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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дети
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Время на прочтение
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Нейровоспаление: что это и как оно влияет на развитие речи ребенка

Современные дети сталкиваются с вызовами, о которых еще несколько десятилетий назад мало кто слышал. Тревожность, эмоциональная нестабильность, быстрая утомляемость, расстройства сна — эти симптомы все чаще становятся причиной обращения к детским неврологам.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Нейровоспаление: что это и как оно влияет на развитие речи ребенка

Нейровоспаление: что это и как оно влияет на развитие речи ребенка / © Credits

Но когда к этим проявлениям добавляется задержка речевого развития, родители часто не понимают, что за этим может стоять не просто «характер ребенка» или «он еще наверстает». Одна из новых и важных тем в педиатрической неврологии — нейровоспаление. О том, что это такое и почему его нельзя игнорировать, рассказывает детский невролог Ольга Топоркова.

Нейровоспаление — это скрытый, хронический воспалительный процесс в нервной системе ребенка, который возникает на фоне физиологических или эмоциональных нагрузок, инфекций, пищевой непереносимости или даже длительного стресса.

В отличие от острых заболеваний, нейровоспаление может развиваться медленно, не вызывать высокой температуры или очевидной боли. Но оно непосредственно влияет на мозговую активность, особенно у маленьких детей, у которых нервная система еще активно развивается.

Основные симптомы

Нарушение сна

  • частые пробуждения ночью;

  • длительный плач;

  • кошмары или трудности с засыпанием;

  • чрезмерная сонливость днем.

Поведенческие трудности

  • повышенная возбудимость;

  • эмоциональная нестабильность;

  • чрезмерная раздражительность или апатия;

  • трудности в социализации.

Снижение когнитивной активности

  • сложности с концентрацией внимания;

  • усталость уже после короткого периода активности;

  • слабая память.

Задержка речевого развития

  • в 3-летнем возрасте ребенок не говорит простыми предложениями;

  • малыш понимает обращенную речь, но не говорит сам;

  • отсутствие активного словарного запаса;

  • недостаточное речевое подражание (не повторяет слова, не поет).

Нейровоспаление может изменять работу нейронов, ухудшать их способность к взаимодействию. Особенно страдают речевые зоны мозга, а также участки, которые отвечают за саморегуляцию и обучение.

Иммунная система ребенка, когда реагирует на потенциальную угрозу (вирусы, пищевые аллергены, токсины), активирует клетки микроглии, которые в избыточном количестве могут провоцировать воспаление нейронов. Это подавляет нормальное развитие мозга, в частности тех функций, которые отвечают за речь.

Причины возникновения нейровоспаления

  • Внутриутробные инфекции или кислородное голодание.

  • Перенесенные вирусные заболевания (особенно без надлежащего восстановления).

  • Хронические воспаления в организме (гастриты, отиты, гаймориты и т.д.).

  • Нарушение микробиоты кишечника (дисбактериоз).

  • Пищевая непереносимость (например, к глютену или казеину).

  • Длительный психоэмоциональный стресс (переезды, война, травматические события в семье).

Что делать

Если вы замечаете у своего ребенка сочетание нескольких симптомов — не медлите. Обратитесь к детскому неврологу, а при необходимости — к логопеду, психотерапевту, диетологу.

Возможные направления коррекции:

  • коррекция питания (устранение продуктов, которые провоцируют воспаление);

  • поддержка микрофлоры кишечника;

  • витаминная терапия (омега-3, магний, витамины группы B);

  • логопедические занятия;

  • нейропсихологическая реабилитация;

  • улучшение сна (режим, соблюдение гигиены сна, природные средства);

  • уменьшение стресса и эмоционального перенапряжения у ребенка.

В современном мире легко списать усталость или истерики ребенка на «характер» или гаджеты. Но первоочередная причина может быть гораздо глубже — в работе его мозга и гормонов. И своевременная помощь может не только предупредить задержки речи, но и предотвратить более серьезные нарушения в будущем.

Речь — это не просто слова. Это результат зрелой, уравновешенной нервной системы. Если она работает в условиях воспаления — ждать речевого прорыва сложно. Берегите здоровье своих детей и прислушивайтесь не только к их словам, но и к молчаливым сигналам организма.

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