Можно ли с помощью препаратов поднять иммунитет ребенка: отоларинголог развенчивает миф

Отоларинголог Владимир Яцкив категоричен в своем утверждении, что не существует препаратов, которые бы поднимали иммунитет. Все так называемые «иммуномодуляторы» или «стимуляторы иммунитета» не имеют научно доказанной эффективности.

Многие препараты, которые рекламируют как «средство для иммунитета», на самом деле являются лишь пищевыми добавками или средствами с сомнительными механизмами действия. Они не способны защитить ребенка от вирусов и не уменьшают риск заболеваний.

Почему дети часто болеют

Иммунная система ребенка отличается от взрослой:

В первые годы жизни организм только «учится» бороться с инфекциями.

Контакт с новыми вирусами в садике или школе — это естественная часть развития иммунитета.

Несколько простуд в год у ребенка — это норма, а не признак слабого здоровья.

Как поддержать иммунитет ребенка

Вместо того чтобы тратить деньги на сомнительные препараты, врач советует сосредоточиться на базовых вещах, которые действительно работают:

Сбалансированное питание : овощи, фрукты, белок, цельнозерновые продукты.

Полноценный сон: дети дошкольного возраста должны спать не менее 10-11 часов.

Физическая активность: прогулки, подвижные игры, спорт.

Свежий воздух : ежедневно, при любой погоде.

Достаточное количество воды : чтобы избежать обезвоживания.

Гигиена : регулярное мытье рук с мылом.

Вакцинация: самый эффективный доказательный метод защиты от опасных инфекций.

Чего делать не стоит

Давать ребенку «волшебные таблетки для иммунитета».

Верить рекламе об «уникальных средствах» от простуды.

Перегружать ребенка витаминными комплексами без назначения врача.

Поднять иммунитет таблетками или сиропами — невозможно. Это миф, который активно поддерживает фармрынок. Зато настоящая защита для ребенка — это здоровый образ жизни, правильный режим и вакцинация.

Родителям важно помнить, что болеть иногда — это нормально. Организм ребенка учится бороться с инфекциями и этот процесс невозможно заменить ни одним препаратом.