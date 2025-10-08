Каким должен быть цвет стула у малышей: рассказывает педиатр

Каким должен быть цвет стула у малышей / © Credits

Цвет стула малыша может многое рассказать о его питании и состоянии пищеварительной системы. Педиатр Марина Шакотько специально для Medical TV объяснила, как ориентироваться в этой теме.

Цвет стула у младенцев может варьироваться от желтого до зеленоватого и даже коричневого, и это обычно нормально. Оттенок зависит от многих факторов:

Грудное вскармливание: у малышей на грудном молоке цвет стула может меняться от насыщенно-желтого до зеленовато-желтого, особенно если мама часто меняет грудь во время кормления. Это связано с тем, что ребенок получает больше лактозы и молочного сахара, которые влияют на цвет.

Молочные смеси: у детей, которые питаются адаптированной смесью, цвет стула может быть от светло-желтого до оливково-зеленого, что также считается нормой. Специальные лечебные или гипоаллергенные смеси могут давать более насыщенные зеленые оттенки.

Прикорм: после введения овощей, фруктов или ягод в прикорм стул может менять цвет в соответствии с пищей. Например, свекла, черника или шпинат окрашивают стул в соответствующий оттенок и это абсолютно безопасно.

В норме цвет может колебаться от светло-желтого до коричневого или зеленоватого, и это не должно вызывать тревоги.

Когда стоит бить тревогу

Есть цвета стула, которые сигнализируют о проблемах и требуют консультации педиатра:

Белый или очень светлый стул: может свидетельствовать о проблемах с печенью либо желчевыводящими путями.

Черный или темно-красный стул: может быть признаком кровотечения в желудочно-кишечном тракте и нуждается в срочном обследовании.

Такие случаи являются исключительными и обычно ребенок чувствует себя некомфортно, проявляются дополнительные симптомы вроде, рвота, бледность и слабость.

Советы

Наблюдайте за регулярностью и консистенцией: цвет важен, но еще важнее текстура и частота стула. Ведите «дневник прикорма»: записывайте, какие продукты вводили в рацион, это поможет понять оттенки стула. Не паникуйте из-за разноцветных оттенков: зеленый, оливковый, желтый и коричневый — варианты нормы. Консультируйтесь с педиатром при сомнительных изменениях: любое необычное обесцвечивание или изменение консистенции стула — повод для осмотра.

Цвет стула ребенка — это важный показатель его здоровья, но он не всегда сигнализирует о проблеме. Желтые, зеленые, оливковые и даже коричневые оттенки у младенцев являются нормой, а изменения связаны с питанием и возрастом малыша. Белый или черный стул — тревожный признак, требующий медицинского внимания.