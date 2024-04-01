Красные флаги раннего развития: как распознать аутизм у ребенка

Ежегодно 2 апреля, в Международный день распространения информации об аутизме, весь мир, Украина в частности, традиционно говорят о расстройстве аутистического спектра.

Каждый год специалисты отмечают, что аутизм — это не болезнь, а особенность нейроразвития, и его не нужно лечить. А еще каждый год мы получаем актуальные числа детей с РАС. И они поражают. Числа 2023-го свидетельствуют, что каждый 36-й ребенок имеет расстройство аутистического спектра. Еще пять лет назад это был каждый 59-й, а 10 — каждый 68-й. Ученые утверждают: если динамика сохранится, то в 2035 году аутизм будет иметь каждый пятый ребенок в мире.

Единственной причины, которая может вызвать у ребенка расстройство аутистического спектра, так и не определили. Как и не изобрели "волшебной пилюли" для его так называемого "лечения" или "профилактики". Однако специалисты единогласно акцентируют внимание на важности ранней диагностики и раннего вмешательства в виде доказательных коррекционных методик. И советуют родителям внимательно следить за развитием ребенка и оперативно обращаться к специалистам в случае тревожных маячков, которые можно заметить у ребенка уже после года, а иногда и раньше.

Какие же, собственно, маячки в раннем развитии ребенка можно считать тревожными и какие красные флаги могут свидетельствовать у ребенка о возможном расстройстве аутистического спектра? Елена Пшеничная, мама ребенка с аутизмом и консультант проектов для детей с РАС благотворительного фонда "Голоса детей", вместе со специалистами фонда собрала список признаков, которые могут указывать на то, что у ребенка аутизм.



Итак, у вас есть основания беспокоиться, если:

У вашего ребенка отсутствует указательный жест. То есть, она не показывает пальчиком или использует руку другого человека, чтобы указать что-то, что хочет получить.

Ваш ребенок имеет непроизвольный зрительный контакт или вообще его не имеет.

Ваш ребенок не отзывается на имя, и вам кажется, что он вас игнорирует или вообще не слышит.

Ваш ребенок пропускает этап рачкования, который присущ возрастному развитию малыша, или ползает несколько специфическим способом, будто "гребет" одной ногой.

Ваш ребенок имеет задержку речи или и полное ее отсутствие, что не характерно для ее возрастной нормы. А также не использует жесты, чтобы его поняли.

Ваш ребенок говорит слова и даже фразы, но только в виде эхолалий (например, повторение слов или звуков из мультфильмов), шаблонов фраз или заученных предложений, в то же время не ведет даже самый простой диалог и почти не задает вопросов.

Ваш ребенок не выполняет базовые просьбы, и вам кажется, что он вас не понимает.

Ваш ребенок не интересуется другими детьми: избегает их или играет параллельно с ними. Предпочитает контакт со взрослыми, но не со сверстниками.

Ваш ребенок чрезмерно эмоционально реагирует на прикосновения или объятия, избегая их. Обладает гиперчувствительностью к звукам, запахам, определенным текстурам, тканям, этикеткам на одежде и т.д.

Ваш ребенок демонстрирует чувствительность (даже к проявлениям истерики) к расчесыванию, чистке зубов, мытью головы, стрижке волос и ногтей.

Ваш ребенок проявляет избирательность в питании (определенные продукты, текстура пищи и т.д.). Он отказывается жевать, требует только блендерованных блюд.

Ваш ребенок избегает толпы, чрезмерно реагирует на шум, быстро устает от событий, обычно нравящихся детям с нейротипичным развитием (развлекательные центры, детские дни рождения, громкие площадки и т.п.).

Ваш ребенок часто вертится вокруг себя, долго прыгает на месте, ходит в течение определенного времени на цыпочках, выстраивает предметы в строку или столбик, не использует предметы по их назначению и не понимает правил игры или функций игрушки.

Ваш ребенок часто трясет кистями в течение нескольких секунд или даже минут, делая так называемые "крылышки".

Ваш ребенок имеет остро выраженные специнтересы. Может в течение длительного времени регулярно выполнять ту же деятельность по кругу, смотреть те же мультфильмы.

Ваш ребенок испытывает трудности при изменении планов или непредвиденных обстоятельств, склонен к жесткому повторению ритуалов и повседневных рутин, проявляет чрезмерную тревожность во время новых ситуаций и склонен к истерикам, причины которых непонятны и неочевидны.

Ваш ребенок не обращает внимания на окружающую среду, а предпочитает самостоятельную деятельность, даже если ему что-то не удается или это опасно. Вам может показаться, что ребенок вообще не испытывает опасности. Не просит помощи, даже если нуждается в ней.

Ваш ребенок склонен к чрезмерной социальной тревожности. Не понимает невербальную коммуникацию других лиц (мимику или жесты).

Следует отметить, что это лишь часть признаков, однако именно они могут указывать на вероятность аутизма. Важно также понимать, что один отдельно взятый признак еще не означает наличия у ребенка расстройства спектра аутизма, однако если таких признаков три-четыре, это уже повод бить тревогу.

Если ваш ребенок имеет тревожные маркеры, следует сразу обратиться к неврологу или детскому психиатру. И даже если после визита к специалисту вашему малышу таки диагностируют аутизм, это не повод отчаиваться. Раннее вмешательство, коррекционные занятия и безграничная вера в ребенка могут делать чудеса и помочь малышу как можно эффективнее компенсировать те или иные дефициты развития.

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