Какую твердую еду можно давать младенцу: доктор поделился простым тестом

Когда младенец начинает есть твердую еду, родители переживают один из самых стрессовых периодов в воспитании ребенка. Статистика детской смертности от удушья действительно пугает, поэтому стоит прислушаться к советам специалистов и давать детям только безопасную с этой точки зрения пищу.

Когда вы пытаетесь перевести ребенка на твердую пищу, вас все одолевает беспокойство. И оно не беспочвенное. Например, в Британии около 20 детей в возрасте до 10 лет умерли в результате удушья за последние четыре года, большинство из них в возрасте от одного до четырех лет, как правило, когда ребенок начинает есть твердую пищу.

Чтобы облегчить некоторые опасения по поводу еды, специалист по оказанию первой помощи рассказал The Sun, что должны сделать все родители, прежде чем угостить своих детей новой едой.

Тест на сдавливание

Тест на сдавливание - это быстрый способ проверить, безопасна ли пища для вашего малыша, он поможет свести к минимуму риск удушья.

Что делать

Зажмите пищу между указательным и большим пальцами, чтобы имитировать давление беззубой челюсти, жующей ее.

Если еда легко раздавливается, скорее всего, ее можно безопасно давать ребенку.

Если пищу раздавить сложно, вам нужно от нее отказаться. Таким образом вы поймете, что крошащиеся ломтики банана, авокадо, яйца, сыр - мягкие и безопасные для беззубых младенцев.

Но когда вы попытаетесь раздавить яблоко и огурец, это будет сделать тяжелее, поэтому для маленького ребенка такая пища будет опасной.

5 самых опасных продуктов, которые могут спровоцировать удушье

Орехи

Орехи представляют собой главную опасность удушья, потому что ребенку труднее всего перемолоть их во рту.

Сосиски

Когда вы даете ребенку сосиски, никогда не нарезайте их на кусочки — идеальный размер, чтобы они застряли при проглатывании.

Попкорн

Попкорн может застрять в дыхательных путях, а также вызвать раздражение.

Маршмеллоу

Проблема с маленькими зефирками заключается в том, что, если проглотить ее целиком, он может легко застрять в дыхательных путях.

Крупные фрукты

Как и любую другую пищу, фрукты нельзя давать маленьким детям в виде кусочков. Это касается яблок, груш и дынь и других достаточно твердых фруктов.

Что делать, если ребенок подавился едой

Но, как бы мы ни старались обезопасить своего ребенка, мы должны понимать, что подавиться можно любой едой. И в этом случае очень важно действовать быстро и правильно. Лучшим методом будут пять ударов по спине, за которыми следуют пять толчков в грудь снова и снова, пока помеха, препятствующая дыханию, не будет устранена, не прибудет скорая помощь и не возьмет на себя реанимацию, или пока малыш не потеряет сознание и ему не потребуется искусственное дыхание. Также вы должны поощрять ребенка продолжать кашлять, чтобы устранить закупорку дыхательных путей.

Ваши действия должны быть такими:

Встаньте позади ребенка и немного в стороне. Поддерживайте грудь одной рукой. Наклоните ребенка вперед, чтобы объект, блокирующий их дыхательные пути, вышел изо рта, а не опустился ниже.

Нанесите до 5 резких ударов между лопатками ребром ладони. Проверьте, устранена ли проблема.

Если нет, сделайте до 5 толчков в живот.

Читайте также: