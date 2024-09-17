О чем свидетельствует плохое поведение вашего ребенка

Поведение ребенка всегда говорит о родителях, ведь именно таким образом малыши выражают свои чувства и передает эмоции.

На странице _nataliia.tur мама-блогер поделилась с подписчиками собственным опытом и наблюдениями, как лучше реагировать на определенные поступки и поведение маленького ребенка.

Когда ребенок грубит

Дети не всегда проявляют неуважение, когда ведут себя грубо. Обычно это сигнал того, что они чувствуют себя бесчувственными и бессильными.

Что делать:

Скажите ребенку: "Теперь, пожалуйста, повтори то же, но вежливо, так, как я с тобой разговариваю". Это поможет ему научиться выражать свои эмоции и мысли более корректно.

Когда ребенок вас не слушает

Если ребенок игнорирует ваши слова, это не значит, что он вас не слышит. Это может свидетельствовать о его потребности вашего внимания к нему.

Что делать:

Перестаньте давать инструкции на расстоянии. Подойдите к ребенку, положите руку на плечо и посмотрите ему в глаза. Обращайтесь к нему уважительно и жестко. Это поможет установить физический и эмоциональный контакт.

Когда ребенок делает вид, что не слышит

Если ваши слова не работают, это может свидетельствовать об отсутствии эмоциональной связи.

Что делать:

Проводите больше времени вместе с ребенком – играйте в игры, разговаривайте, читайте книги. Это поможет наладить эмоциональный контакт и улучшить общение.

Когда ребенок устраивает истерики

Истерики у детей не беспричинны. Это может являться признаком эмоциональной борьбы и потребности в вашей помощи.

Что делать:

Во время истерики обнимите ребенка и погладьте его по спине. Скажите: «Я понимаю тебя! Мне жаль, что ты…” это поможет ребенку почувствовать вашу поддержку.

Когда ребенок вас оскорбляет

Хотя иногда нужно быть строгим и ограничивать ребенка, важно не воспринимать поведение ребенка на свой счет.

Что делать:

Старайтесь сохранять спокойствие и избегать излишней нервотрепки. Это поможет вам лучше поддержать ребенка в сложных ситуациях.

Ваша разумная и спокойная реакция на поведение ребенка может облегчить воспитание и укрепить отношения "отцы-дети".

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