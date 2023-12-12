"Не плачь", "Вот лентяй", "Куплю, когда заслужишь": что не стоит говорить детям и почему

"Много хочешь – мало получишь", "Не умеешь – не берись", "Будешь так себя вести, отдам в полицию", "Смех без причины…", – высказывания, которые большинство из нас помнят с детства и передают дальше – уже своим детям. Психологи утверждают, эти и некоторые другие привычные нам выражения вредны и иногда разрушительны, ведь программируют ребенка на неудачу, лишают уверенности, искажают дальнейшее восприятие мира и людей, вешают ярлыки, которым непросто противодействовать в будущем.

И хотя каждый опыт воспитания индивидуален, специалисты отмечают: детям нужно позволять проявлять эмоции, в том числе и отрицательные. А еще – вредно сравнивать своих детей с другими, даже ради мотивации. Некоторые популярные высказывания, в том числе связанные с войной, могут обесценивать детские страхи и переживания, а значит, и чувство собственной важности.

Как не навредить становлению ребенка как личности и каких фраз лучше избегать и почему, объясняет психолог фонда "Голоса детей" Елена Иванова.

Запрет эмоций: "Не плачь!"

Взрослые часто не выдерживают детских эмоций, истерик, слез и криков. Нам трудно справиться с собственными эмоциями, возникающими из-за детского неслушания. Следовательно, кажется проще запретить ребенку выражать эмоции вместо того, чтобы помочь ему овладеть своим состоянием и обсудить его причину. Например, запрет на эмоции через сравнение транслирует фраза: "Вот Саша спокойно идет в садик, а ты капризничаешь".

Часто к запрету эмоций еще может добавляться запугивание, например: "Не кричи, потому что соседи вызовут полицию" или "Не делай этого, потому что я позвоню в полицию", "Будешь плохо себя вести – отдам в детдом". Тогда у ребенка разрушается чувство безопасности его мира.



К тому же ребенок должен понимать, что задача всех социальных структур, в частности полиции, — защита. Когда ею пугают – понимание этой функции разрушается. Тогда ребенку кажется невозможной опция обратиться за помощью, потому что якобы все взрослые опасны. И тогда, когда ребенок мог бы при необходимости попросить помощи, он этого не сделает, потому что будет бояться.

Отдельным пунктом я бы выделила запрет слез – "Не плачь!", "Сколько можно плакать?!", который часто сочетается с гендерным стереотипом "Не плачь, ты мальчик!". Это до сих пор существует. Такие фразы свидетельствуют, что взрослые и сами себе не позволяют давать волю эмоциям – "Я не позволяю себе плакать". Надо понимать, что слезы – это защитный механизм, помогающий прожить и отпустить боль, и ни в коем случае нельзя запрещать плакать ни детям, ни себе. Иначе эта боль, если мы ее не упускаем, начинает разрушать изнутри, не только психику, но и тело. Так что лучше выпустить тяжелые эмоции естественным способом.

Еда: "Съешь все – тогда мультики", "Не куплю шоколад, ты не заслужил/ла"

Распространено в нашей стране так называемое "пищевое насилие". В первую очередь это следствие исторических событий, через которые прошла наша нация – голодоморов. Из поколения в поколение передаются правила, что еду нельзя выбрасывать, а доесть надо все, что лежит в тарелке.

Когда речь идет о детях, это вредно прежде всего потому, что таким образом у них не формируются собственные вкусы и понимание ощущения сытости. Ребенку говорят: "Нет, ты должен доесть до конца", "Сначала съешь все – тогда позволю смотреть мультики". Как следствие, ребенок не испытывает потребностей своего тела. С годами такие люди набирают вес и страдают от расстройств пищевого поведения.

Сюда же желание бабушек накормить внуков, которые им всегда кажутся какими-то недокормленными, недолюбленными: "Ешьте-ешьте, потому что такие худенькие, такие слабенькие". Через некоторое время ребенок может действительно начать чувствовать себя слабеньким. Но избыток пищи не сделает ребенка сильнее и здоровее. Если добавить к этому популярное выражение "Не трогай, это грязное", ребенок постепенно теряет исследовательский интерес к миру, у него возникает много страхов. Более полезный способ позаботиться о ребенке – не закармливать его, а приучить к закаливанию, здоровому образу жизни и спорту.

Еще один плохой способ воспитать здоровые отношения с едой – использовать сладкое для наказания или поощрения: "Не куплю тебе шоколадку, ты не заслужил/-ла". У ребенка формируется понимание, что он постоянно должен доказывать, что чего-то заслуживает, даже любви родителей. Тогда вырастает человек, постоянно недовольный собой, с завышенными планками, который хочет быть недостижимо идеальным. Несмотря на все нужно привить ребенку понимание, что его любят безусловно, просто за то, что он есть.

Вредные фразы по обучению: "Вот лентяй!"

Многие бесполезные фразы связаны с обучением. На фоне дискуссий вокруг обучения и успеваемости часто возникают противостояния родителей и детей.

Ребенок отстаивает какие-то свои взгляды, родители – свои: "Снова двойка? Ну ты и лентяй!". Тогда ребенок вместо того, чтобы учиться, разбираться в непонятной теме, опускает руки: "Я ленивый/а, что с меня взять? Не буду и стараться". Вроде бы мотив у взрослых хороший, но подобные изречения могут наоборот отразить желание учиться, дать обратный эффект. Ведь в глазах ребенка это своеобразное "разрешение" не учиться.

Иногда желанная мотивация переходит в пренебрежение – "Не купим тебе новый портфель, потому что ты плохо учишься". И тогда кроме ощущения недовольства собой у ребенка может добавиться еще и буллинг в школе. Это двойное давление, еще большее испытание, которое может привести к тому, что либо ребенок вообще ничего не будет делать, либо будет чувствовать себя униженным.

О вкусах и личных границах ребенка

Многие популярные выражения родителей транслируют неуважение к вкусам ребенка, одежде, которую он выбирает, его друзьям, интересам. В дальнейшем это искажает ее восприятие себя: "Не дружи с ним, он плохой", "Это некрасивая кофточка, но лучше".

Побуждать ребенка делиться игрушками на детской площадке с другими детьми тоже не стоит. Личные вещи ребенка – это о его границах, его собственности, поэтому не надо говорить "Дай этому мальчику или этой девочке поиграть твоей игрушкой, не будь жадным". Можно предложить поделиться или поменяться, но ни в коем случае не настаивать.

Иногда вредные фразы взрослые говорят ребенку из-за желания не обидеть других взрослых: "Бабушка так старалась, вязала тебе свитер, а ты не носишь. Неблагодарный/-а!". Но нити могут банально раздражать кожу и быть неприятными. Ребенку может не нравиться цвет, и он имеет на это право. Гораздо лучше вместе с ребенком заранее проговорить, какой свитер ему хочется: чтобы он чувствовал, что его мнение уважают.

Или "Мы с отцом так старались, чтобы приехать в это путешествие, а ты на море ходить не хочешь" — а ребенок или подросток может переживать и комплексовать по виду в купальнике или что-нибудь. Всегда надо быть внимательными и понимающими ребенка и спокойно все обсудить и попытаться решить проблему. Пренебрегать собственными желаниями и интересами, чтобы удовлетворить чувства других, – нездоровый навык. Не приучайте к этому ребенку.

Война. Обесценивание переживаний ребенка: "Чего там бояться?!"

Война прибавила много тревог и страхов. Иногда несовпадение эмоций может вызвать неправильную реакцию взрослых. Например, высказывания типа "Чего пугаешься? Это только воздушная тревога".

Часто сигналы воздушной тревоги вызывают у взрослых агрессию, ведь прерывают запланированные дела, а некоторые дети до сих пор пугаются сирен. Нужно перевести внимание ребенка из страха на фокус безопасности – "Сирена звучит для того, чтобы мы могли позаботиться о себе и добраться до безопасного места, укрытия". Ребенок имеет право бояться, и не нужно запрещать ему это чувствовать и обесценивать его страхи.

Многие переживания детей связаны с переездами из дома, печалью по друзьям, предыдущим кругом общения или какими-то рутинными делами. Взрослые на фоне стрессов также могут неправильно отреагировать, например: "Сколько ты можешь говорить о своих друзьях?", "Сколько можно вспоминать свой класс? У тебя уже другая школа". Или "Плачешь, потому что скучаешь по дому? Я тоже скучаю, но я же не плачу!". Здесь о вышеупомянутом запрете эмоций – как себе, так и ребенку.

Речь идет и о реакции на, казалось бы, несерьезные страхи: "Чего ты пугаешься? Это только паучок" или "Как можно этого вообще бояться?!". А для ребенка это звучит так, будто его чувства не важны, а соответственно – и он сам не важен. Лучше подробнее рассказать, например, почему то насекомое не опасно, что не несет какой-то угрозы. Очень важно, если ребенок чего-то пугается, проговаривать его чувства и восприятие ситуации, заверить в безусловном понимании и поддержке и попытаться найти выход.

Общалась Юлия Медюх-Войциховская

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