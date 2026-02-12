- Дата публикации
Когда телефон важнее разговора — как привычки родителей формируют цифровое поведение девушек
Мы волнуемся, что дети слишком много времени проводят в телефонах. Однако новые исследования показывают неудобную правду: часто причина — не в детях, а в нас. И девочки это замечают первыми.
Смартфон давно стал «третьим лишним» в семье — он лежит между нами и детьми, между разговорами, между взглядами. Мы можем говорить о лимитах экранного времени, запрещать TikTok или напоминать «отложи телефон», но дети учатся не из инструкций, а из наблюдений.
Именно об этом идет речь в новом исследовании Girl Scouts of the USA, на которое обратило внимание издание SheKnows. И его выводы заставляют задуматься даже самых сознательных родителей.
Тревожная статистика
Цифры звучат просто, но за ними скрывается эмоциональная реальность детей:
52% девочек в возрасте от 5 до 13 лет говорят, что им сложно привлечь внимание родителей, потому что те сидят в телефоне
среди девочек 8-10 лет этот показатель еще выше — 64%
Это значит, что для многих детей телефон — не просто гаджет, а конкурент за внимание.
Это важнее, чем кажется
Исследование выявило более глубокую связь: девушки, которые не могут легко «достучаться» до родителей через их телефон, значительно чаще испытывают внутреннее давление быть онлайн.
57% таких девушек говорят, что испытывают потребность быть в сети даже тогда, когда не хотят
среди тех, у кого нет этой проблемы с родительским вниманием, — только 34%
Проще говоря, дети считывают сигнал, если взрослые постоянно в телефоне — значит, так и должно быть.
Зеркальный эффект
Если родители постоянно в экранах и не проводят достаточно качественного времени с детьми, это может негативно влиять на их развитие. Дети, особенно младшие, отражают поведение взрослых. Когда мама или папа машинально тянутся к телефону вместо того, чтобы посмотреть в глаза, ребенок делает свой вывод, что цифровая жизнь важнее реальной.
Неидеальное родительство
Важный момент: никто не требует полностью отказаться от гаджетов. Мы живем в мире, где экраны — часть работы, общения и отдыха. Но решающими становятся микромоменты:
поднять глаза, когда ребенок заходит в комнату
отложить телефон в первые минуты после школы
объяснить: «Я сейчас отвечу на сообщение и мы поговорим»
Такие мелочи формируют ощущение: «я важнее экрана».
Здоровый пример
Специалисты советуют не запрещать, а перенастраивать:
ограничивать собственное пролистывание ленты дома
присутствовать, хотя бы в ключевые моменты дня
если уж экран, то вместе, например совместный фильм вместо изолированного YouTube
Это классический пример «быть хорошим примером» — показывайте, а не поучайте.
Девочки смотрят, запоминают и копируют. И когда мы каждый раз выбираем телефон вместо разговора, мы формируем норму, которую, возможно, сами же потом будем пытаться сломать. Иногда достаточно просто положить телефон экраном вниз, чтобы сказать без слов: «Ты важнее любого сообщения».