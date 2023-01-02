Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как вынести елку, не засыпав иголками все вокруг: полезный лайфхак

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
685
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Как вынести елку, не засыпав иголками все вокруг: полезный лайфхак

Фото: Credits

Зимние праздники рано или поздно закончатся, и тогда перед нами встанет вопрос: как вынести елку, чтобы потом не пришлось весь год доставать ёлочные иголки из самых неожиданных мест.

Тем, кто с ужасом думает о том, сколько времени придется потратить на уборку иголок после выноса елки, мы предлагаем воспользоваться простым лайфхаком, которым поделилась блогер Дженни. 

Она объяснила, что убирать елку — одна из самых грязных работ, но только не в том случае, если у вас есть старая простыня.

Ее партнер на видео тестирует хак, который они назвали Treerito. Мужчина кладет старую простыню на пол в гостиной, а затем кладет на нее елку. Далее он оборачивает простыню вокруг дерева и связывает простыню узлами, чтобы сделать ручки, за которые будет удобно нести дерево.

Секрет этого метода в том, что простыня надежно удерживает иголки, и таким образом вам не придется потом подметать и пылесосить иголки в гостиной, лифте и на лестничной клетке.

@ohthatjenny No pine needles all over the house! #christmastreeremoval #christmastreehack #christmastreedecor #cleaningupchristmas ♬ Elf - Main Theme - Geek Music

Читайте также:

Закулисье праздничного эфира телемарафона – этого по телевизору не показали

Закулисье праздничного эфира телемарафона – этого по телевизору не показали

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
685
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация