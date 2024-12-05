Мягкие линзы, очки, жесткие линзы: какой тип коррекции зрения выбрать для ребенка

Все больше детей начинает плохо видеть уже в школе. 47% подростков страдают от близорукости, также участились случаи ухудшения зрения у детей дошкольного возраста.

Если у ребенка есть офтальмологические проблемы и родители вовремя не примут необходимые меры, нарушения рефракции будут только прогрессировать.

Так что сегодня про методы коррекции нас консультирует ведущий специалист детского отделения "Эксимер" Елена Варга.

Какие способы помогут скорректировать зрение

Если мы говорим об общих случаях близорукости, дальнозоркости или астигматизма у детей, то можно выделить 3 основных метода коррекции:

мягкие (дневные) контактные линзы;

очки;

другие контактные линзы (жесткие ночные).

Кроме того, можно комбинировать указанные способы, в частности, очки с дневными или ночными линзами. Да, в первую половину дня, например в школе, ученик носит мягкие линзы, а дома, чтобы глаза отдыхали, очки. С ночными линзами немного другой алгоритм, потому что они одеваются перед сном и снимаются с утра.

Какой метод лучше подходит ребенку, решает врач, учитывая возраст, особенности характера и степени аметропии (нарушение рефракции). В частности, мягкие контактные линзы назначаются с 12–14-летнего возраста. Это связано с тем, что нужно научиться одевать и снимать линзу, соблюдать строгую гигиену и правила эксплуатации (использование и замена контейнеров, растворов, увлажняющих капель).

Ночные линзы применяют уже с 6 лет, ведь они меньше наносят вероятный ущерб для роговицы. Очки разрешены от малейшего возраста: при необходимости с года-полтора малыш может их носить.

Как выбрать лучший метод коррекции

Конечно, ребенок должен проходить обследование у офтальмолога с рождения. Мониторинг зрительной системы в раннем возрасте лучше производить раз в три месяца, затем раз в пол года, а с трехлетнего возраста – раз в год.

Если в этот период мы видим отклонения в формировании глаза: врожденная близорукость, высокая дальнозоркость или большая степень астигматизма, тогда назначается коррекция зрения. На первых этапах это будут очки.

Далее, уже в старшем возрасте, все зависит от каждого конкретного случая. К примеру, наблюдается разница в строении глаза: одно имеет близорукость, а другое – норму. Поэтому, когда разница составляет более 3 диоптрий, назначается контактная коррекция.

До 6 лет это могут быть очки, иногда комбинация очков с мягкой контактной линзой, а после – компенсация ночной линзой.

Чем раньше начнете корректировать различные аномалии развития глаза, тем лучше и эффективнее будет происходить лечение, и тем здоровее ребенок придет во взрослый мир.

Особенности методов: дневные линзы

Мягкая контактная линза в раннем и младшем возрасте используется не более 4–5 часов в сутки. Старшим детям разрешается носить ее подольше, но после 8 часов ее нужно обязательно снимать, чтобы потом не было осложнений.

Ведь длительное ношение дневных линз может привести к недостаточности кислорода или кислородного голодания, которое является причиной воспалительных процессов или проблем с роговицей.

И самое главное – приучить ребенка к гигиене! Основные правила:

перед использованием мягких или ночных линз следует тщательно вымыть руки и вытереть одноразовыми салфетками;

не допускать взаимодействия линзы с водой – из-под крана, в бассейне, открытом водоеме, потому что там содержатся бактерии, которые при попадании под линзу могут сильно навредить глазу;

обрабатывать контейнеры для линз специальными растворами;

использовать линзы только согласно инструкции – однодневные только 1 раз, месячные – в течение 30 дней;

ни в коем случае бодрствовать в дневных линзах. Это частая ситуация, когда школьник приходит домой и уставший засыпает и забывает снять линзы.

Кому назначают жесткие линзы

Ночные линзы имеют свои показания и ограничения. Их используют в следующих случаях:

в случае близорукости, начиная с 6 лет;

когда близорукость до 6 диоптрий, астигматизм – до 2;

как эффективная методика и альтернатива очкам и мягким контактным линзам.

Чтобы назначить ночные линзы, ребенок должен пройти полное обследование у офтальмолога, чтобы врач пришел к выводу, что для этого метода есть медицинские показания. Далее специалист рассказывает об особенностях коррекции (линза действует на глаз, выравнивая роговицу). Если родители согласны, начинается подбор линз. Врач смотрит на взаимодействие ребенка с родителями, на то, как он реагирует на линзу, чтобы понять, стоит ли предлагать эту методику или нужно немного подождать.

После 9 лет обычно пациенты легко идут на контакт и позволяют надеть линзы без каких-либо проблем. Офтальмолог наблюдает, сможет ли ребенок в них спать, сумеют ли родители их надеть-снять. И только тогда специалист делает вывод, что этот метод подходит.

Хотя линзы не причиняют болевого дискомфорта, особых проблем с ними не возникает, если они подобраны правильно, и многие дети их носят уже в возрасте 6-7 лет, все равно врач предварительно использует немного обезболивающих капель – чтобы первый контакт с линзой не был шоком. маленького пациента и не вызывал страха.

Дальше ребенок наблюдается у специалиста: каждые 4 месяца приходит на осмотр и врач смотрит, как себя чувствует глаз, какая острота зрения, как работает линза и т.д.

Если на ранних этапах начать коррекцию ночными линзами, эффективность лечения близорукости возрастает в разы по сравнению с очками или комбинацией очков и мягких контактных линз.

Метод очень эффективен, поэтому у ребенка качественная жизнь: не страдает от плохого зрения, от неудобств очков, а главное, постоянно четко видит – и когда надевает линзу, и когда снимает ее.

Эта методика хорошо зарекомендовала себя как в мире, так и в Украине. Эксперт Елена Варга отмечает, что работает с ней более 15 лет и дети, которые первые надели жесткие линзы, уже выросли и отмечают высокое качество своей жизни. Достигнув взрослого возраста, они могут либо произвести лазерную коррекцию зрения, либо продолжать применять проверенный годами метод. Обнаруженный и компенсированный в раннем детстве минус не стал катастрофическим именно благодаря лечению ночными линзами.

Классический метод коррекции: очки

Из-за революции ночных линз в коррекции близорукости очки отошли на второй план. Однако есть разные форс-мажорные или другие обстоятельства:

в случае воспалительного процесса на время лечения вместо линз всегда пользуются очками как вспомогательным средством;

возраст до 6 лет при аномалиях рефракции, в частности близорукости, астигматизме, косоглазии.

С взрослением очки можно будет заменить жесткими ночными или мягкими дневными контактными линзами. А по достижении совершеннолетия и стабилизации зрения в течение года – лазерная коррекция зрения.

И напоследок отметим. Если хотите хороший результат, идите в специализированные клиники или оптики, занимающиеся детской коррекцией зрения. В зависимости от серьезности проблемы (степени близорукости, амблиопии) врач определит частоту визитов, бывает, и 4 раза в год, чтобы своевременно обследоваться и при необходимости подобрать другие очки или линзы. Да, средняя степень тяжести потребует обзоров дважды в год, а при более или менее стабильной ситуации хватит и однажды. Главное, не упустить у ребенка какие-то осложнения в будущем.

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