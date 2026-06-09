Ночное листание ленты ворует сон: как телефоны стали главным врагом подросткового отдыха

Ночное перелистывание ленты крадет сон / © Credits

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Жалобы родителей звучат все более похоже: «Он не высыпается», «утром его невозможно разбудить», «она стала раздражительной». За этими бытовыми фразами стоит более серьезная проблема — системное недосыпание подростков из-за ночного использования телефонов, об этом рассказывает издание The Washington Post.

Исследование Университета Калифорнии в Сан-Франциско, опубликованное в журнале JAMA Pediatrics, проследило поведение 657 подростков и зафиксировало, что в среднем они проводят в смартфонах более 50 мин в промежутке между 22:00 и 6:00 в школьные ночи. Более половины из них активно пользуются гаджетами даже между полуночью и 4 утра — в то время, когда организм больше всего нуждается в глубоком сне.

Почему так происходит

На первый взгляд, все просто, потому что соцсети, игры и бесконечная лента коротких видео держат внимание. Однако исследователи видят более сложную картину.

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Часть подростков просыпается из-за оповещения, другие — сознательно тянутся к телефону во время ночных пробуждений или из-за трудностей с засыпанием. В ход идут YouTube, TikTok, Instagram, а также игры вроде Roblox или Clash Royale.

И здесь проблема не только в «потерянных минутах сна». Как отмечает один из авторов исследования, у социальных сетей мощное эмоциональное воздействие, ведь они стимулируют мозг и затрудняют естественное «угасание» активности перед сном.

Важность подросткового сна

Подросткам нужно от 8 до 10 часов сна в сутки. Это не рекомендация «для комфорта», а критическая норма для развития мозга, памяти, концентрации и эмоциональной стабильности.

Недосыпание влияет на повышенный риск тревожности, депрессивных состояний, проблем с вниманием и снижением учебной эффективности. И даже небольшие «минус 40-60 мин» ежедневно могут накапливаться в ощутимый когнитивный дефицит.

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«Телефон в спальне» — новая норма

Исследование показывает еще одну тенденцию, что примерно две трети подростков спят с телефоном в комнате. Это стало базовым сценарием, а не исключением. Именно поэтому эксперты предлагают простое, но радикальное решение — убирать гаджеты полностью из спальни. По их словам, это один из самых эффективных способов улучшить качество и продолжительность сна.

Но даже если телефон остается рядом, есть нюансы, которые имеют значение: полностью выключенное устройство влияет меньше, чем то, которое работает в режиме вибрации или с активными оповещениями. Даже слабые сигналы могут нарушать фазы сна.

«Просто забрать телефон» — не выход

Несмотря на очевидность совета, реализация сложнее, чем кажется. Для подростков телефон — это не только развлечение, но и социальная связь, способ снять напряжение после насыщенного дня и ощущение автономии. Именно поэтому психологи, которые работают с семьями, отмечают, что запреты редко дают долговременный эффект. Зато более эффективный подход — диалог.

Родителям рекомендуют создавать «семейные медиапланы», где правила пользования гаджетами являются общими, поэтому взрослые также их придерживаются. Роль модели поведения здесь критическая, ведь подростки чаще повторяют то, что видят, а не то, что им говорят.

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Ночной скроллинг стал новой привычкой поколения, выросшего со смартфоном в руке. Но исследования однозначны, что эти «несколько минут в TikTok перед сном» часто превращаются в час недосыпания, который влияет на обучение, настроение и психическое здоровье. И хотя универсального решения не существует, эксперты сходятся в одном, что качественный сон начинается не с будильника утром, а с того, что лежит на тумбочке вечером.

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