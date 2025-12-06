ТСН в социальных сетях

Нужны ли детям телефоны в школе: концентрация, безопасность и современные реалии

Пока мы собираем перекусы, списки закупок и пытаемся втиснуть встречи в календарь, на горизонте появляется еще один вопрос, а как насчет телефона в школе.

Новый смартфон часто попадает в детский список желаний, но вместе с радостью возникает дилемма: стоит ли позволять детям пользоваться мобильным во время уроков. Вопрос болезненный и для родителей, и для учителей, и для психологов.

Издание Psychology Today проанализировало опыт школ и мнения экспертов и картина получилась сложнее, чем просто «за» или «против».

Друг, помощник или главный враг концентрации

Потенциальные плюсы есть и они не вымышленные. Телефоны способны:

  • повышать доступность учебных материалов;

  • помогать детям с особыми образовательными потребностями (приложения, удобные форматы, увеличение текста);

  • привлекать учеников через интерактивные задания;

  • обеспечивать связь родителей и детей в непредвиденных ситуациях.

Это важно, особенно в эпоху, когда безопасность стала темой №1 для многих семей Украины.

Огромное «но»

Телефоны — это самый сильный фактор, который отвлекает ребенка в классе. И не просто «немножко отвлекают», а полностью меняет угол внимания.

После того как ребенок посмотрел в телефон, ему нужно около 20 мин, чтобы вернуть концентрацию. Это почти половина урока. То есть один короткий взгляд «проверить сообщение» — это пропущенная половина материала. Более того:

  • даже наличие телефона рядом снижает внимание — мозг ожидает оповещения;

  • дети и подростки не имеют сформированного механизма самоконтроля, поэтому противостоять алгоритмам соцсетей им в разы труднее, чем взрослым;

  • для детей с ADHD (Расстройство дефицита внимания и гиперактивности) или учебными трудностями телефон становится мгновенным бегством от сложного материала.

Развитие технологий зарабатывает на удержании внимания, алгоритмы созданы так, чтобы мы не могли оторваться. И этого влияния трудно избежать даже взрослым.

Безопасность

Многие родители хотят, чтобы у ребенка был телефон на случай экстренной ситуации. Но помните, в реальных чрезвычайных ситуациях чрезмерная переписка только мешает — как детям, так и спасателям. Однако переживания родителей нельзя игнорировать. Поэтому полный и жесткий запрет в большинстве школ — утопия. Нужны разумные, согласованные правила.

Телефон в школе — да, в классе — нет

Оптимальный компромисс, который советуют психологи и образовательные эксперты:

  • телефон можно иметь при себе в школе;

  • но он не должен быть в доступе во время уроков;

  • правила должны быть одинаковыми для всех, чтобы дети не чувствовали давления «быть онлайн, потому что все остальные — онлайн»;

  • ученикам с особыми образовательными потребностями должна быть доступна адаптация.

Главное — политика к телефону должна быть четкой, понятной, созданной совместно с учителями, родителями, администрацией школы и старшими учениками, также обязательно гибкой и способной адаптироваться к новым технологиям.

Уроки — это не просто материал из учебника. Это фундамент социальных навыков, коммуникации, взаимодействия с учителем и сверстниками. Когда телефон забирает концентрацию — ребенок теряет гораздо больше, чем страницу конспекта.

