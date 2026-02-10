- Дата публикации
Кто чаще всего становится жертвой буллинга и почему потом эти же подростки могут стать буллерами
Буллинг в школах и онлайн перестал быть «единичными случаями», он превращается в системную проблему, которая затрагивает все большее количество подростков.
Новое исследование показывает, что риск оказаться в этом замкнутом круге значительно выше для определенных групп детей, а последствия могут быть серьезными. Сегодня каждый пятый подросток признается, что сталкивался с буллингом. И это не только об оскорблениях в коридорах школы, это о психологическом давлении, кибербуллинге, изоляции и потере чувства безопасности, об этом рассказало издание SheKnows.
Буллинг не только распространяется, но и часто работает по циклическому сценарию: те, кого травят, со временем могут сами начать травить других.
Кто находится в зоне наибольшего риска
Исследование, опубликованное в научном журнале Child Psychiatry&Human Development охватило более 37 тысяч подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Результаты показали, что наиболее уязвимыми к буллингу являются те, кто:
имеет избыточный вес или ожирение
испытывает трудности в общении и поиске друзей
родился за пределами страны (в более широком смысле — имеет миграционный опыт)
живет с тревожностью, депрессией, СДВГ и трудностями обучения
Важно понимать, что эти подростки чаще оказываются не только в роли жертв, но и в роли агрессоров или обоих одновременно.
Когда жертва становится нападающим
Ученые говорят об опасной закономерности: опыт травли повышает вероятность того, что подросток сам начнет издеваться над другими. Это не о «плохом характере», а о.:
накопленный гнев и бессилие
отсутствие поддержки
попытку вернуть контроль в среде, где его не хватает
Именно поэтому борьба с буллингом — это не наказание, а работа с причинами.
Цифры, которые нельзя игнорировать
Среди опрошенных подростков:
36,7% подверглись буллингу в течение года
2,1% — почти ежедневно
13,2% признались, что сами травили других
Это означает, что проблема касается не «меньшинства», а целого поколения.
Что действительно работает
Эффективная профилактика буллинга требует комплексного подхода: работы с отношением учеников, подготовки школьного персонала и активного привлечения родителей. Среди действенных стратегий:
понятная и последовательная школьная политика безопасности
привлечение родителей через доступные форматы общения
обучение учителей реагированию, а не игнорированию
поддержка ментального здоровья подростков
Роль родителей
Родителям стоит быть активными союзниками своих детей и не бояться прямых вопросов:
«Как школа гарантирует безопасность моего ребенка?»
«Что делать, если это повторится?»
«Какие существуют реальные механизмы поддержки?»
Главная цель — не конфликт, а уверенность, что правила действительно работают для конкретного ребенка, а не только на бумаге.
Буллинг не закаляет и не «учит жизни». Он оставляет следы на самооценке, психическом здоровье и доверии к миру. Говорить о нем открыто, с фактами и эмпатией — это первый шаг к изменениям. Потому что безопасная среда для подростков — не привилегия, а базовая потребность.