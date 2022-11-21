Нужна ли вашему ребенку консультация логопеда: что должно насторожить

В 5-6 лет речь ребенка должна быть правильной в артикуляционном отношении, ясной и понятной окружающим. Если вы заметили, что ваш ребенок заикается, шепелявит или ему трудно произносить определенные звуки, стоит обратиться к логопеду.

Когда идти к логопеду с ребенком? Если в вашей голове возник такой вопрос, значит, стоит как можно скорее обратиться к специалисту. Ведь лучше узнать, что все в порядке, чем преуменьшать проблемы, а потом жалеть, что не воспользовался профессиональной помощью. Врач семейной медицины Кристина Шевченко утверждает, что чем раньше начата работа над проблемой, тем ниже риск последствий, которые потом будет трудно исправить.

Как выглядит правильное речевое развитие у ребенка

В 5-6 лет речь ребенка должна быть правильной в артикуляционном отношении (т. е. произношении отдельных звуков), ясной и понятной окружающим. Теперь ребенок должен правильно использовать грамматические форм и иметь словарный запас, позволяющий описывать картинки, рассказывать сказки и логически отвечать на вопросы.

Родители должны уделять внимание развитию ребенка с самых первых месяцев его жизни.

Итак, уже в период 4-6 месяцев жизни особое внимание следует обращать на то, слышит ли ребенок, т.е. поворачивает ли он голову к источнику звука, реагирует ли на изменение тембра голоса, на музыку из игрушек. Если в этот период таких соответствующих реакций нет, стоит обратиться к ЛОР-врачу и провести ребенку проверку слуха. Также стоит проконсультироваться с логопедом, который подскажет, как заниматься с таким маленьким ребенком.

жизни особое внимание следует обращать на то, слышит ли ребенок, т.е. поворачивает ли он голову к источнику звука, реагирует ли на изменение тембра голоса, на музыку из игрушек. Если в этот период таких соответствующих реакций нет, стоит обратиться к ЛОР-врачу и провести ребенку проверку слуха. Также стоит проконсультироваться с логопедом, который подскажет, как заниматься с таким маленьким ребенком. До 12-месячного возраста появляются дополнительные реакции на речь окружающей среды, например, на вопросы "Где мама?" или "Где машинка?" ребенок может указать на них. Также помимо лепета он использует звуки, жесты, мимику и даже простые слова ("мама", "папа", "баба", "пока", "на", "дай"), чтобы привлечь внимание.

появляются дополнительные реакции на речь окружающей среды, например, на вопросы "Где мама?" или "Где машинка?" ребенок может указать на них. Также помимо лепета он использует звуки, жесты, мимику и даже простые слова ("мама", "папа", "баба", "пока", "на", "дай"), чтобы привлечь внимание. До 2 лет ребенок, который правильно развивается, может показывать части тела (нос, глаз, руку и т.д.). Он может выполнять простые команды, такие как "помаши рукой пока", "принеси игрушку", "дай руку". В этом возрасте ребенок знает, как говорит собачка и кошка, может повторить "гав-гав" или "мяу-мяу".

ребенок, который правильно развивается, может показывать части тела (нос, глаз, руку и т.д.). Он может выполнять простые команды, такие как "помаши рукой пока", "принеси игрушку", "дай руку". В этом возрасте ребенок знает, как говорит собачка и кошка, может повторить "гав-гав" или "мяу-мяу". К 3 годам ребенок должен приобретать дополнительные речевые навыки. В этом возрасте он может различать противоположности: теплое-холодное, большое-маленькое, день-ночь. Малыш выполняет все более сложные просьбы, например, "положи куклу в коляску и накрой ее одеялом". Называет большинство предметов в окружающей среде, знает свое имя, задает вопросы: "Зачем?", "Что это?", "Почему?", "Когда?". Также ребенок начинает активно говорить "нет": "у меня нет", "не буду", "не хочу".

ребенок должен приобретать дополнительные речевые навыки. В этом возрасте он может различать противоположности: теплое-холодное, большое-маленькое, день-ночь. Малыш выполняет все более сложные просьбы, например, "положи куклу в коляску и накрой ее одеялом". Называет большинство предметов в окружающей среде, знает свое имя, задает вопросы: "Зачем?", "Что это?", "Почему?", "Когда?". Также ребенок начинает активно говорить "нет": "у меня нет", "не буду", "не хочу". С 3 до 4 лет ребенок реагирует на голоса, например, доносящиеся из другой комнаты, на музыку, радио и телевидение. Он различает слова, произнесенные правильно и неправильно, например, "жабка — зябка". Малыш произносит все более длинные предложения, употребляет все больше слов и задает все больше вопросов.

ребенок реагирует на голоса, например, доносящиеся из другой комнаты, на музыку, радио и телевидение. Он различает слова, произнесенные правильно и неправильно, например, "жабка — зябка". Малыш произносит все более длинные предложения, употребляет все больше слов и задает все больше вопросов. В возрасте от 4 до 5 лет ребенок может внимательно слушать сказку и смотреть мультик, также параллельно может отвечать на вопросы, связанные с их содержанием. В этот период он начинает строить сложные предложения, хотя и не всегда правильно использует грамматические формы, использует все больше и больше прилагательных, может рассказать простую историю или пересказать сказку.

Наиболее интенсивный период речевого развития приходится на первые три года жизни. Умение говорить имеет решающее значение для общения малышей и для понимания языка в раннем школьном возрасте.

Когда нужно задуматься о посещении логопеда

Одни дефекты речи носят физиологический характер и со временем пропадают (чаще у трехлеток); другие необходимо корректировать как можно раньше, чтобы они не стали постоянными и не вызывали проблем в будущем.

Отведите ребенка к логопеду, если:

ребенок в возрасте четырех месяцев не реагирует на звуки и голоса из окружающей среды;

болтающий или уже разговаривающий ребенок начинает регрессировать в речевом развитии — забывать некоторые слова, коверкать их, путать;

годовалый ребенок не умеет показывать на части тела, не делает жестов "пока-пока", не устанавливает контакт, в том числе зрительный, с родителями; часто и долго плачет;

двухлетний ребенок мало говорит или совсем не говорит, не может составить простого предложения;

трехлетний ребенок очень невнятно говорит, не поддерживает зрительный контакт с мамой, не может использовать простые слова/словосочетания/предложения, не может сосредоточить внимание на чем-то одном;

ребенок раннего школьного возраста имеет трудности в обучении, мало говорит, коверкает звуки, шепелявит, заикается.

Коммуникативное расстройство может иметь широкое влияние на жизнь ребенка и сохраниться до самого взросления. Такое расстройство может затруднять общение в классе, повлиять на успеваемость ребенка и привести к социальной изоляции. Если вы подозреваете, что у вашего ребенка речевого нарушение, ключевое значение имеет раннее обращение к логопеду.

Что посоветует логопед

Несмотря на то, что существуют общие рекомендации для определения того, правильно ли развиваются дети (включая возраст, в котором они начинают говорить), каждый ребенок учится и совершенствуется в своем собственном темпе. Однако помните, что речевые расстройства, обнаруженные на раннем этапе, намного легче и быстрее поддаются коррекции. Если логопед подтвердит наличие дефекта речи, будет рекомендовано следующее:

логопедические упражнения и логопедические игры, направленные на развитие речи и ее коррекцию;

дополнительные консультации врачей (фониатра, отоларинголога, невролога, ортодонта) при обнаружении или подозрении на то, что дефект речи вызван неправильным прикусом, дефектами строения гортани или полости рта, плохим слухом, генетическими дефектами или умственной отсталостью.

Что хочется посоветовать родителям? Много разговаривайте с ребенком, смотрите с ним мультфильмы, учите новые слова, чтобы стимулировать его речевое развитие. Не используйте уменьшительно-ласкательные формы, не коверкайте слова и не "сюсюкайтесь" — ребенок учится путем подражания. По мере того как ваш малыш проявляет интерес к сказкам, каждый день читайте книги, подходящие для его возраста.

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