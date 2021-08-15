Медосмотр в школе: какие справки нужно получить ребенку до 1 сентября

Медосмотр в школе: какие справки нужно получить ребенку до 1 сентября

Перед началом учебного года ребенок должен пройти профилактический медосмотр в школу и принести справку формы №086-1/о. Что это за документ и как его получить.

В начале учебного года профилактический ежегодный медосмотр проходит каждый ребенок, независимо от возраста. Справку о здоровье формы №086-1/о должны принести все: как первоклашки, так и старшеклассники. Ее выдает педиатр или семейный врач. Кроме отметок от профильных специалистов, он укажет там группу для занятий физкультурой. А если ребенок получил новые прививки, то их укажут в карте профилактических прививок — справке формы № 063/о, Ее также нужно добавить для школы.

Поэтому, разбираем, что за медицинский осмотр перед школой, какие анализы, врачи ждут ребенка и его родителей перед 1 сентября.

Также читайте Медосмотр в детский сад: каких врачей нужно пройти для оформления в 2021 году

Каких врачей нужно пройти перед школой

Ежегодный медосмотр школьников осуществляется по месту жительства. Он обязателен и происходит в присутствии родителей.

В поликлинике медкомиссия как перед поступлением в школу, так и для старшеклассников бесплатная. Частные клиники предлагают платные пакеты услуг и осмотров врачей для приема в детское учреждение.

Согласно схеме периодичности обязательных медицинских профосмотров учеников школ от МЗ Украины, медосмотр детей перед первым классом, седьмым и одиннадцатым отличается списками профильных врачей и анализов.

Likari

Медосмотр детей перед 1 классом

Дошкольников должны осмотреть следующие врачи:

хирург

ортопед-травматолог;

офтальмолог;

стоматолог;

другие специалисты по показаниям

Анализы перед 1 классом

анализ крови на гемоглобин;

другие анализы по показаниям.

Специалисты проведут обследование и осмотрят ребенка, внесут данные о состоянии здоровья в медицинскую справку №086-1/о, а если потребуется, направят на дополнительные обследования в профильные заведения, на прививки и ЛФК.

График плановых осмотров детей узкими специалистами

В таблице медосмотров перед школой для различных возрастных групп учащихся мы собрали перечень всех врачей, которые должны осмотреть ребенка на том или ином этапе.

Медосмотр в школу — каким врачам нужно пройти (таблица по возрасту)

Совет: проходите медосмотры не только перед школой. Обращайтесь к профильным специалистам, чтобы проверить зрение, осанку, психологическое состояние ребенка. Совет специалиста и своевременное выявление проблемы лучше ее игнорирования.

Медосмотр перед школой в 7-10 лет

Медкомиссия для ребенка в 7-10 лет — это обязательный осмотр у педиатра/семейного врача и других узких специалистов. Дополнительные исследования и анализы делают по показаниям (см. Таблицу).

Медосмотр в 11-летнем возрасте

В 11 лет дети должны пройти осмотр у педиатра, а также профильных врачей.

pixabay.com

Медосмотр в школу в 12-13 лет

Ученика 12-13 лет должен осмотреть педиатр, а другие узкие специалисты — по показаниям.

Медосмотр в школу в 14-15 лет

Старшие ученики имеют свой перечень врачей, которых нужно обойти для поступления в следующий класс. В 14-15 лет к семейному врачу, хирургу и другим уже привычным для ребенка врачам добавляются новые специалисты: гинеколог и психолог. Смотрите нашу таблицу с подробной информацией.

"Девочкам рекомендуется пройти первый осмотр у гинеколога в возрасте от 13 до 15 лет. После этого желательно ежегодно посещать врача в женской консультации", — советует акушер-гинеколог Юлия Тараненко.

Медосмотр перед школой в 16-17 лет

Подростки должны проверять остроту зрения и слуха, причем, не только перед 1 сентября, а хотя бы раз в руки, а также пройти диагностику плоскостопия.

Какие справки необходимы перед школой

Школьники должны проходить медицинский осмотр в школу один раз в год, но не обязательно делать это именно перед 1 сентября. Следите за состоянием ребенка. Профильные специалисты, так же, как и ваш семейный врач работают не только летом.

Справка в школу

Совершив обход врачей, вы отнесете в школу справку формы № 086-1/о ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра. Таково ее полное название.

Ее ваш педиатр или семейный врач выдаст после осмотра ребенка. При необходимости он может направить мальчика или девочку на вакцинацию,

В справке врач должен указать:

фамилию, имя, отчество ребенка;

дату рождения;

место жительства;

информацию о состоянии здоровья и возможность посещения заведения дошкольного образования.

Если ребенок имеет какое-либо заболевание, то врач укажет предостережения относительно физических нагрузок и другие рекомендации медицинского характера.

Также школа потребует справку формы № 063/о. Это карта профилактических прививок с информацией о проведении вакцинации или ревакцинации, а также осуществления туберкулиновых проб.

Календар щеплень МОЗ

Данные этой справки подтвердят наличие или отсутствие прививок у конкретного ребенка.

Если ему делали прививки вовремя - по календарю профилактической вакцинации, то с 7 до 14 лет не потребуется проводить вакцинацию или ревакцинацию. Соответственно, данные в карте профилактических прививок не обновляются и справка формы № 063/о вам не нужна.

В то же время, в школе могут попросить принести справку о прививках, если в учебном заведении нет таких данных ребенка (например, вы перешли в новую школу). Так же справка потребуется, если вашему ребенку делали прививку — плановые или пропущены.

Будьте внимательны и настройте себя и ребенка на легкое и быстрое прохождение медосмотра перед школой. Родителям и ученикам уже не нужно сидеть в очередях и нервничать под дверью. Записывайтесь к врачам заранее онлайн. А для родителей учеников старших классов мы советуем не игнорировать медкомиссию в любом возрасте и обойти врачей вместе с детьми. Это вам позволит убедиться, что ваш ребенок здоров.

В статье использованы материалы из следующих источников:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку