Картавость: почему у ребенка не получается выговорить звук "р" правильно

В детском возрасте "французский" звук "р" звучит мило, а в подростковом становится поводом для передразнивания и возникновения комплексов.

Почему у ребенка не получается выговорить фонетически правильный звук "р" и что с этим делать, рассказал детский логопед в клинике ISIDA Горбачева Дарья Максимовна.

Причины возникновения картавости

Картавость, или по-научному ротацизм, – это нарушение речи, при котором ребенок неправильно произносит звуки "р" или "рь". В речи ребенка этот звуки появляются к 5-6 годам.

Возникает картавость при:

нарушении фонематического слуха;

укороченной уздечке под языком;

неправильном прикусе, выдвинутой вперед верхней челюсти, редко расположенные зубы;

слабости мышц языка;

использовании родителями двух языков;

отсутствии речевого воспитания.

Для того чтобы выговорить фонетически правильный звук "р", нужно приоткрыть рот, то есть разомкнуть челюсти, расположить кончик языка в слегка изогнутом состоянии на бугорке за верхним рядом зубов и на выдохе создать характерную "рычащую" вибрацию. Кончика языка при этом активно вибрирует под напором струи выдыхаемого воздуха.

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Если у ребенка, например, короткая уздечка, он не может языком дотянуться до верхнего неба и завести кончик языка за верхние зубы. В таком случае при попытке воспроизвести звук "р" вибрирует не кончик языка, а корень или спинка языка, край мягкого неба, маленький язычок мягкого неба.

Ребенок может:

воссоздавать звук "р" искаженно;

глотать звук (рыба-ыба);

заменять звук "р" на звуки "в" (дорога-довога), "л" (рыба-лыба), "г" (ромашка-гомашка) и другие. Замена звука "р" на другие звуки называется параротацизмом.

Устранение картавости

От картавости можно полностью избавиться в любом возрасте. Но лучше сделать это до 7 лет. Оптимальное время – пять-пять с половиной лет. В подростковом или во взрослом возрасте постановка звука "р" потребует больших усилий. Иногда – хирургического вмешательства.

Укороченная уздечка под языком путем тренировок растягивается, слабые мышцы укрепляются, фонематический слух развивается. Все это происходит под контролем логопеда, который предварительно устанавливает причину развития картавости в комфортной для маленького пациента обстановке.

Неправильный прикус корректирует стоматолог или ортодонт.

Задача родителей – заметить неправильное произношение ребенком звука "р" до 7 лет и своевременно обратиться к врачу. Потому что звук с возрастом сам по себе не начнет звучать правильно с фонетической точки зрения.

Для устранения картавости, в зависимости от ситуации, логопеды используют:

артикуляционную гимнастику – после занятия со специалистом ее можно выполнять дома, во время прогулки, перед сном;

дыхательную гимнастику, которая учит ребенка делать правильный речевой выдох, идущий по средней линии языка в момент произношения звука "р";

логопедический массаж языка;

тактильный контроль.

Для постановки правильного звука "р" понадобится в среднем от 10 до 30 занятий.

В интернете в свободном доступе есть много упражнений для избавления от картавости, начиная с "Грибка" и заканчивая "Барабанщиком". Но я советую хотя бы раз посетить логопеда для того, чтобы увидеть, как правильно их выполнять. А также убедиться в том, что именно эти упражнения подходят вашему ребенку. Потому что, например, при неправильном прикусе или выдвинутой верхней челюсти вперед, понадобится помощь не только логопеда, но и других врачей.

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