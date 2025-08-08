Летние инфекции: что чаще всего угрожает здоровью ребенка / © www.credits

Кажется, что именно летом дети болеют меньше. Но, по словам педиатра Виктории Хоменко, сезонные опасности не исчезают, они просто меняют форму. В теплое время года детский организм подстерегают инфекции, которые можно легко «подхватить» во время купания, употребления немытых фруктов или даже после укуса насекомого. Поэтому расскажем вам, какие летние инфекции чаще всего угрожают детям и как родителям заранее позаботиться о безопасности.

Укусы насекомых

Летом повышается риск укусов клещей, которые могут быть переносчиками боррелиоза (болезни Лайма) или клещевого энцефалита. Особенно опасны те случаи, когда клещ, напившись крови, остается на теле более 24 часов, ведь именно тогда возрастает вероятность заражения.

Что делать, если ребенка укусил клещ:

Извлечь его как можно быстрее, желательно в медучреждении.

Если клещ был на теле более суток, рекомендуется консультация с врачом, для детей от 8 лет иногда назначают профилактический курс доксициклина.

Чтобы избежать укусов, выбирайте одежду с длинными рукавами, пользуйтесь репеллентами и осматривайте тело ребенка после прогулок.

Вода

Купание в непроверенных водоемах еще один путь заражения. Особенно опасны загрязненные озера, водоемы возле очистных сооружений или в местах массового скопления людей.

В воде могут жить:

Кишечные инфекции (сальмонелла, кишечная палочка)

Вирусы Коксаки, которые вызывают герпангины, стоматиты, а в отдельных случаях даже серозный менингит

После купания:

Обязательно примите душ, промойте ребенку глаза, нос и рот чистой водой

Избегайте попадания воды в рот

Не купайтесь, если поблизости видно мусор, водоросли или мутную воду

Еда

Летний пик инфекций часто связан с пищевыми отравлениями. Основная причина — немытые овощи, фрукты, испорченные продукты, вода сомнительного качества.

Во избежание пищевых инфекций:

Мойте руки перед едой и после улицы

Промывайте овощи и фрукты даже после рынка

Избегайте употребления блюд, которые долго стояли на солнце или хранились без холодильника

Пейте только кипяченую или воду в бутылках

Переохлаждение и респираторные инфекции

Холодные напитки, резкие перепады температуры, кондиционеры, все это может спровоцировать заболевания дыхательных путей. Также во время купания ребенок может наглотаться воды, а это приводит к инфекциям уха, горла, носоглотки.

Регулярное промывание носа физиологическим раствором или морской водой после бассейна помогает уменьшить риск вирусных заболеваний.

Профилактика

Мыть руки с мылом или использовать антисептик

Купаться только в проверенных водоемах

Не оставлять продукты на жаре

Защищать кожу от солнца и насекомых

Быть на связи с врачом при первых симптомах недомогания

Лето — прекрасная пора для детства, но оно имеет свои риски. Задача родителей — не отменить приключения, а сделать их безопасными. Соблюдение простых правил гигиены, внимательность к здоровью ребенка и своевременная консультация с врачом — лучшая инвестиция в безопасное лето.