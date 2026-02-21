ТСН в социальных сетях

Когда дети злятся на родителей — что такое скрытая семейная агрессия

Агрессия подростков в отношении родителей — тема, о которой редко говорят вслух. Она вызывает стыд, страх и молчание. Однако такое поведение гораздо более распространено, чем мы привыкли думать и при этом не всегда означает катастрофу.

Физическая агрессия детей в отношении родителей звучит как нечто исключительное, однако наука говорит иначе, об этом рассказало издание News Medical. Согласно масштабному исследованию Университета Цюриха, почти каждый третий подросток (32,5%) хотя бы раз в возрасте от 11 до 24 лет признался в физической агрессии в отношении родителей, это могли быть толчки, удары или бросание предметов.

Исследование длилось почти 20 лет и охватило более 1500 участников, за которыми наблюдали с раннего подросткового возраста до молодой взрослости. И здесь важное уточнение, что в большинстве случаев это единичные вспышки на фоне эмоциональных конфликтов во время пубертата. Мы не говорим о системном насилии или «плохих детях».

Пик — 13 лет

Самый высокий уровень агрессивных эпизодов зафиксирован в 13 лет, примерно 15% подростков сообщали о таких случаях. С возрастом частота резко уменьшается и к 24 годам стабилизируется на уровне около 5%.

Это важный сигнал для родителей, что подростковая агрессия часто является этапом развития, а не приговором. Впрочем, исследователей насторожило другое, что два из пяти человек, которые проявляли агрессию, делали это неоднократно.

Кто в зоне риска

Интересно, что социальный статус, образование родителей и уровень дохода не имеют здесь решающего значения. Проблема существует во всех средах. Зато исследование выявило четкие факторы риска:

  • Агрессия внутри семьи. Физические наказания и крики, унижения или словесная жестокость. Дети учатся не со слов, а на примере. Если конфликты в семье решаются силой, они перенимают эту модель.

  • Частые конфликты между родителями. Даже если ребенок не является прямым участником, он усваивает стиль взаимодействия.

  • Симптомы СДВГ. Проблемы с импульсивностью и самоконтролем, умноженные на усталость родителей, повышают риск взрывных ситуаций.

Что действительно защищает

Несмотря на тревожные цифры, исследование дает много надежды.

  • Навыки эмоциональной регуляции. Дети, которые умеют называть свои эмоции, справляться со злостью и решать конфликты без крика значительно реже прибегают к физической агрессии.

  • Поддерживающее родительство. Регулярное внимание, заинтересованность, эмоциональное присутствие и ощущение безопасности во много раз снижают риск.

  • Раннее вмешательство. Навыки эмоционального интеллекта и конструктивного общения стоит формировать еще до школы, это инвестиция на годы вперед.

Когда стоит насторожиться

Конфликты между подростками и родителями — нормальные и даже необходимые для развития. Но эксперты советуют обратить внимание, если:

  • агрессия повторяется и усиливается

  • нет чувства вины или раскаяния

  • агрессивное поведение выходит за пределы семьи

Это уже не «перерастет само», а красный флаг.

Подростковая агрессия — не редкая аномалия, а сложный сигнал об эмоциях, отношениях и среде. В большинстве случаев это временные вспышки, но именно атмосфера в семье, стиль воспитания и навыки эмоциональной регуляции определяют, исчезнет проблема или закрепится. Основное:

  1. Меньше наказаний — больше диалога.

  2. Меньше стыда — больше поддержки.

  3. Меньше молчания — больше понимания.

Потому что здоровые взрослые вырастают там, где сложные эмоции не запрещают, а учат с ними жить.

