Не умеет проигрывать: как научить ребенка достойно переживать неудачи 

Невозможно прожить без неудач и проигрышей, особенно тем людям, которые активно идут к поставленной цели, пробуют, рискуют и не останавливаются.

Ошибки и проигрыши – это ценный жизненный опыт, но многие его воспринимают как катастрофу, после которой опускаются руки и уже не хочется двигаться вперед, тем более рисковать. Это очень плохо и неправильно. Да, неприятно быть побежденным, обойденным, вторым или вообще последним, но нужно уметь адекватно реагировать на собственные неудачи. Этому важно научить детей. Но как? Об этом рассказал житомирский психолог Наталья Сидоренок.

Откуда у ребенка такая реакция на неудачу

Если ребенок после малейшей неудачи начинает плакать, закатывать истерику, бросаться с кулаками на того, кто выиграл, необходимо ему помочь научиться по-другому реагировать на неудачи.

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Прежде всего нужно разобраться в том, откуда у ребенка такая реакция? Быть может, виноваты сами родители? Если мама впадает в состояние шока при малейших, даже незначительных проблемах (например, опоздала на маршрутку или потеряла магазинную карточку на скидку), то ребенок будет реагировать точно так же.

Очень часто бывает, что родители слишком требовательны к своим детям и ругают их за каждую неудачу: получил в школе 9 баллов вместо 12, на соревнованиях занял третье место, а не первое. В таком случае ребенок начинает панически бояться неудач и просто избегает соревнований и олимпиад, не стремится отвечать в школе, словом, не проявляет никакой активности, чтобы нигде не проиграть и не разозлить своих родителей, чьих надежд он может не оправдать.

Случается, что родители сами стараются оградить ребенка от неудач: помогают писать сочинения, ищут материалы для презентации, чрезмерно хвалят ребенка, причем даже тогда, когда он справляется явно хуже других. Родители утверждают, что ребенок все равно лучше всех, и стараются оградить любимое чадо от горечи проигрыша. Однако приходит время, и ребенок начинает понимать, что родители сильно преувеличивали его способности и успехи. Чем позже ребенок сталкивается с неудачей, тем сложнее с ней смириться и преодолеть.

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Плохо, когда родители сами не верят в успех ребенка и не учат его верить в собственные силы. Тогда после первой же неудачи он опускает руки и больше ни к чему не стремится.

Родители должны понимать, что неумение проигрывать, слезы, истерики и нервозность расшатывают нервную систему ребенка, делают его уязвимым и беспомощным в глазах окружающих. У него может понизиться самооценка, появиться страх перед соревнованиями.

Не ищите виноватых

Проще всего в собственном проигрыше обвинять кого угодно, только не себя. Виновата учительница – она ставит высокие оценки своим любимчикам, к которым ребенок не относится. Виноват тренер, который плохо подготовил к соревнованиям и так далее. Некоторые родители соглашаются с такими доводами и этим только вредят своему чаду. Нужно учить ребенка осознавать свой проигрыш, сказав себе: "Да, в этот раз я был слабее других, но в следующий раз я смогу быть сильнее". Ребенок должен понимать, что все зависит только от него, от его знаний, умений, способностей и настроя.

Где твое "слабое звено"?

Главное – научить ребенка принимать свой проигрыш, делать из него выводы и понимать, что именно у него не получилось. Это жизненный опыт, который просто необходим для будущих побед.

Итак, после обидного проигрыша родителям необходимо помочь ребенку осознать произошедшее и взять себя в руки. Дайте ему возможность выплакаться (но только чтобы никто не видел), выговориться, а потом сядьте и спокойно проанализируйте ситуацию. Подумайте, почему он проиграл, что именно сделал неправильно и над чем нужно поработать. Настройте ребенка на позитив. Убедите в том, что в жизни будет еще много побед и проигрышей, поэтому нужно реагировать на них адекватно и все равно двигаться вперед.

Не ставьте планку слишком высоко

Еще один важный момент. Многие дети не могут правильно рассчитать свои силы и берутся за непосильные для них задания. Тогда один проигрыш следует за другим, а ребенок чувствует себя никчемным неудачником. Часто дети желают соревноваться с самыми сильными и способными детьми, например, хотят написать олимпиаду лучше, чем отличник, хотя сами перебиваются с пятерки на шестерку. Или на физкультуре прыгнуть так высоко, как не может самый спортивный одноклассник. Помогите своему чаду наметить такую цель, которая была бы достижимой и помогла ему подняться на одну (а не десять) ступеней выше. Например, закончить полугодие с оценками не ниже 7 баллов. А следующее полугодие завершить минимум на восьмерки. Это будет настоящая победа над собой.

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Дети нуждаются в похвалах родителей. Многие папы и мамы воспринимают хорошие отметки и небольшие победы ребенка как что-то вполне обычное. А ребенку кажется, что он не достоин хороших слов и ему нечем особенно гордиться, хотя это совершенно не так. Ребенок может просто отдалиться от папы и мамы и станет дорожить похвалами и мнением чужих для него людей, которые сумели оценить его усилия.

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