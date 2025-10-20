Миндальное молоко для малышей: польза, риски и что нужно знать родителям / © www.credits

Несмотря на огромный выбор «альтернативных» напитков, до года ни одно молоко, ни коровье, ни растительное, не является заменой грудного молока или смеси, об этом рассказало издание Healthline.

До 12 месяцев малышу нужны все питательные вещества, которые содержатся только в грудном молоке или адаптированной смеси: белки, жиры, кальций, железо, витамины A, D, E, B12 и ферменты для развития мозга.

После 1 года можно вводить другие виды молока, в небольших количествах, но они должны быть дополнительным напитком, а не заменой полноценного питания.

Нужно ли молоко после года

Молоко — это не только привычка с детства, но и источник белка, кальция, витамина D и жиров, необходимых для роста костей и мышц.

Но важно знать меру:

Норма для малыша: 400-700 мл (2-3 небольшие порции) молока в день.

Если ребенок пьет слишком много, это может снизить уровень железа и привести к анемии.

Если вы продолжаете грудное вскармливание, другое молоко можно не вводить вообще, грудное полностью закрывает потребность в белке и кальции, при условии сбалансированного рациона.

Миндальное и коровье молоко

Миндальное молоко часто выбирают из-за аллергии на белок коровьего молока или заботы о качестве продукта (гормоны, антибиотики, жирность).

Содержащий миндальное молоко:

Витамины A, D и E

Кальций, если молоко обогащенное

Меньше калорий, чем в коровьем

Низкое содержание белка

По сравнению с коровьим или грудным молоком, в нем очень мало белка (1 г против 8 г в обычном молоке), поэтому важно компенсировать его другими продуктами, например, яйцами, рыбой, мясом или бобовыми.

Выбирайте обогащенное кальцием миндальное молоко без сахара, оно станет отличным дополнением к рациону ребенка с непереносимостью лактозы.

Миндальное молоко и грудное вскармливание

Ни одно растительное или животное молоко не способно заменить грудное.

Грудное молоко — это уникальный продукт, который является:

содержит антитела, которые укрепляют иммунитет,

подстраивается под потребности ребенка витаминно-минеральным составом,

содержит ферменты для легкого пищеварения.

До 6 месяцев ребенок должен получать только грудное молоко или смесь. После — постепенно вводятся твердые продукты, но «альтернативное» молоко лучше оставить после первого дня рождения.

Преимущества миндального молока для малышей после года

Легкое для пищеварения — не содержит лактозы, поэтому подходит детям с непереносимостью молочных продуктов.

Низкокалорийное — прекрасно утоляет жажду и подходит для детей, склонных к избыточному весу.

Обогащенное кальцием (у большинства брендов) — помогает укреплять кости.

Мягкий ореховый вкус — нравится детям и легко сочетается с кашами или смузи.

Но помните, что миндальное молоко — дополнительный продукт, а не основной источник питательных веществ.

Когда миндальное молоко не подходит

До 12 месяцев (как основное питание)

Для детей с аллергией на орехи

Если выбранный продукт содержит добавленный сахар или ароматизаторы

Если рацион ребенка уже ограничен белком

Миндальное молоко — полезная альтернатива для детей после года, особенно при аллергии на молочный белок или лактозной непереносимости. Но оно не может полностью заменить грудное или коровье молоко, ведь имеет меньше белка и природного кальция. Выбирайте обогащенные, несладкие бренды и дополняйте детский рацион продуктами, богатыми белком и железом.