Как выявить расстройство спектра аутизма у ребенка и почему раннее вмешательство так важно

Приблизительно 1 ребенок из 100 во всем мире имеет аутизм, по данным Всемирной организации здравоохранения. В Украине, по состоянию на декабрь 2023 года, в общей сложности учтено 20 936 детей с диагнозом "аутизм". При этом качество диагностики ежегодно улучшается. Соответственно, растет и количество официально установленных диагнозов в Украине.

Вопросами развития и адаптации детей с РАС занимаются государственные образовательные учреждения, фонды, а также частные структуры. Специалисты и родители воспитанников центра развития детей в спектре аутизма LEVCHYK SPECTRUM HUB от благотворительного фонда Future for Ukraine специально для ТСН.ua делятся собственным опытом воспитания детей из РАС.

Ранние признаки РАС у ребенка: на что следует обратить внимание родителям

Что такое РАС?

Аутизм — это расстройство развития нервной системы, которое влияет на социальные, коммуникативные и поведенческие навыки. Люди с аутизмом часто испытывают трудности в общении с другими, понимании эмоций и выражении своих собственных чувств.

Расстройства аутистического спектра (РАС) – это разнообразная группа состояний. Двух одинаковых лиц из РАС не существует! Люди с аутизмом — все разные, поэтому это расстройство и называется "спектром аутизма".

С какого возраста диагностируют аутизм у ребенка

Аутизм можно диагностировать еще с детства, с 12-18 месяцев. Однако, как правило, диагноз ставят в возрасте 2-3 лет, когда становятся более заметными речевые нарушения у ребенка.

Среди первых признаков РАС у ребенка могут быть:

отсутствие зрительного контакта,

отсутствие реакции на свое имя,

самопроизвольные или стереотипные движения,

отсутствие или задержка развития речи,

проблемы в общении со сверстниками.

При аутистических расстройствах страдает сфера коммуникации, социальная сфера и сенсорная — понемногу из каждой из этих трех «корзинок". Очень часто ребенок в спектре избегает зрительного контакта, не откликается на свое имя, его не интересуют социально-сенсорные игры, он не подражает действию родителей. То есть стандартные прятки, "сорока-ворона", всевозможные "ку-ку" преимущественно ей не интересны", — объясняет Анна Перекатий, психолог, поведенческий аналитик, основательница и глава Центра развития и социализации "СТАРТ" во Львове.

Аутистические расстройства не имеют четко выраженных внешних проявлений, скажем, как при синдроме Дауна или ДЦП, что затрудняет диагноз.

Однако РАС у ребенка затрагивает его сенсорику – способность распознавать внешние воздействия, воспринимать ощущения.

"Сенсорные нарушения все же имеют внешнее проявление — часто это повторяющиеся стереотипные движения. Ребёнок может навязчиво махать руками, крутиться вокруг себя; закрывать уши из-за громкого восприятия звуков, может есть несъедобные предметы, нефункционально играть игрушками – надо наблюдать за поведением ребенка", – говорит Анна Перекатий.

Какой врач диагностирует РАС у ребенка и когда стоит "перестраховаться"

Диагноз РАС определяет врач-психиатр. Диагностика аутизма проводится на основании осмотра ребенка, беседы с родителями и проведения специальных тестов. Наиболее эффективным в мире считается план ADOS-2, определяющий группу риска уже от 12 месяцев.

"Хотя диагностикой аутизма в Украине занимаются исключительно психиатры, моя рекомендация – найти не только профессионального психиатра, но и невропатолога. Из своего жизненного опыта могу сказать, что я очень благодарна невропатологу, которая заметила первые признаки РАС у моих детей, когда им был всего год. После мы были в центре раннего вмешательства, обошли несколько психиатров — все говорили, что у моих ребят нет аутизма, есть только задержка психоречевого развития. В конце концов психиатр, которая два года отрицала аутизм у моих детей, сама и установила этот диагноз, когда им было по 4 года", — делится собственным опытом Людмила Мамалыга, методистка Центра развития для детей в спектре аутизма LEVCHYK SPECTRUM HUB во Львове. Женщина воспитывает 7-летних близнецов Рому и Сергея из РАС.

Поведенческий аналитик Анна Перекатий объясняет:

"В Украине очень мощный институт невропатологии. Поэтому в государственных клиниках скорее обнаруживается невропатолога, чем психиатра. Кроме того, в нашем обществе до сих пор существуют определенные клише относительно необходимости обращения к психиатру… И все же, исследование расстройств аутистического спектра — компетенция чисто психиатра! В свою очередь невропатолог делает дополнительные обследования, чтобы исключить возможность других расстройств нервной системы у ребенка. Ребенок может быть абсолютно "чистым" перед невропатологом: иметь превосходную энцефалограмму, рефлексы и т.д., однако быть в спектре аутизма. К сожалению, не исключены ситуации, когда специалист может сбить родителей с толку и не определить РАС вовремя. Потому что это субъективная оценка поведения. В свою очередь это очень усложняет диагностику и, собственно, возможность раннего вмешательства.

Именно поэтому и психолог, и родители, уже воспитывающие детей из РАС, советуют не медлить с обследованиями, когда у вас есть подозрение на аутизм у ребенка. А при необходимости проконсультироваться у нескольких специалистов.

"Прислушайтесь к своей интуиции! Но не отталкивайте родных, которые, возможно, первыми скажут вам вслух, что с вашим ребенком что-то не так. Проверьте свои страхи и предположения родных соответствующих специалистов. Не затягивайте, не ждите чуда — действуйте! От проверки хуже не будет", — советует Алина, мать 5-летней воспитанницы LEVCHYK SPECTRUM HUB Сюзанны, у которой диагностирован РАС.

"Если у вас есть подозрения, то лучше перестраховаться – не пренебрегать дополнительными консультациями у психиатров. Поскольку в воспитании ребенка с РАС чрезвычайно важно раннее вмешательство", — отмечает Людмила Мамалыга.

"Мое мнение, что норма развития – это когда ребенок опережает ожидания родителей. А когда ты замечаешь, что твой ребенок как-то отличается от сверстников – видишь ли ты это на детских площадках, слышишь от родственников, знакомых – то, скорее всего, тебе не кажется и стоит обратиться к специалисту", – советует Анна Перекатий.

Ранняя диагностика и вмешательство – ключи к развитию ребенка с РАС

Может ли человек избавиться от аутизма? Нет. К сожалению, избавиться некогда. Но ребенку можно помочь овладеть навыками общения и всеми знаниями, которые облегчат его жизнь. Это происходит на коррекционных занятиях с логопедами, психологами, специалистами по адаптивной физкультуре, сенсорной интеграции, арт-терапии и т.д.

Для развития ребенка с РАС и его дальнейшей полноценной жизни в социуме важно не откладывать и как можно раньше начать коррекционные занятия.

Почему же раннее вмешательство так важно для ребенка с РАС

"Наибольший дефицит при аутистических расстройствах – это дефицит общения и коммуникативной сферы. Ребенок не обращает внимания на других людей, больше концентрируется на предметах. Почему так происходит, до сих пор не исследованы. Нормотипичные дети учатся существованию в этом мире из-за подражания своим родителям, родственникам. Им интересно походить на взрослых, рассматривать их, повторять за ними. Первые игрушки с детьми, как правило, ориентированы на взаимодействие и подражание, чтобы ребенок повторял за вами. Так вот, детей с РАС все это, как правило, не интересует. В них страдает сфера подражания. Но без этого человеку с аутизмом будет очень сложно жить в обществе", — объясняет Анна Перекатий.

При раннем вмешательстве на коррекционных занятиях со специалистами отлаживаются базовые механизмы взаимодействия. По словам психологи, ребенок из РАС не теряет драгоценного времени – ему важно научиться коммуникации с окружающими как можно скорее, чтобы не формировалась задержка в развитии.

"На коррекционных занятиях мы стараемся компенсировать на ранних этапах нехватку взаимодействия. Мы показываем ребенку из РАС, что контактировать с окружающими интересно, выгодно, весело. И всячески поощряем этот контакт. Чем раньше ребенок усвоит эти базовые навыки, тем лучше! Именно это происходит во время раннего вмешательства в развитие ребенка с аутизмом. Сегодня во многих странах это происходит уже в возрасте год-полтора! Акцент делается на компенсацию дефицитов в социальной сфере. Чтобы ребенок как можно раньше умел учиться с помощью типовых механизмов развития – через зрительный контакт и подражание", – рассказывает Перекатий.

Родители — самые весомые игроки в команде развития ребенка с РАС

После установления диагноза эффективность раннего вмешательства зависит не только от компетентности команды специалистов, но и от того, насколько вовлечены будут родители в процесс воспитания ребенка из РАС.

Заниматься нужно долго, много и упорно.

"Лекарств от аутистических расстройств не существует! Основное, что рекомендует ВОЗ — это раннее вмешательство и поведенческая терапия. То есть это коррекционные занятия – обучение ребенка полезным навыкам, необходимым для жизни, с помощью подсказок и поощрений. Академические, бытовые, коммуникативные навыки – все, чтобы ребенка с РАС максимально социализировать. Но чтобы в мозгу сформировались необходимые нейронные связи, заниматься ребенку нужно долго, много и упорно! Это примерно 4-7 часов в день! Если ребенок посещает коррекционные занятия, скажем, по часу 1-2 раза в неделю, то все остальное время с ним должны заниматься родители (однако занятия предполагают также обучение во время прогулок, бытовой рутины, совместной игры, а не только упражнений за столом)", – рассказывает Анна Перекатий.

При этом психолог отмечает, что процесс обучения детей с РАС предполагает некоторые трудности.

Дети в спектре аутизма имеют свои специфические узкие интересы, у них есть свое стереотипное поведение, которым они предпочитают заниматься в свободное время.

"И в это время, скорее всего, они (ред. – дети из РАС) не развиваются. Так как нейронные связи образуются в момент, когда в мозг поступает новая информация. А детям с РАС хорошо и комфортнее, когда они выполняют привычные для них вещи без взаимодействия с другими людьми. Поэтому вызов специалистов и родителей постоянно обучать ребенка, который не хочет учиться. Именно поэтому родители должны быть не просто вовлечены, но еще понимать принципы поведенческой психологии. От родителей это требует постоянного ресурса и постоянного обучения", — говорит Перекатий.

Первые шаги родителей – не растеряться, найти команду специалистов и начать помогать своему ребенку.

"Если педиатр, психиатр, невролог подтвердят аутизм у ребенка, не паникуйте! Жизнь продолжается, она разнообразна. Записывайте ребенка на приемы к логопеду-дефектологу, АВА-тераписту, в сенсорные комнаты и т.д. Ищите сильные стороны ребенка! Также пробуйте записаться в бассейн, на рисование, балет – живите, развивайтесь и радуйтесь каждым успехам своего ребенка, а они обязательно будут! Ничего не меняется только там, где ничего не делают", – делится опытом Алина, мать Сюзанны.

С этим выводом соглашается Людмила Старюк, мать 6-летнего Даниила из РАС. Она советует родителям не терять время и возможности улучшения жизни своего ребенка в спектре.

"Следует проводить не только коррекционную работу, но и социализировать ребенка собственным примером. То есть родителям, воспитывающим ребенка из РАС, следует встречаться с друзьями, просить о помощи у родственников (если есть потребность), иметь активную культурную жизнь. А также не лишать своего ребенка детства – посещать вместе с ним детские площадки и другие социальные активности. Найти сильные стороны ребенка и с их помощью раскрыть его таланты, придать ему уверенность в собственных силах", — говорит Людмила Старюк.

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