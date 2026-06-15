Нарциссическая мать: какие последствия это может иметь для дочери во взрослой жизни

Нарциссическая мама / © Associated Press

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Наши первые представления о любви, поддержке и собственной ценности формируются в семье. Новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Psychology, показало, что молодые женщины, которые воспринимают своих матерей как чрезмерно эгоцентричных и лишенных эмпатии, чаще испытывают трудности с эмоциональным равновесием во взрослой жизни. Впрочем, как пишет издание PsyPost речь идет не о диагнозах, а о связи между семейным опытом и тем, как человек учится справляться со своими чувствами.

Нарциссические черты могут проявляться в постоянной потребности в восхищении, убеждении в собственной исключительности и трудностях с сопереживанием другим. В семейной среде это иногда приводит к тому, что потребности ребенка отходят на второй план, а его эмоции остаются незамеченными или обесцененными. Именно эту связь решили исследовать ученые.

Результаты исследования

В исследовании приняли участие 416 студенток в возрасте от 18 до 24 лет. Участницы анонимно отвечали на вопросы об отношениях с матерями и о собственном эмоциональном состоянии.

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Ученые использовали специально разработанные анкеты, с помощью которых оценивали, насколько дочери воспринимают поведение матери как нарциссическое, а также уровень эмоционального равновесия, способность справляться со стрессом и навыки эмоциональной саморегуляции.

Результаты выявили четкую закономерность: чем выше участницы оценивали уровень нарциссических черт у матери, тем ниже был их показатель эмоциональной стабильности.

Особенно сильная связь была обнаружена между эмоциональными трудностями дочерей и такими чертами матерей, как нетерпимость и склонность использовать других в своих интересах.

Важность эмоционального равновесия

Эмоциональное равновесие определяют как способность человека сохранять внутреннюю стабильность даже во время стрессовых ситуаций. Это не означает отсутствие негативных эмоций. Наоборот, речь идет об умении переживать сложные чувства без разрушительных реакций, импульсивных поступков или длительного психологического истощения.

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Люди с развитыми навыками эмоциональной регуляции обычно лучше адаптируются к жизненным изменениям, эффективнее разрешают конфликты и легче справляются с неудачами.

Влияние семейной атмосферы на взрослую жизнь

Одним из объяснений результатов исследования стала теория привязанности — одна из самых влиятельных концепций современной психологии. Согласно ей, ребенку необходима безопасная эмоциональная связь с основным взрослым, которая дает ощущение поддержки, принятия и защищенности. Именно благодаря этим отношениям ребенок учится понимать собственные эмоции и взаимодействовать с миром. Когда же поддержки не хватает, могут возникать трудности с формированием здоровых психологических границ.

В таких семьях дети нередко привыкают подавлять свои потребности, чтобы избежать критики или конфликтов. Со временем эта модель может переноситься и во взрослую жизнь, когда человеку сложнее говорить о своих чувствах, просить о помощи или отстаивать собственные интересы.

Это не приговор

Несмотря на громкие выводы, авторы исследования отмечают важные ограничения работы. Во-первых, исследователи оценивали не реальное психологическое состояние матерей, а восприятие дочерей. Ни одной из матерей не проводили клиническую психиатрическую диагностику. Во-вторых, исследование выявило корреляцию, а не причинно-следственную связь. Это означает, что результаты показывают взаимосвязь между явлениями, но не доказывают, что именно поведение матери непосредственно вызвало эмоциональные трудности дочери.

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Кроме того, все участницы были студентками одного университета, поэтому результаты нельзя автоматически распространять на всех женщин или все культуры.

Психологи убеждены, что детский опыт имеет большое значение, но не определяет будущее окончательно. Терапия, поддерживающие отношения, развитие навыков саморегуляции и осознание собственных потребностей помогают людям формировать новые модели поведения независимо от того, в какой атмосфере они выросли.

Именно поэтому исследователи рекомендуют университетам и учебным заведениям разрабатывать программы психологической поддержки для молодых людей, сталкивающихся со сложными семейными обстоятельствами.

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