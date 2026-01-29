Насилие, о котором молчат - когда жертвой становятся родители / © Credits

Реклама

Насилие детей в отношении родителей — это агрессия, угрозы, контроль или физическое насилие, направленное ребенком (подростком или взрослым) против собственных родителей. Парадокс в том, что именно любовь и ответственность часто мешают родителям вовремя осознать опасность.

Издание Psychology Today рассказало, что эта форма насилия системно недооценена, почти не фиксируется в статистике и редко называется своим именем. Родители склонны объяснять происходящее болезнью, стрессом, «трудным периодом» или собственными ошибками в воспитании — чем угодно, но не словом «насилие».

Когда дом перестает быть безопасным

Риск серьезной агрессии существенно возрастает, когда тяжелые психические расстройства сочетаются с употреблением психоактивных веществ. В таких условиях семейный дом может превратиться из пространства поддержки в зону постоянного напряжения и страха.

Реклама

Специалисты с многолетним опытом работы с семьями, где есть биполярное расстройство, психотические состояния или шизоаффективные нарушения, отмечают, что такая форма насилия — не исключение и не редкий случай, а ежедневная реальность для многих семей. И в то же время — почти всегда замалчиваемая.

Как работает отрицание

Родители, особенно матери, часто минимизируют происходящее. Не со злого умысла, а из любви и страха. Типичные фразы, которые повторяются снова и снова:

«Он болен, ему нужна помощь, а не наказание»

«Это было не нарочно»

«Он просто не контролировал себя»

«Что же будет, если мы вызовем полицию?»

Отрицание — это психологический механизм защиты. Мозг родителей пытается сохранить образ ребенка, которого они любят, даже тогда, когда реальность становится опасной. Именно поэтому многие семьи обращаются за помощью только после серьезных травм или кризисов, когда игнорировать очевидное уже невозможно.

Это не «просто сложные отношения»

Важно четко различать:

Реклама

семейные конфликты

сложный подростковый период

насилие

Когда в семье появляются угрозы, принуждение, страх, контроль, физическая агрессия или реальная угроза безопасности — это соответствует международным определениям домашнего насилия, независимо от того, кем является агрессор. Психическое заболевание может объяснить поведение, но оно не отменяет вред и не делает насилие приемлемым.

Принципы, с которых начинается выход

Любовь и правда могут сосуществовать. Вы можете помнить своего ребенка нежным, заботливым, талантливым и одновременно честно смотреть на то, что происходит сейчас. Прошлое не исчезает. Но нынешнее поведение имеет значение для безопасности.

Насилие остается насилием. Даже когда за ним стоит диагноз. Даже когда есть объяснение. Признание этого — не предательство ребенка, а шанс остановить разрушительный сценарий.

Родительство не защищает от вреда. Быть хорошими родителями — не значит быть застрахованными от агрессии. Люди часто направляют самые интенсивные эмоции именно на тех, кто ближе всего.

Важно назвать вещи своими именами

Мы не можем изменить то, что отказываемся назвать. Слова имеют значение.

«Жестокое обращение»

«Домашнее насилие»

«Филиальное насилие»

Четкий язык помогает специалистам правильно оценить риски, судам — принимать обоснованные решения, а самим родителям — перестать жить в постоянном страхе и сомнениях.

Насилие детей над родителями — реальное, распространенное и опасное. Оно существует рядом с нами, часто за закрытыми дверями, в семьях, которые извне кажутся «нормальными».

Реклама

Говорить об этом — больно. Но молчание не спасает ни родителей, ни детей, ни других членов семьи. Называть вещи своими именами — это не о наказании. Это о безопасности, ответственности и шансе на помощь.