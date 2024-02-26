Ненавижу свои уши: как распознать подростковую дисморфофобию и помочь ребенку

Подростки редко довольны своей внешностью, как бы родители ни убеждали их, что причин для этого нет. Впрочем, иногда чрезмерная критичность к своему телу является одним из симптомов дисморфофобии – расстройства, которое может существенно ухудшать жизнь ребенка.

Дисморфофобия – это психическое расстройство, при котором человек страдает отрицательными мыслями о дефектности собственного тела. Эта дефектность может не существовать или быть незаметной для других, но человек в своих трудностях и неудачах обвиняет именно свой недостаток: "мне не везет/люди ко мне плохо относятся/я плохо пишу контрольные/со мной не хотят дружить именно из-за моего длинного носа" .

От дисморфофобии страдает около 1% людей. И действительно это много.

Существует также более редкое, но схожее расстройство – дисморфомания, которой свойственен бред. То есть человек действительно видит свой нос больше, чем он есть на самом деле.

Как его распознать и что делать, объясняет Сергей Михайлик, психолог благотворительного фонда "Голоса детей".

Когда можно заметить проблему

Предрасположенность к расстройствам (к дисморфофобии в том числе) передается генетически, но дисморфофобия больше формируется под влиянием социума. 60-70% людей, страдавших этим расстройством, так или иначе имели проблемы в школе, связанные с акцентированием на определенных недостатках их тела: недостаточном или избыточном весе или других физиологических особенностях.

Обычно наиболее чувствительный период для рефлексии над собственным телом – подростковый возраст. У девушек он начинается немного раньше (примерно с 11 лет), у парней – с 12-13.

Поскольку подростки всегда больше сконцентрированы на своем облике, многие из них имеют симптомы дисморфофобии. Но следует понимать, что неудовлетворенность собственным телом не равна расстройству. Расстройство – это всегда комплекс симптомов, а подростки часто переживают нечто одно. К примеру, им не нравятся свои пальцы. Или вес. Также кризис подросткового возраста предполагает поиск своей идентичности: кто я такой, на кого хочу походить? Именно поэтому у подростков есть кумиры, и очень придирчиво относятся к тому, чем на них не похожи.

Симптомы

Когда мы говорим о симптомах, на которые родителям следует обратить внимание, прежде всего речь идет о страхе и избегании зеркал из-за нежелания сталкиваться со своим недостатком, потому что зеркала его подсвечивают. Это называется "синдром зеркала". Также это может быть нежелание выходить куда-нибудь днем, избегание публичных мест и фотографирование. Отказ носить открытую одежду. Может быть чрезмерная занятость своей внешностью, расспросы о своем виде, отрицательное сравнение себя с другими людьми, критика чего-то в себе. В моей практике, например, была девочка, которая не любила свои уши и прятала их за волосами, а когда ей делали другую прическу, она очень протестовала. Симптомом может быть также желание часто изменять внешность или одежду. В один день много раз переодеваться. Мечты и желание изменить свою внешность.

Также если есть комплексы по поводу внешности и через них – мысли о самоповреждении или суицидальных мыслях – это тоже может быть симптомом дисморфофобии.

Каждый из симптомов дисморфофобии по отдельности, сам по себе, ни о чем не говорит, и только в совокупности с другими симптомами мы можем говорить именно о расстройстве.

Пройдет или нужна помощь?

Дисморфофобию, как и другие расстройства, невозможно "перерасти". Если родители заметили совокупность симптомов и расстройство ухудшает качество жизни подростка (например, внешность настолько смущает, что не дает выходить из дома и общаться с людьми), нужно обращаться за помощью. Объясните ребенку, почему беспокоитесь и почему считаете полезным обратиться к специалисту. (Только не в формате "это тебе нужно, у тебя что-то не в порядке". Этого нужно избегать).

Диагностировать и заниматься коррекцией расстройства может как психотерапевт, так и психолог с соответствующим образованием. Хорошо, если есть поддержка врача-психиатра.

После коррекции симптомы расстройства могут остаться: человек не будет доволен собой на все 100%, но почти никто собой не доволен настолько. Также нет гарантий, что больше никогда не будет обострения. Во время сильных стрессов проявления расстройства могут вернуться. Но у человека уже будет план действий, это будет не так сложно, как впервые.

Как взаимодействовать с ребенком, который озабочен своим внешним видом

Родителям, живущим с подростками с дисморфофобией, я бы советовал не акцентировать внимание на недостатках тела ребенка, потому что он и сам достаточно это делает. Также не стоит идти в сопротивление и отрицать какие-либо высказывания (например, ребенок говорит: "у меня стремянные пальцы", не отвечайте "у тебя они прекрасные. Что ты придумываешь?"). Во-первых, вам не поверят, а во-вторых, так вы обесцените проблему ребенка. Можно сказать что-то вроде: "смотри, у людей разные пальцы. Твои – такие, они не плохие и я считаю их хорошими. Сейчас тебе могут не нравиться, но это твои пальцы".

В целом забота и понимание в семье уменьшают уровень стресса, а с уменьшением уровня стресса уменьшается способность человека обвинять свой недостаток в том, что у него что-то в жизни не так. Поддерживающая семья помогает человеку с любыми расстройствами чувствовать себя в безопасности. Это улучшает состояние любого человека – с расстройствами или без.

Записала Надежда Швадчак

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