Как воспитывать у детей гуманное отношение к животным и почему это важно

Как воспитывать у детей гуманное отношение к животным и почему это важно

Самая заветная мечта едва ли не всех родителей — счастливое будущее их ребенка. И обычно речь идет не только об обучении, карьере и личной жизни, а о чем-то большем. Нам хочется, чтобы наши дети были не просто успешными, а гуманными, то есть человечными: добрыми, искренними, чуткими, внимательными к нуждам и чувствам других, сочувствующими.

Как показывают многочисленные исследования, эмпатия, которая лежит в основе гуманности и гуманного образования в частности, действительно положительно влияет на будущее физическое и психологическое здоровье наших детей, настоящее счастье, удовлетворенность отношениями, способность восстанавливаться после любых невзгод и даже помогает успешному обучению и будущей карьере. Эмпатия способствует доброте, просоциальному поведению и нравственной силе, а также является эффективным средством против издевательств, агрессии, различных предубеждений и вредных стереотипов.

Хотя в нашем обществе еще не привыкли делать акцент на эмпатии, она способствует развитию навыков критического мышления, готовит детей к жизни во взрослом мире и помогает им достигать поставленных целей.

Что такое эмпатия

В современном мире эмпатия равна успеху. Эмпатия — это сердцевина всего, что делает общество цивилизованным, но прежде всего она делает наших детей лучшими людьми. И для того, чтобы воспитывать ее в детях, стоит не пренебрегать гуманной образованием.

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Что же такое гуманное образование? В основе гуманного образования лежит тема гармоничного сосуществования человека и животного. Программы школьного гуманного образования имеют целью вмешаться в цикл жестокого обращения, уменьшая потенциал ребенка к жестокому обращению с животными, и, как следствие, способствует развитию социального поведения. Но школьное образование — это лишь часть длительного процесса обучения ребенка, который начинается дома.

Сочувствие и забота к другим созданий — навыки, которым нужно учиться, начиная с раннего детства. Различные исследования в США и Великобритании, в частности психолога Роберта Порески из Канзасского государственного университета, показали корреляцию между привязанностью к домашнему животному и высокими показателями эмпатии.

Впрочем, такая идея не является новой: еще в далеком 1699 году философ Джон Локк в своих трудах убеждал, что детям необходимо учиться заботиться о животных, чтобы они "из своих люлек привыкали быть нежными ко всем разумным существам". Кажется, будто причина очевидна: забота о животных, например, о домашнем любимце, помогает детям быть менее эгоцентричным. Но эмпатия также предполагает способность понимать невербальные сигналы, то есть мимику, язык тела, жесты, а животные не предоставляют ничего, кроме невербальных сигналов. Услышав, как котенок ревет, когда он хочет есть, или увидев, как собака бежит к двери, когда она хочет выйти на улицу, дети думают: "Какие их потребности, и чем я могу помочь?".

Что рекомендуют детские психологи

Как отмечает известный украинский психолог и эксперт по детскому развитию Светлана Ройз, прежде стоит объяснить ребенку, что животное — это живое существо:

у которого есть сознание и свои потребности;

которое требует уважения к своим границам;

которое важно научиться чувствовать;

которое вам предано;

у которого есть свой характер и свой вкус;

которое может болеть;

которому нужны физические нагрузки;

жизнь которого вплетается в вашу жизнь;

которое вы вынуждены будете когда-то отпустить.

Дети не рождаются с умением понимать эмоции, но мысль о том, что чувства животных менее ценные чувств людей — лишь распространенное предубеждение, а не истина.

Исследовательница из Йельского университета Матти Вилкс в одной из своих работ пишет о том, что "мысль, будто люди морально гораздо важнее, чем животные, появляется у детей в позднем возрасте развития, то есть она приобретенная".

Поэтому, чтобы предостеречь от нее, важно воспитывать у ребенка понимание, что у других живых существ также есть чувства, желания, страхи и переживания. И что их нужно так же уважать и ценить.

Просто обращая внимание на эмоции и чувства животных, например, любимца, который живет дома, родители могут помогать детям понять, что другие имеют собственные интересы или желания, которые могут отличаться от их.

Для этого необходимо лишь чаще задавать вопрос: "Как ты думаешь, что чувствует собака? Чего ей сейчас хотелось бы? А хочет ли она с тобой сейчас играть?"

Но если в семье нет домашнего любимца, это не значит, что для воспитания у ребенка гуманного отношения к животным необходимо срочно приютить собачку, котика или другого зверька. Стоит помнить, что такое решение должно быть очень взвешенным.

Домашние животные — это, по сути, полноценные члены семьи, ответственность за которых не может нести ребенок. Зато знакомиться с миром животных можно с помощью книг, фильмов и мультфильмов, а также различных образовательных видео. Наблюдая за жизнью животных в дикой природе на видео и читая познавательные издания о животных, можно значительно больше узнать о них, чем посещая зоопарк. Чем больше ребенок будет знать о животных и их особенностях, тем бережнее будет его отношение. А читая вместе с ребенком художественные книги о зверятах, можно найти немало общего между человеком и животным.

Как родителям показать пример

Еще один важный аспект гуманного образования — нужно не просто сопереживать, уважать и понимать животных, но и действовать. И здесь главная задача родителей — показать правильный пример: вместе посетить приют для животных или реабилитационный центр, смастерить кормушку для птиц или поставить поилку.

Воспитывая у детей гуманное отношение к животным, важно не оберегать детей от негативных эмоций. Дети должны понимать, что, как и их собственные чувства, чувства других также бывают неприятными. И именно в таких ситуациях других необходимо поддерживать — не важно, речь идет о животных или людях. Ведь все живые существа заслуживают уважения, заботу и защиту.

В этом и заключается сила эмпатии — в осознании себя не только отдельным "я", но и частью "мы". Осознание этого ведет не только к заботливому отношению к другим, но и к жизни, полной смысла.

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