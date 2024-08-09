Лайфхаки для путешествия на машине с младенцем

Тот, кто считает, что путешествовать с ребенком невозможно, не читал предложенных лайфхаков. А мы скажем, что это вполне возможно, пусть и с определенными правилами.

Педиатр otmarissa рассказала о нескольких полезных лайфхаках, которые помогут родителям в дальних поездах с младенцами.

Позвольте ребенку быть активным членом поездки. На остановке можете дать ему возможность "порулить", пока вы будете отдыхать и пить кофе, например. Так поездка станет интересным приключением.

Подготовьте удобный органайзер, в котором найдутся и будут под рукой все необходимые вещи младенца, чтобы ваш багажник или заднее кресло могло быстро превратиться в импровизированный пеленальный столик.

Останавливайтесь каждые два часа, чтобы покормить ребенка и дать ему возможность активного движения.

Если вы кормите ребенка грудью, лучше возьмите с собой молокоотсос. Вы сможете сцедить молоко в дороге не делая остановок. И обязательно возьмите с собой термосумку для хранения молока. Или заранее подготовьте много льда.

Когда после остановки приходит время снова посадить малыша в машину, достаньте детское кресло из машины, посадите в него ребенка и немного покачайте. Это ритмичное движение должно его успокоить.

Убедитесь, что вы взяли достаточно игрушек и некоторые из них надежно прикреплены к детскому сиденью, чтобы вам потом не пришлось в дороге искать "очень нужную игрушку" по всей машине. И как только ребенку через 5 минут станет скучно с игрушкой, просто дайте ему поиграть с обычной бутылкой.

Если ребенок уронил бутылку, а остановиться вы не можете, попробуйте немного открыть окна, буквально на 1-2 см, чтобы создать белый шум. Обычно это действие оказывает волшебный успокаивающий эффект для ребенка. Также вы можете включить какую-нибудь музыку или любимую песню вашего ребенка.

Возьмите в дорогу полотенце, которым вы уже пользовались, скажем так, подготовили его заранее, чтобы у него был запах молока и осторожно протрите лицо малыша. Такой свой родной запах также может успокоить ребенка.

Мир приключений точно не заканчивается с появлением ребенка в семье, просто теперь у вас есть новый компаньон, которому периодически нужно менять памперс.

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