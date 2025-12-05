Как современные стандарты влияют на девушек-подростков / © Credits

В современном мире технологий и соцсетей девушки растут под постоянным прицелом стандартов красоты. Каждый день мы слышим комментарии о собственной внешности: кто-то жалуется на прыщ, который никто другой даже не замечает, другая сравнивает себя с блогером в Instagram, которая демонстрирует идеальный макияж, но одновременно говорит о «любви к себе». Эта противоречивая реальность создает эффект бесконечного давления: быть уверенной, красивой и одновременно быть без единой «дефектной» черты об этом рассказало издание SheKnows.

Соцсети — новые журналы

Если раньше эталоны красоты были на страницах глянцевых журналов, то сегодня они живут в наших телефонах. Instagram, TikTok, YouTube диктуют не только как выглядеть, но и как одеваться, красить волосы, делать макияж. И стандарты постоянно меняются: тренд сегодня — хайлайтеры и тени, завтра — минималистичный уход и естественный вид. Поэтому трудно успевать за «модой», а еще сложнее — не чувствовать при этом финансового давления, ведь не все могут позволить себе покупать брендовую косметику и трендовую одежду, но «быть в теме» нужно.

Мелкие недостатки становятся глобальной проблемой

Раньше идеал выглядел просто: высокая, стройная, светлые волосы, голубые глаза. Сегодня же общество уделяет внимание даже мелким деталям, например, не слишком ли вы худые, не слишком ли пышные, не слишком ли яркий макияж, но и нельзя показывать прыщи или темные круги под глазами. Идеал современной красоты — это постоянная погоня за «идеальным несовершенством».

Страх перед морщинами

Другой тренд, который беспокоит родителей и психологов, это то, что маленькие девочки уже с 8 лет хотят, а кто-то уже покупает дорогую косметику и уход за кожей, потому что боится «первых морщин» или темных кругов под глазами. Но действительно ли это проблема? По мнению экспертов и психологов, морщины и солнечные пигментные пятна — это естественные признаки жизни, радости и времени, проведенного на солнце, а не дефекты, которые надо корректировать.

Красота — не о совершенстве, а о реальности

Давление быть красивой «по правилам» истощает. Подростки пытаются балансировать между самоуверенностью и соответствием постоянно меняющимся стандартам. Общество навязывает, что нормальные человеческие черты — это «недостатки», тогда как на самом деле они могут быть уникальными и красивыми. Настоящая красота — в естественности, в реальности и в том, чтобы принимать себя.

Если мы перестанем маркировать нормальные черты как «плохие», возможно, девушки наконец почувствуют свободу жить без постоянного суждения. Потому что настоящая красота — это не идеальность, а искренность и жизнь, которую мы проживаем на полную.