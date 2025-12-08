Когда лечение пугает: почему даже простые медицинские процедуры могут травмировать ребенка

почему даже простые медицинские процедуры могут травмировать ребенка / © Credits

Издание Psychology Today объяснило, почему так происходит и что родителям важно знать, чтобы защитить ребенка. Осмотр у врача, МРТ, операция или даже обычная манипуляция для взрослого это логичная часть заботы о здоровье, для ребенка же — полная загадка.

Малыши не могут понять, почему болит, как именно тело работает и почему незнакомый врач может одновременно быть добрым и причинить боль. И хотя родители объясняют, что происходит, ребенок часто не способен полностью это осознать.

К непонятным процессам добавляются сильные эмоции, такие как страх, растерянность, чувство беспомощности. То, что еще вчера казалось стабильным и безопасным, вдруг превращается в неизвестность и родители, которые всегда защищали, теперь стоят рядом с людьми в белых халатах, которые что-то делают с телом ребенка.

Когда фантазии становятся опасными

Когда знаний не хватает, дети начинают искать собственные объяснения и именно они могут оказаться самыми травматичными. Ребенок может решить, что:

это его вина, что что-то не так с телом;

его тело «испорчено» или «неправильное»;

врачи причиняют боль умышленно;

родители выбрали сторону врачей, а не ребенка.

Эти ложные убеждения могут откладываться надолго. И даже после того, как процедура завершена, ребенок может думать: «Мое тело снова может подвести», «Люди, которые должны были бы помогать, могут причинить боль».

Почему это важно

Часто можно услышать: «Он еще маленький, ничего не запомнит», но наука давно доказала обратное. Дети раннего возраста действительно не формируют четких воспоминаний, которые мы можем воспроизвести словами. Но тело и эмоции «запоминают» опыт. Именно поэтому взрослые иногда испытывают напряжение или страх в ситуациях, которые вроде бы не имеют понятного объяснения.

Когда исчезает доверие

Одно из самых тяжелых для ребенка — ощущение потери контроля. В обычной жизни малыш полагается на родителей, они — «пилоты самолета», в руках которых все безопасно. Но во время процедуры родители передают контроль незнакомому врачу.

Для ребенка это может звучать примерно так: «Как я могу доверять тому, кто делает мне больно и почему мои родители рядом и позволяют это?»

Это не рациональные мысли — это естественная эмоциональная реакция. Но именно она может стать основой недоверия или страха в будущем.

Путаница, страх и одиночество

Когда ребенок не понимает, что происходит с его телом, воображение может рисовать самые причудливые сценарии. Эта путаница может перерасти в устойчивое убеждение, что:

тело слабое или хрупкое;

с ним «не все в порядке»;

другие могут причинить боль, даже если обещают помощь;

лучше не допускать людей слишком близко — ни физически, ни эмоционально.

Для некоторых взрослых именно такие детские переживания становятся корнями тревожности, страха врачей или недоверия к телесному контакту. Психологи видят подобные истории почти каждый день.

Это не значит, что каждая процедура наносит вред. Наоборот, родители могут очень многое сделать, чтобы ребенок прошел через процедуру без эмоциональной травмы. Это — о языке, на котором мы объясняем события, о поддержке, которую мы даем, о том, что ребенок не должен оставаться наедине со своими страхами.