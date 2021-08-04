Какие тайны раскроют детям опыты во время отдыха

У детей возникает множество вопросов. Для вас это привычные вещи, а для них - настоящее чудо. Знакомиться с окружающим миром через опыты интересно и познавательно.

"Каждый ребенок в начале своей жизни - талантлив и даже гениален, но его нужно научить ориентироваться в современном мире, чтобы с минимумом затрат достичь максимального эффекта"

С. Альтшуллер

Использование метода проб и ошибок дает хорошие результаты.

Утро начинаем весело, неожиданно появился солнечный зайчик, выпрыгнул из маминого зеркала.

"Динь! Динь! Посетил зайчик солнечный нас.

Нет! Нет! Нет! Разве бывают солнечные зайцы?

Они серенькие летом, зимой - белые, как снежок.

А я лучик солнечный, прыгаю целый день.

И ты посмотри в зеркало и улыбнись мне!

Эй заяц! Погоди.

Догоняй!

(Ильяшенко. Т.)

Дайте ребенку зеркало, он поймает солнечный лучик, зайчик весело балуется. Расскажите, как он появляется. Солнечный зайчик - это отблеск, отраженный от зеркальной поверхности солнечный луч. А появится ли солнечный зайчик, если в руках будет бумага? Шарик? Экспериментируйте. Поблагодарите солнце за чудесное утро.

Не забывайте говорить ребенку приятные слова: "Ты мое солнышко", "Ты моя радость".

Солнышко яркое улыбается, а рядом - тень.

Новый опыт. Принимаем различные позы, тень их повторяет. Попробуем убежать, а она за нами бежит. Рассматриваем тень от бумажного стаканчика, от игрушки, от дома, шляпы. Вечером обратите внимание на тень, не выросла ли она?

Почему появляется? Потому что есть источник света, днем это солнце - и свет не проходит сквозь предмет, за ним образуется тень. Предложите ребенку нарисовать тени предметов, придумать сказку или загадку.

Покажите дома театр теней.

Опыт: волшебный песок

Игра с песком позволяет ребенку познавать мир, развивать фантазию, создавать сказочные композиции. В зависимости от возраста ребенка предоставляйте информацию, начинайте с простых объяснений, это касается каждого опыта.

Мокрый песок принимает форму, в которую его положили: фигурки, домики. Когда высыхает, он рассыпается - иногда дети очень расстраиваются, успейте объяснить и послушать рассказ, для кого это здание, что в нем необычного.

Интересно оставлять отпечатки на мокром песке: камни, ракушки, руками, ногами. Дорисуйте отпечатки, выложите вокруг камни, превратите отпечаток от руки в птицу, фантастическое животное, рыбу и тому подобное.

А остаются ли отпечатки на сухом песке? Сухой песок сыплется, наполняет емкости, приятный на ощупь, теплый, даже иногда горячий.

Растворится ли он в воде? Залейте песок водой - он станет мокрым.

Песчинки положите на ладонь, рассмотрите их.

Возьмите два маленьких камня и потрите их между собой, появятся частицы, это песок. Солнце, ветер и вода постепенно превращают большие камни в песок.

А где еще много песка? Да, в пустыне.

Есть вулканический песок, который во время извержения вулканов попадает на земную поверхность. А что такое вулкан?

Опыт: извержение вулкана

Берем лимон, кладем его в миску, отрезаем верх, удаляем середину, сок сливаем. Нам понадобится: средство для мытья посуды, сода, краситель натуральный. Все смешиваем, добавляем сок лимона. Наблюдаем за извержением вулкана. Это интересно и детям нравится.

Интересные опыты с ребенком во время отдыха

Объясните детям, что сода вступает в химическую реакцию с соком лимона или уксуса.

Опыт: расческа

Возьмите бумагу, или фольгу, порвите на небольшие кусочки, расческой погладьте волосы. Прислонив расческу к обрывкам - увидите странные перемещения. Дети с удовольствием повторяют, радуются, а старшим детям расскажите о статическом электричестве.

Опыт: шишки

Отдыхаете у леса - наблюдайте за растениями. Есть много примет о погодных явлениях.

Пример: Утром туман стелется по воде — день порадует теплом.

Перед дождем репейник раскрывает свои колючки.

А сосновые шишки остаются открытыми в сухую погоду, а когда идет дождь, закрываются.

Возьмите шишки, положите в воду. Через час шишки закрываются.

Открываются и закрываются они из-за влажности, чтобы способствовать рассеиванию семян. А зачем семена рассеивать? Послушайте ребенка. Задавайте вопросы: "А что будет, если семена шишек НЕ будут прорастать?" Дополните рассказ. Берегите природу!

Ребенок — исследователь, наблюдает, делает выводы. Будьте волшебником!

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