковом возрасте перед ребенком появляются новые вопросы, связанные с поиском своего места в социуме: "Кто я?" и "Чего я хочу?". Если предыдущие фазы развития самооценки прошли в здоровой атмосфере, подросток верит в себя и может адекватно осознавать свои возможности. Он понимает, с какими людьми стремится дружить, как они будут на него реагировать, какое отношение к себе можно позволить, а какое нет.

Но если внутренняя линейка искривлена, человек не способен опираться на себя. Частый запрос, с которым подростки обращаются на нашу горячую линию, – "Я не интересен и не нужен в этом мире", "У меня такие интересные одноклассники, а со мной никто не хочет общаться".

Подростки часто избегают общения с родителями. Но для них важно, чтобы родители интересовались ими как личностями. Если ребенок получает нужное внимание на дому, у него формируется представление, что и другие люди, в том числе сверстники, могут им интересоваться.

Проявляйте свое неравнодушие к ребенку-подростку. Говорите с ним, интересуйтесь его личностью, задавайте вопросы: "Как ты?", "О чем ты думаешь?", "Что ты выбираешь?", "Как я могу тебя поддержать?". Но если сын или дочь не готовы открывать душу, не давите — наберитесь терпения.

Может ли самооценка резко пошатнуться

Как правило, самооценка достаточно стабильна. Она не меняется просто при достижении определенного возраста или из-за конфликта с окружающими. Если у ребенка уже сформировалось адекватное самосознание, то он способен отследить, что кто-то пытается нарушить его личные границы. Она не дает себя унижать и может сказать: "Со мной так нельзя".

Впрочем, иногда внешние обстоятельства бывают сильнее ребенка. К примеру, переезд, развод родителей, новая школа, долгая болезнь, изменение требований к ребенку, конфликт с учителем.

Если вы замечаете, что в последнее время с ребенком что-то не так, он раздражен или подавлен, поговорите с ним, попробуйте выяснить причину. Вероятно, ребенок испытывает унижение или обесценивание. Если вовремя не исправить ситуацию, постоянный стресс может привести к болезням, нарушениям сна или пищевому поведению, полному отказу идти в школу.

Предложите ребенку поддержку или помощь. Например, если речь идет об издевательствах со стороны одноклассников, научите сына или дочь прямо заявлять свою позицию: "Мне это неприятно". Если же имеет место буллинг со стороны учителя, необходимо ваше прямое вмешательство. Разрешение конфликтов должно проходить на горизонтальном уровне: не "учитель – ребенок", а "учитель – родители".

Ребенок не уверен в себе: как это исправить

Корни проблем с самооценкой всегда ведут к семье. Первый шаг — продиагностировать свою семью на наличие вредных установок по отношению друг к другу. Среди них:

— Обесценивание. Родители говорят: "Ой, ты это не сделаешь". А если ребенок получил достижение, ему замечают "Да это случайность", "Ты победил в конкурсе? А сколько было участников? У тебя третье место из трех?".

— Постоянная критика. "У тебя кривые руки, не можешь ровно написать букву. А вот Леночка как хорошо написала! — здесь еще и неуместное сравнение с другим ребенком.

— Завышенные ожидания. Например, мама отдала ребенка в музыкальную школу, когда сама мечтала заниматься музыкой. Но у ребенка нет таланта и слуха, у него ничего не получается. Мама говорит: "Ты очень умный, сообразительный, но ленивый. Надо больше работать". Таким образом, у ребенка формируется восприятие, будто его будут любить только за определенные успехи.

— Полное отсутствие ожиданий. Родители не верят в ребенка: "Да что ты можешь?". Или повторяют собственные семейные мифы: "Мы не склонны к интеллектуальному труду", "У нас нет власти, мы ничего не решаем".

— Переоценка возможностей. "Нет ничего невозможного, ты справишься со всем, чего захочешь", — звучит как позитивная мотивационная установка. Но проблема в том, что это не так. В мире есть ограничения, человек не всегда может преодолеть их. К примеру, нельзя заставить всех себя полюбить.

Следующий шаг – отказаться от вредных установок, которые живут в семье. Для этого нужно увидеть ребенка таким, какой он на самом деле — со своими способностями и возможностями.

С такой позиции в семью возвращается "нормальность". Если ребенок что-то может – это нормально. Не может – тоже нормально. Делает что-то несовершенно или ошибается – тоже нормально. Она кому-то не нравится – и это тоже нормально. Тогда и ребенок будет оценивать себя адекватно, а его образ внутреннего "я" не будет искривлен.

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