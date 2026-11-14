Можно ли завоевать любовь ребенка подарками: как деньги влияют на отношения с отчимом или мачехой

Можно ли купить любовь ребенка подарками / © Credits

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Наладить отношения с ребенком партнера — задача, требующая времени, терпения и немалой деликатности. Не всегда достаточно просто быть рядом и демонстрировать добрые намерения, доверие нужно заслужить. Издание Psychology Today обратило внимание на исследования, которые показывают, что материальная поддержка со стороны отчима или мачехи может играть важную роль в формировании теплых семейных связей. И речь идет не только о дорогих подарках.

Небольшие жесты, которые надолго остаются в памяти

Под материальной поддержкой психологи подразумевают самые разные вещи, от мороженого после прогулки до оплаты обучения в университете, покупки автомобиля или возможности путешествовать всей семьёй. Всё это может помочь ребёнку почувствовать заботу и понять, что новый член семьи искренне заинтересован в его благополучии.

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Особенно выразительным и запоминающимся может стать момент, когда, например, отчим спонтанно предлагает детям купить мороженое во время обычных дел. Для взрослого это небольшой жест, но для ребенка — настоящее событие. Семья может не часто позволять себе такие радости, особенно с учетом современных событий в стране, поэтому ребенок может воспринять подарок как знак особой привязанности. Именно в такой момент малыши подумают, что отчиму можно доверять, а их семья может стать счастливее.

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Еще один вариант сближения с отчимом, например, благодаря общей любви к футболу. Мужчина может пригласить ребёнка на матч и купить какое-нибудь спортивное снаряжение, о котором тот давно мечтал. То есть отчим покупает вещи, чтобы завоевать детскую привязанность, и это срабатывает.

Подарки не всегда приносят желаемый результат

Впрочем, сама по себе материальная щедрость не гарантирует близости. Важно, чтобы ребенок замечал заботу и правильно понимал ее смысл. Лучше всего финансовая поддержка работает тогда, когда помогает осуществить желания самого ребенка, например, посещать музыкальные занятия, учиться в выбранной школе, заниматься спортом или пробовать новые увлечения. Не менее важно, чтобы взрослый помогал искренне, а не ожидал взамен послушания, благодарности или безусловной любви.

На восприятие таких жестов могут влиять и другие члены семьи. Например, биологические родители или старшие братья и сестры могут объяснить ребенку, что отчим или мачеха поступают так не из-за юридических обязательств, а потому, что хотят поддержать его.

Еще один важный момент — последовательность. Если подарки и финансовая помощь появляются лишь время от времени или становятся вознаграждением за желаемое поведение, ребенок может воспринимать их как способ манипуляции. Зато регулярная и ненавязчивая поддержка постепенно формирует чувство безопасности.

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Купить любовь ребенка невозможно — по крайней мере в том смысле, что ни один подарок не заменит доверия, внимания и искреннего присутствия. Однако небольшие знаки заботы могут стать мостиком к близости, особенно если они дополняют время, проведённое вместе, дружбу, поддержку и готовность быть на стороне ребёнка.

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