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- Дети
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Нейровоспаление: что это и как оно влияет на развитие речи ребенка
Современные дети сталкиваются с вызовами, о которых еще несколько десятилетий назад мало кто слышал. Тревожность, эмоциональная нестабильность, быстрая утомляемость, расстройства сна — эти симптомы все чаще становятся причиной обращения к детским неврологам.
Но когда к этим проявлениям добавляется задержка речевого развития, родители часто не понимают, что за этим может стоять не просто «характер ребенка» или «он еще наверстает». Одна из новых и важных тем в педиатрической неврологии — нейровоспаление. О том, что это такое и почему его нельзя игнорировать, рассказывает детский невролог Ольга Топоркова.
Нейровоспаление — это скрытый, хронический воспалительный процесс в нервной системе ребенка, который возникает на фоне физиологических или эмоциональных нагрузок, инфекций, пищевой непереносимости или даже длительного стресса.
В отличие от острых заболеваний, нейровоспаление может развиваться медленно, не вызывать высокой температуры или очевидной боли. Но оно непосредственно влияет на мозговую активность, особенно у маленьких детей, у которых нервная система еще активно развивается.
Основные симптомы
Нарушение сна
частые пробуждения ночью;
длительный плач;
кошмары или трудности с засыпанием;
чрезмерная сонливость днем.
Поведенческие трудности
повышенная возбудимость;
эмоциональная нестабильность;
чрезмерная раздражительность или апатия;
трудности в социализации.
Снижение когнитивной активности
сложности с концентрацией внимания;
усталость уже после короткого периода активности;
слабая память.
Задержка речевого развития
в 3-летнем возрасте ребенок не говорит простыми предложениями;
малыш понимает обращенную речь, но не говорит сам;
отсутствие активного словарного запаса;
недостаточное речевое подражание (не повторяет слова, не поет).
Нейровоспаление может изменять работу нейронов, ухудшать их способность к взаимодействию. Особенно страдают речевые зоны мозга, а также участки, которые отвечают за саморегуляцию и обучение.
Иммунная система ребенка, когда реагирует на потенциальную угрозу (вирусы, пищевые аллергены, токсины), активирует клетки микроглии, которые в избыточном количестве могут провоцировать воспаление нейронов. Это подавляет нормальное развитие мозга, в частности тех функций, которые отвечают за речь.
Причины возникновения нейровоспаления
Внутриутробные инфекции или кислородное голодание.
Перенесенные вирусные заболевания (особенно без надлежащего восстановления).
Хронические воспаления в организме (гастриты, отиты, гаймориты и т.д.).
Нарушение микробиоты кишечника (дисбактериоз).
Пищевая непереносимость (например, к глютену или казеину).
Длительный психоэмоциональный стресс (переезды, война, травматические события в семье).
Что делать
Если вы замечаете у своего ребенка сочетание нескольких симптомов — не медлите. Обратитесь к детскому неврологу, а при необходимости — к логопеду, психотерапевту, диетологу.
Возможные направления коррекции:
коррекция питания (устранение продуктов, которые провоцируют воспаление);
поддержка микрофлоры кишечника;
витаминная терапия (омега-3, магний, витамины группы B);
логопедические занятия;
нейропсихологическая реабилитация;
улучшение сна (режим, соблюдение гигиены сна, природные средства);
уменьшение стресса и эмоционального перенапряжения у ребенка.
В современном мире легко списать усталость или истерики ребенка на «характер» или гаджеты. Но первоочередная причина может быть гораздо глубже — в работе его мозга и гормонов. И своевременная помощь может не только предупредить задержки речи, но и предотвратить более серьезные нарушения в будущем.
Речь — это не просто слова. Это результат зрелой, уравновешенной нервной системы. Если она работает в условиях воспаления — ждать речевого прорыва сложно. Берегите здоровье своих детей и прислушивайтесь не только к их словам, но и к молчаливым сигналам организма.