Кто чаще всего становится жертвой буллинга и почему потом эти же подростки могут стать буллерами

Новое исследование показывает, что риск оказаться в этом замкнутом круге значительно выше для определенных групп детей, а последствия могут быть серьезными. Сегодня каждый пятый подросток признается, что сталкивался с буллингом. И это не только об оскорблениях в коридорах школы, это о психологическом давлении, кибербуллинге, изоляции и потере чувства безопасности, об этом рассказало издание SheKnows.

Буллинг не только распространяется, но и часто работает по циклическому сценарию: те, кого травят, со временем могут сами начать травить других.

Кто находится в зоне наибольшего риска

Исследование, опубликованное в научном журнале Child Psychiatry&Human Development охватило более 37 тысяч подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Результаты показали, что наиболее уязвимыми к буллингу являются те, кто:

имеет избыточный вес или ожирение

испытывает трудности в общении и поиске друзей

родился за пределами страны (в более широком смысле — имеет миграционный опыт)

живет с тревожностью, депрессией, СДВГ и трудностями обучения

Важно понимать, что эти подростки чаще оказываются не только в роли жертв, но и в роли агрессоров или обоих одновременно.

Когда жертва становится нападающим

Ученые говорят об опасной закономерности: опыт травли повышает вероятность того, что подросток сам начнет издеваться над другими. Это не о «плохом характере», а о.:

накопленный гнев и бессилие

отсутствие поддержки

попытку вернуть контроль в среде, где его не хватает

Именно поэтому борьба с буллингом — это не наказание, а работа с причинами.

Цифры, которые нельзя игнорировать

Среди опрошенных подростков:

36,7% подверглись буллингу в течение года

2,1% — почти ежедневно

13,2% признались, что сами травили других

Это означает, что проблема касается не «меньшинства», а целого поколения.

Что действительно работает

Эффективная профилактика буллинга требует комплексного подхода: работы с отношением учеников, подготовки школьного персонала и активного привлечения родителей. Среди действенных стратегий:

понятная и последовательная школьная политика безопасности

привлечение родителей через доступные форматы общения

обучение учителей реагированию, а не игнорированию

поддержка ментального здоровья подростков

Роль родителей

Родителям стоит быть активными союзниками своих детей и не бояться прямых вопросов:

«Как школа гарантирует безопасность моего ребенка?»

«Что делать, если это повторится?»

«Какие существуют реальные механизмы поддержки?»

Главная цель — не конфликт, а уверенность, что правила действительно работают для конкретного ребенка, а не только на бумаге.

Буллинг не закаляет и не «учит жизни». Он оставляет следы на самооценке, психическом здоровье и доверии к миру. Говорить о нем открыто, с фактами и эмпатией — это первый шаг к изменениям. Потому что безопасная среда для подростков — не привилегия, а базовая потребность.