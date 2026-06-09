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- Дети
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Ночное листание ленты ворует сон: как телефоны стали главным врагом подросткового отдыха
Телефон в постели для современных подростков — почти как одеяло, всегда рядом. Но новое исследование показывает тревожную тенденцию, что более половины подростков, которые пользуются смартфонами после полуночи, сокращают критически важный для мозга сон.
Жалобы родителей звучат все более похоже: «Он не высыпается», «утром его невозможно разбудить», «она стала раздражительной». За этими бытовыми фразами стоит более серьезная проблема — системное недосыпание подростков из-за ночного использования телефонов, об этом рассказывает издание The Washington Post.
Исследование Университета Калифорнии в Сан-Франциско, опубликованное в журнале JAMA Pediatrics, проследило поведение 657 подростков и зафиксировало, что в среднем они проводят в смартфонах более 50 мин в промежутке между 22:00 и 6:00 в школьные ночи. Более половины из них активно пользуются гаджетами даже между полуночью и 4 утра — в то время, когда организм больше всего нуждается в глубоком сне.
Почему так происходит
На первый взгляд, все просто, потому что соцсети, игры и бесконечная лента коротких видео держат внимание. Однако исследователи видят более сложную картину.
Часть подростков просыпается из-за оповещения, другие — сознательно тянутся к телефону во время ночных пробуждений или из-за трудностей с засыпанием. В ход идут YouTube, TikTok, Instagram, а также игры вроде Roblox или Clash Royale.
И здесь проблема не только в «потерянных минутах сна». Как отмечает один из авторов исследования, у социальных сетей мощное эмоциональное воздействие, ведь они стимулируют мозг и затрудняют естественное «угасание» активности перед сном.
Важность подросткового сна
Подросткам нужно от 8 до 10 часов сна в сутки. Это не рекомендация «для комфорта», а критическая норма для развития мозга, памяти, концентрации и эмоциональной стабильности.
Недосыпание влияет на повышенный риск тревожности, депрессивных состояний, проблем с вниманием и снижением учебной эффективности. И даже небольшие «минус 40-60 мин» ежедневно могут накапливаться в ощутимый когнитивный дефицит.
«Телефон в спальне» — новая норма
Исследование показывает еще одну тенденцию, что примерно две трети подростков спят с телефоном в комнате. Это стало базовым сценарием, а не исключением. Именно поэтому эксперты предлагают простое, но радикальное решение — убирать гаджеты полностью из спальни. По их словам, это один из самых эффективных способов улучшить качество и продолжительность сна.
Но даже если телефон остается рядом, есть нюансы, которые имеют значение: полностью выключенное устройство влияет меньше, чем то, которое работает в режиме вибрации или с активными оповещениями. Даже слабые сигналы могут нарушать фазы сна.
«Просто забрать телефон» — не выход
Несмотря на очевидность совета, реализация сложнее, чем кажется. Для подростков телефон — это не только развлечение, но и социальная связь, способ снять напряжение после насыщенного дня и ощущение автономии. Именно поэтому психологи, которые работают с семьями, отмечают, что запреты редко дают долговременный эффект. Зато более эффективный подход — диалог.
Родителям рекомендуют создавать «семейные медиапланы», где правила пользования гаджетами являются общими, поэтому взрослые также их придерживаются. Роль модели поведения здесь критическая, ведь подростки чаще повторяют то, что видят, а не то, что им говорят.
Ночной скроллинг стал новой привычкой поколения, выросшего со смартфоном в руке. Но исследования однозначны, что эти «несколько минут в TikTok перед сном» часто превращаются в час недосыпания, который влияет на обучение, настроение и психическое здоровье. И хотя универсального решения не существует, эксперты сходятся в одном, что качественный сон начинается не с будильника утром, а с того, что лежит на тумбочке вечером.