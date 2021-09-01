Какую пищу давать ребенку в школу

Очень важно, чтобы ребенок был сыт, сосредоточен и полон энергии до конца школьного дня. А для этого необходимо качественное и адекватное питание.

Кто из родителей не хочет, чтобы их ребенок был здоров, имел лучшие условия для своего развития? Питание — один из ключевых элементов его здоровья. Мы стараемся сделать завтраки и ужины детям полноценными и вкусными, чтобы блюда соответствовали их предпочтениям. Но не можем точно знать, что и сколько на самом деле они съели во время обеда и перекуса в школе. Так или иначе, дети сами это решают, у них должно быть право выбора. Но всегда ли они выберут питательную и полезную пищу?

Сейчас, когда в школах предлагают еду, которую не всегда можно назвать полезной, родителям следует внимательно отнестись к вопросу питания ребенка. Ведь от того, что он будет есть, будет зависеть работа иммунной системы, органов пищеварения, да и здоровье в целом. Так, у родителей сложная задача. И ребенок не может носить тяжелые рюкзаки, в которых лежит еда на весь день. Однако, выход искать нужно.

Например, можно сделать бутерброд или сэндвич. Хлеб нужно взять цельнозерновой или с отрубями. Для начинки — котлету, которая была сделана дома из овощей и мяса. В фарш можно добавить любые овощи. Кроме моркови и лука, капусту белокочанную или любую другую, перец болгарский, кабачок, зелень. Если экспериментировать, можно подобрать такой состав, который понравится ребенку. Или сделать омлет с овощами или овощные блины, творог с зеленью, бобовые с овощами, паштеты. Хорошо добавить и сырые овощи — листья салата, тонко нарезанные огурцы и морковь, например.

А еще вместо традиционного бутерброда с колбасой и сливочным маслом можно взять "удобную" пищу в виде лаваша c отрубями, в который завернуть кусочки овощей, отварное мясо или рыбу. Таким простым образом дети будут есть овощи охотнее. В общем, выбрать есть из чего.

Главное: давать с собой в школу такой второй завтрак, чтобы ребенок его съел, а не выбросил в мусор. Поэтому необходимо учитывать кроме принципов здорового питания предпочтения и желания вашего малыша.

На 2-й перекус к традиционному йогурту (важно — натуральному, без сахара) добавьте несколько орехов и сухофруктов или свежие фрукты. А можно сделать печенье из овсяной муки с сухофруктами и орехами. Такой перекус будет полноценным и питательным.

Кроме того, если ребенок весь день находится в школе, дайте в небольшой термос суп-пюре из овощей, курицы и крупы. Такая пища будет теплой и не испортится.

Обязательно нужна бутылка воды 0,5 литра. Основным напитком в школе должна быть вода. Питье соков подавляет аппетит, обеспечивает организм избыточными калориями и рядом искусственных веществ: красителей, подсластителей и консервантов. Особенно опасны газированные напитки, которые содержат огромное количество сахара.

Будет хорошо, если еду вашего ребенка (сэндвичи, овощи, фрукты, салаты, орехи и т.д.) поместить в симпатичный ланч-бокс. Важно, чтобы такие школьные контейнеры для еды были изготовлены из 100% безопасного пластика. Пластиковая посуда должна иметь пометку BPA-free.

Также детям, особенно сейчас во время эпидемии, нужно соблюдение правил безопасного и гигиенического питания. Стоит ли напоминать, чтобы они всегда мыли руки перед едой, а в рюкзаке должны быть влажные антисептические салфетки. Важно, чтобы все продукты питания, которые даем ребенку с собой, допускали хранение при комнатной температуре в течение 3-4 часов. Чтобы овощи и фрукты были все тщательно помыты и упакованы в пищевую пленку или специальный контейнер.

Очень важно, чтобы ребенок был сыт, сосредоточен и полон энергии до конца школьного дня. А для этого необходимо качественное и адекватное питание. Как видим, еда в школу — не такое уж простое дело.

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