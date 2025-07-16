Лабубу: почему ваш ребенок так хочет именно эту странную игрушку

Лабубу / © Getty Images

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Лабубу — это не просто тренд, а зеркало внутреннего мира ребенка. В своей статье издание Psychology Today рассказало, почему дети так сильно хотят эту «страшненькую» игрушку, что за этим стоит и как на это правильно реагировать родителям.

Если вы заметили это существо на полке у своего ребенка, забавную и одновременно жуткую фигурку с гигантскими глазами, неровной улыбкой и диким видом, то это Лабубу, нынче безумно популярные среди подростков и даже взрослых. Родители удивляются: «Это же некрасиво! Зачем им это?», но психологи говорят, что это вполне нормально. Более того — полезно.

«Оно страшное и одновременно милое»: ребенок учится принимать противоречия

Подростковый возраст — период внутренних конфликтов между детством и взрослостью, желанием быть «как все» и одновременно выделяться, между нежностью и протестом. Именно поэтому странные, гротескные игрушки, такие как Лабубу, так привлекают детей, они будто воплощают все это внутреннее противоречие.

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Это можно назвать символическим овладением тревоги. Когда ребенок владеет тем, что его немного пугает или вызывает неприятие, он как бы обуздывает собственные эмоции. Игрушка становится безопасной репрезентацией непонятного мира. Как говорят специалисты: «Если ребенок может дать имя страху — он уже не ему подвластен.»

Скрытая упаковка и дофаминовый всплеск: почему ребенок не может остановиться

Лабубу продаются в формате скрытой упаковки, ребенок не знает, какую именно фигурку получит. И вот тут начинается настоящая психологическая игра.

Это интермитентное подкрепление, такая же система, как в слот-машинах, вы не знаете, повезет ли в этот раз. Ожидание активирует дофамин — «гормон вознаграждения» и заставляет хотеть еще.

У подростков, чья префронтальная кора (ответственная за контроль импульсов) еще формируется, такая система вызывает сильную эмоциональную реакцию. Но это не обязательно что-то плохое, если об этом правильно говорить. Разговор о механизмах маркетинга помогает детям не поддаваться слепому увлечению, а учиться критически мыслить. Можно спросить: «Что ты чувствуешь, когда открываешь коробку? Что тебе больше всего нравится в этом процессе?»

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«Так у всех есть!» — не поверхностное желание, а потребность в принадлежности

Мы часто обесцениваем желание подростков иметь модную вещь, мол, «подражание» или «глупое увлечение». Но на самом деле, стремление к социальному принятию — ключевой этап развития. Игрушка Лабубу становится маркером принадлежности к определенной группе. В этом возрасте ребенок активно ищет «своих» и язык трендовых вещей — одна из форм такого поиска.

Это не поверхностность, а эмоциональный интеллект: способность распознавать и поддерживать социальные связи. Да, вид игрушки может показаться странным, но ее функция в жизни ребенка глубоко психологическая.

Стоит ли покупать

Поддерживать интерес, не значит автоматически покупать все, что хочет ребенок. Наоборот, дать ему возможность самостоятельно заработать или сэкономить на желаемое — важная часть формирования самостоятельности.

Фраза «ты сможешь это получить, когда сделаешь…» — не наказание, а подкрепление ценности вещи. Не бойтесь говорить «нет» с любовью. А еще лучше, говорить «да, но с условием». Этот подход не только сохраняет бюджет, но и формирует внутреннюю мотивацию. Игрушка, которую ребенок добыл сам, будет иметь для него гораздо большую ценность.

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Что делать родителям

Вместо осуждения — заинтересованность. Попробуйте спросить: «Что именно тебе нравится в этой фигурке?» или «А какая из них твоя любимая?». Дети часто не могут это объяснить, но уже сам разговор укрепляет вашу связь.

Объясните, как работает маркетинг. Расскажите, что такая упаковка разработана, чтобы вызвать сильные эмоции. Не как критика, а как «секрет внутри игры».

Не обесценивайте потребность в принадлежности. Не говорите: «Зачем ты пытаешься быть, как все?» Лучше: «Я понимаю, что важно быть частью группы. И это нормально».

Дайте выбор, а не ультиматумы. Например, «Мы можем купить одну фигурку, если ты сам отложишь часть денег.» Это об ответственности, а не о наказании.

Стоит ли волноваться

В большинстве случаев — нет. Интерес к странным игрушкам — нормальный этап развития личности. Лабубу — это способ визуально и эмоционально овладеть «странным, тревожным, новым». Если же вы замечаете, что ребенок замкнут, чрезмерно увлечен темными темами или теряет интерес ко всему, кроме коллекции, тогда стоит обратиться к детскому психологу.

Ваш ребенок хочет Лабубу не потому, что она странная. А потому, что сам мир — странный и эта игрушка помогает сказать: «Я могу справиться с непонятным. Я могу контролировать то, что пугает. Я могу быть собой, даже в хаосе.» И это не только о коллекции, это о формировании характера, самостоятельности и внутренней опоры.

В следующий раз, когда услышите «Мам, купи мне Лабубу!», не спешите с реакцией. Лучше спросите: «Что ты в ней видишь?» Возможно, вы увидите в глазах ребенка не просто желание «быть как все» — а стремление понять себя.