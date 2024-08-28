Лихорадка при прорезывании зубов: на что стоит обратить внимание

Прорезывание зубов у детей – это естественный процесс, который может сопровождаться разными симптомами. Повышение температуры – один из них.

Специально для Medical TV педиатр Марина Шакотько рассказала о симптомах, которые могут проявляться у малышей, когда у них режутся зубки. Этот процесс может сопровождаться повышением температуры, но редко приводит к настоящей лихорадке.

При прорезывании зубов у ребенка может наблюдаться повышение температуры до уровня субфебрильных цифр — от 38 до 38,5°C. Это не настоящая лихорадка, а скорее легкое повышение температуры из-за воспалительного процесса в области, где лезут зубы.

У ребенка удовлетворительное общее состояние и температура легко сбивается жаропонижающими средствами. Прорезывание зубов не приводит к длительной или циклической лихорадке, как это может быть при вирусных инфекциях.

Если температура повышается, то она легко контролируется с помощью препаратов на основе ибупрофена. Через 6-8 часов после приема жаропонижающего средства температура может снизиться и не будет регулярно подниматься. При прорезывании температура может повышаться и снижаться без четкой закономерности. Это нестабильная, нетоксичная лихорадка, хорошо контролируемая лекарством.

При прорезывании зубов у лихорадки нет периодичности, свойственной вирусным инфекциям. Если же это вирус, температура может подниматься и спадать с определенными интервалами.

Если у ребенка высокая температура и заметны нарушения общего состояния или температура остается высокой и необходим частый прием лекарств, это может свидетельствовать о другом заболевании. В таком случае следует обратиться к врачу, что бы исключить бактериальные или вирусные инфекций, которые могут развиваться на фоне прорезывания зубов.

Необходимо быть внимательными к изменениям здоровья ребенка. Своевременно реагировать на какие-либо симптомы, которые могут указывать на другие проблемы. Если вы сомневаетесь или температура не снижается, лучше обратитесь к врачу.

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