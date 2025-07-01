Нейровоспаление: что это и как оно влияет на развитие речи ребенка / © Credits

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Но когда к этим проявлениям добавляется задержка речевого развития, родители часто не понимают, что за этим может стоять не просто «характер ребенка» или «он еще наверстает». Одна из новых и важных тем в педиатрической неврологии — нейровоспаление. О том, что это такое и почему его нельзя игнорировать, рассказывает детский невролог Ольга Топоркова.

Нейровоспаление — это скрытый, хронический воспалительный процесс в нервной системе ребенка, который возникает на фоне физиологических или эмоциональных нагрузок, инфекций, пищевой непереносимости или даже длительного стресса.

В отличие от острых заболеваний, нейровоспаление может развиваться медленно, не вызывать высокой температуры или очевидной боли. Но оно непосредственно влияет на мозговую активность, особенно у маленьких детей, у которых нервная система еще активно развивается.

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Основные симптомы

Нарушение сна

частые пробуждения ночью;

длительный плач;

кошмары или трудности с засыпанием;

чрезмерная сонливость днем.

Поведенческие трудности

повышенная возбудимость;

эмоциональная нестабильность;

чрезмерная раздражительность или апатия;

трудности в социализации.

Снижение когнитивной активности

сложности с концентрацией внимания;

усталость уже после короткого периода активности;

слабая память.

Задержка речевого развития

в 3-летнем возрасте ребенок не говорит простыми предложениями;

малыш понимает обращенную речь, но не говорит сам;

отсутствие активного словарного запаса;

недостаточное речевое подражание (не повторяет слова, не поет).

Нейровоспаление может изменять работу нейронов, ухудшать их способность к взаимодействию. Особенно страдают речевые зоны мозга, а также участки, которые отвечают за саморегуляцию и обучение.

Иммунная система ребенка, когда реагирует на потенциальную угрозу (вирусы, пищевые аллергены, токсины), активирует клетки микроглии, которые в избыточном количестве могут провоцировать воспаление нейронов. Это подавляет нормальное развитие мозга, в частности тех функций, которые отвечают за речь.

Причины возникновения нейровоспаления

Внутриутробные инфекции или кислородное голодание.

Перенесенные вирусные заболевания (особенно без надлежащего восстановления).

Хронические воспаления в организме (гастриты, отиты, гаймориты и т.д.).

Нарушение микробиоты кишечника (дисбактериоз).

Пищевая непереносимость (например, к глютену или казеину).

Длительный психоэмоциональный стресс (переезды, война, травматические события в семье).

Что делать

Если вы замечаете у своего ребенка сочетание нескольких симптомов — не медлите. Обратитесь к детскому неврологу, а при необходимости — к логопеду, психотерапевту, диетологу.

Возможные направления коррекции:

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коррекция питания (устранение продуктов, которые провоцируют воспаление);

поддержка микрофлоры кишечника;

витаминная терапия (омега-3, магний, витамины группы B);

логопедические занятия;

нейропсихологическая реабилитация;

улучшение сна (режим, соблюдение гигиены сна, природные средства);

уменьшение стресса и эмоционального перенапряжения у ребенка.

В современном мире легко списать усталость или истерики ребенка на «характер» или гаджеты. Но первоочередная причина может быть гораздо глубже — в работе его мозга и гормонов. И своевременная помощь может не только предупредить задержки речи, но и предотвратить более серьезные нарушения в будущем.

Речь — это не просто слова. Это результат зрелой, уравновешенной нервной системы. Если она работает в условиях воспаления — ждать речевого прорыва сложно. Берегите здоровье своих детей и прислушивайтесь не только к их словам, но и к молчаливым сигналам организма.