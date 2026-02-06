Мифы о дислексии / © Credits

Несмотря на то, что с дислексией живет примерно каждый десятый человек, она до сих пор остается одной из самых неправильно понятых нейроотличий. Поэтому пришло время развенчать мифы, но без драматизации и сладких иллюзий, об этом рассказало издание RTÉ.

В массовой культуре дислексию годами изображали или как приговор, или как «тайную суперсилу». Оба подхода далеки от реальности. Для кого-то это ежедневный вызов в школе, для кого-то — особенность, которая почти не мешает во взрослой жизни. Но главное — дислексия не выглядит одинаково у всех.

Именно поэтому вокруг нее возникло так много мифов, которые влияют не только на детей, но и на взрослых, родителей и учителей.

Миф №1: дислексия — это только о чтении

Да, трудности с чтением — одно из ключевых проявлений дислексии, однако сводить все только к буквам — ошибка. Дислексия часто связана с:

рабочей памятью (способностью удерживать информацию в голове и действовать с ней)

скоростью обработки информации

сложностью выполнения многошаговых инструкций

Например, фраза «достань тетрадь, открой страницу 12 и выполни третье задание» может быть значительно сложнее, чем кажется. Это не о лени или невнимательности — это о том, как мозг обрабатывает информацию.

Миф №2: дислексию можно «перерасти»

Дислексия имеет генетическое происхождение. Если она есть в детстве, она остается и во взрослом возрасте.

Но важный нюанс заключается в том, что меняется среда. Ребенок ежедневно находится в системе, где чтение, письмо и тесты — основа всего. Взрослый человек может выбрать профессию, где его сильные стороны выходят на первый план, а сложные моменты минимизируются или компенсируются.

Дислексия не исчезает, но ее влияние может стать не таким заметным.

Миф №3: дислексия чаще бывает у мальчиков

Дислексия почти одинаково распространена среди мальчиков и девочек.

Причина старого мифа — в поведении. Мальчики чаще «отвлекают», нарушают дисциплину и пытаются скрыть трудности. Девочки же склонны молча маскировать проблемы и быть старательными, но постоянно переутомленными.

В результате девушек с дислексией годами не замечают.

Миф №4: дислексия автоматически дает «суперспособности»

Идея о том, что все люди с дислексией чрезвычайно креативны, мыслят нестандартно или имеют художественный талант, звучит привлекательно. Но наука этого не подтверждает.

Да, каждый человек имеет сильные стороны, но они не гарантированы самой дислексией. Более того, навязывание образа «супердислексика» может навредить.

Дети, которые не соответствуют этому ожиданию, начинают думать, что с ними «что-то не так». А это — прямой путь к заниженной самооценке.

Миф №5: дислексию легко заметить

На самом деле — нет. У каждого человека с дислексией свой профиль.

Одна из распространенных «масок» в младшем возрасте — заучивание текстов наизусть. Ребенок угадывает слова по картинкам или помнит книгу, но не читает ее по-настоящему. Внешне все выглядит нормально, пока требования не растут.

Именно поэтому так важно внимательно наблюдать за тем, понимает ли ребенок то, что читает, а не только воспроизводит знакомые фразы.

Что действительно помогает

раннее выявление;

честный диалог между родителями и учителями;

индивидуальный подход;

отказ от ярлыков — как негативных, так и «сладких».

Дислексия — это не приговор и не подарок, это нейроотличие, с которым можно жить полноценно, если его понимать.

Самая большая проблема дислексии — не в чтении и не в буквах. А в мифах, которые мешают увидеть человека по диагнозу. Когда мы перестаем ждать «нормальности» или «суперсил» и начинаем видеть индивидуальность, появляется пространство для развития, поддержки и реальной уверенности в себе. Потому что знания — это всегда первый шаг к принятию.