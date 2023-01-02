Как вынести елку, не засыпав иголками все вокруг: полезный лайфхак

Зимние праздники рано или поздно закончатся, и тогда перед нами встанет вопрос: как вынести елку, чтобы потом не пришлось весь год доставать ёлочные иголки из самых неожиданных мест.

Тем, кто с ужасом думает о том, сколько времени придется потратить на уборку иголок после выноса елки, мы предлагаем воспользоваться простым лайфхаком, которым поделилась блогер Дженни.

Она объяснила, что убирать елку — одна из самых грязных работ, но только не в том случае, если у вас есть старая простыня.

Ее партнер на видео тестирует хак, который они назвали Treerito. Мужчина кладет старую простыню на пол в гостиной, а затем кладет на нее елку. Далее он оборачивает простыню вокруг дерева и связывает простыню узлами, чтобы сделать ручки, за которые будет удобно нести дерево.

Секрет этого метода в том, что простыня надежно удерживает иголки, и таким образом вам не придется потом подметать и пылесосить иголки в гостиной, лифте и на лестничной клетке.

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