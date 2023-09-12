"Нужно видеть ребенка, а не его диагноз": интервью с Галиной Себко, обучающей подростков с инвалидностью

ТСН.ua удалось эксклюзивно пообщаться с Галиной Себко, занимающейся инклюзивным обучением и коррекционным образованием. В специальном интервью Галина рассказала о том, как ей удалось наладить работу школы в условиях большой войны, какие главные профессиональные вызовы сейчас она видит перед собой и как помогая детям она помогает также и себе.

1 сентября 2023 года национальная премия Global Teacher Prize Ukraine, информационным партнером которой является группа 1+1 media и ТСН.ua, завершила сбор историй о самоотверженной работе педагогов во время полномасштабной войны. В общей сложности оргкомитету удалось собрать более полутысячи историй учителей, которые боролись с оккупантами за украинское образование, изобретали инновационные форматы обучения, отстраивали образование на освобожденных землях, держат тыл и психологически поддерживают учащихся и их семьи.

Эти истории учителей украинцы смогут узнать уже в октябре во время церемонии Global Teacher Prize Ukraine в эфире национального телемарафона и на платформе кино и телевидения – Киевстар ТВ.

Напомним, что неизменным куратором премии является Наталья Мосейчук, ведущая телеканала 1+1 Украина и педагог по образованию. Информационные партнеры проекта от 1+1 media – новостные сайты ТСН.ua и УНИАН, утреннее шоу Сніданок с 1+1, а также платформа кино и телевидения Киевстар ТВ.

Галина Себко, обучающая детей с инвалидностью, ответила на наши вопросы.

Как начался ваш профессиональный путь в направлении инклюзивного обучения и коррекционного образования?

Когда решила поступать в педагогический университет Драгоманова в Киев, меня заинтересовала специальность Тифлопедагогика. В родном Кременце в Тернопольской области даже слова такого не слышала, детей с инвалидностью в своей школе никогда не видела. Мне захотелось узнать больше об этой области педагогики и попытаться помочь людям с инвалидностью реализовывать образовательные потребности.

Работа с детьми всегда давалась легко. Во время университетской практики проводила в школах занятия с детьми с нарушениями зрения. Позже присоединилась к общественной организации «Видеть сердцем». В 2018 году впервые попробовала себя кураторшей в их проекте, летнем инклюзивном лагере для детей с инвалидностью «Космотабор: простор для всех». Уже четыре года там работаю.

Что вас привлекает продолжать приобщаться к «Космотабору»?

В «Космотабор» приходишь будто помогать детям, а действительно помогаешь себе. Это мир с тотальным принятием и любовью и без ограничений. Космическое место об инклюзии, какой она должна быть. В лагере принимают участие как дети с инвалидностью, так и обычные дети. Там не делим детей по диагнозам, а только по возрасту. У всех детей нет барьера в общении друг с другом, потому что действительно не важно, твой друг незрячий или может разглядеть предмет.

Вы являетесь куратором онлайн-школы социализации и коммуникации для подростков с комплексными нарушениями развития «Contact». Чем отличается работа куратора от работы типичного учителя?

Онлайн-школа "Contact" существует уже третий год. Пилотный проект мы организовали во время карантина, чтобы создать условия для обучения и развития детям, не имеющим возможности общаться со сверстниками или быть в коллективе. «Contact» – это школа для подростков 12-14 лет с комплексными нарушениями развития и особыми образовательными потребностями. Моя работа куратора – координировать преподавателей, налаживать коммуникационную связь между преподавателем и учениками, общаться с родителями учащихся. Также провожу индивидуальные консультации, уроки, проверяю тематические планы, помогаю преподавателям готовиться к урокам.

Вы приостанавливали работу «Contact» весной 2022 года?

Мы не работали только первые несколько недель после 24 февраля. Тогда было общее чувство дезориентации, члены команды вместе с семьями выезжали поближе к западу Украины. Но где-то через месяц мы уже возобновили работу. Для учеников «Contact» – это единственная возможность учиться, общаться с друзьями. И это определенная рутина, соответственно, зона безопасности. Мы не могли лишить этого детей.

Как вы лично узнали о начале войны?

Я не верила в возможность полномасштабной войны. Во время подобных разговоров говорила: "Какая война, 21 век!" Было очень страшно проснуться 24 февраля у себя дома, в Умани, от взрывов. Начали собирать вещи и, кстати, первыми положила в сумку нужные для занятий коммуникационные карточки. Сделала это подсознательно, думая «скоро выходить к ученикам онлайн, а без карт не могу проводить урок».

Как вы в прошлом году устраивали работу школы в условиях войны, блекаутов?

Когда мы возобновили работу, сначала объединили все проекты нашей общественной организации. Я уже упоминала, что в «Contact» учатся подростки в возрасте от 12 до 14 лет. Но, кроме того, есть группа обучения для подростков 16-18 лет, группа для молодежи в возрасте 18+. Всего во всех наших группах около 100 участников.



Чтобы рутина для них оставалась рутиной, мы начали проводить всеобщие встречи, где объясняли, что происходит в стране, почему началась большая война, что делать в опасных ситуациях. У детей было много вопросов: Почему сирена такая громкая? Когда все закончится? Некоторые боялись выходить из дома, такие встречи были для них очень важны.

Совместные встречи мы проводили первые два-три месяца. Родители учеников были очень благодарны и подключались к ним даже из укрытий. Затем мы снова разделили проекты и вернулись к урокам согласно учебным планам.

Было сложно, когда начались блекауты, нужно было искать Интернет и связь. Наша команда работала в кафе, проводили занятия на заправках и т.д. К примеру, в экспресс-кафе проводила движение для учащихся. Люди завтракают, а я ноги поднимаю. :) Сначала ловила на себе непонятные взгляды, а позже слышала: "А вы сегодня без движения?". Воздушные тревоги тоже, по-видимому, повлияли на учебный процесс. Поэтому мы начали записывать уроки и выкладывать на закрытый канал YouTube, чтобы учащиеся могли просмотреть в записи.

Согласны ли вы с утверждением: если любишь профессию, найдешь возможность заниматься ею?

Да. После блекаута знаю все кафе, где есть генераторы, стабильный Интернет. Этот период прокачал мои навыки составления рабочего расписания. Потому что нужно было успеть перебежать с места на место, несмотря на расписание отключений. Но все это стоило того, потому что ученики ждали занятия и тоже искали свет, выходили на связь.

Работа каким-то образом держала вас на плаву?

Однозначно. Это было спасение не только для наших учеников, но и для меня. Когда готовишь занятия, ищешь интересное для учеников, видишь их реакцию и радость от урока – это мой ресурс. Забываешь о происходящем вокруг, а в моменте общаешься с учениками.

С прошлого года вы даете консультации для родителей подростков с инвалидностью. Почему начали этим заниматься и как это работает?

После начала полномасштабной войны многие наши ученики с комплексными нарушениями уехали с родителями за границу, поэтому их рутина, все налаженные процессы распались. Наша общественная организация начала этот проект «педагогически психологический онлайн-коучинг для родителей/опекунов/специалистов, работающих с детьми и молодежью с инвалидностью», чтобы поддержать такие семьи. В рамках проекта мы работаем не с детьми, а с родителями. Консультируем, оказываем психологическую помощь, помогаем наладить рутину, которая была в Украине. Ведь теперь им нужно адаптировать ребенка к новому месту жительства, подготовить к новому саду или школе, наладить контакт с ребенком и понять, куда дальше двигаться.

Проект действительно круто работает, поэтому перерос в коучинг. Теперь к нам обращаются не только родители наших учеников, но и специалисты, которые работают с родителями детей с инвалидностью.

Что можете посоветовать коллегам, работающим с детьми в условиях большой войны?

Прежде всего видеть ребенка, а не его диагноз. Ребёнок должен быть на первом месте. Важно помнить о корректной терминологии, потому что слова важны. Уважать ребенка, быть рядом, общаться на равных. Я всегда физически спускаюсь на уровень ребенка, чтобы не стоять сверху, словно я доминирую над ребенком.

Какие главные профессиональные вызовы сейчас видите перед собой?

Начинается учебный год, запуск работы нашей школы потребует много методической работы. До недавнего времени я работала исключительно с подростками, мне было непонятно и немного страшно работать с молодежью, потому что не была уверена, как с ними говорить? Но потом я присоединилась к организации онлайн-лагеря для молодежи с инвалидностью Summer hub, и это стало проверкой себя. Классный опыт работы со взрослыми, который теперь могу углублять.

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