Обучение на две школы: психологи рассказали о пользе и вреде

Начинается новый учебный год и некоторые из детей, которые в результате эвакуировались из Украины, будут учиться сразу в двух школах: очно в стране, где они сейчас живут, и дистанционно – в украинской.

Психологи БФ "Голоса детей" Юлия Мицна и Наталья Урсу объясняют, как может повлиять двойная нагрузка на детей и как улучшить ситуацию.

Дополнительный стресс или обычное дело

Обучение на две страны обычно является потребностью родителей, а не детей, считает Наталья Урсу. Психолог советует смотреть на мотивацию к обучению: если ребенок хорошо учился в Украине, то, скорее всего, будет хорошо учиться и на две школы. И наоборот: если "не тянул" школу в Украине, то с двумя точно не справится: "У ребенка и так стресс от переезда, новой среды, потери своего города и друзей. Ему нужно адаптироваться, а не устраивать новые испытания".

С этим мнением соглашается и Юлия Мицна: "Обучение в двух школах – огромная эмоциональная и умственная нагрузка для ребенка. Как взрослые выгорают на работе, когда ее многовато, – так же и дети во время обучения теряют желание учиться и пытаются избежать перегрузки. Иногда от усталости как детский, так и взрослый организм может включать психосоматические процессы. Они защищают психику в ситуациях, где нет возможности решить вопрос сознательно самостоятельно. Я знаю девочку из младших классов, которая из-за большой нагрузки в двух школах получила нервный срыв. Поэтому надо помнить, что самое ценное здоровье детей".

Психологи советуют помнить, что дети должны иметь время на игру, отдых, творчество, любимые занятия и общение с друзьями.

Уместно может быть обучение в обеих школах одновременно, если родители планируют вернуться с ребенком в Украину. И поддержание контакта с учителями и сверстниками в перспективе может облегчить адаптацию к украинской школе. Есть также дети, которые привыкли к большим умственным нагрузкам, которые имеют естественную жажду обучения, – для них обучение в двух школах может быть менее обременительным, а для некоторых даже интересным.

Тревожные признаки перегрузки

Важен также возраст ребенка: в младших классах легче совмещать обучение, потому что нагрузка меньше, а вот подросткам будет сложнее: они хотят самостоятельности, говорит Наталья Урсу. Поэтому если родители их чем-то нагружают – появляется протест.

"У меня есть клиентка, у которой дочь учится в 7-м классе. Девочка раньше хорошо училась, а сейчас учится в двух школах и приносит невысокие баллы, да еще у нее ухудшились отношения с родителями. Она часто замыкается в комнате, потому что, когда хочет отдохнуть и пообщаться с друзьями, его нагружают еще", – рассказывает Наталья.

Психолог советуют смотреть на состояние детей и учитывать такие нехарактерные изменения поведения.

"Если ребенок был активным и веселым, а стал более пассивным или грустным, или был спокойным, а затем его состояние стало тревожным и нервным, — это уже симптом, свидетельствующий о том, что ребенку трудно", — объясняет Юлия Мицна.

Родители должны быть внимательными к изменению эмоциональных состояний ребенка и своевременно замечать чрезмерную утомляемость, уменьшение активности, увеличение количества или появление истерик, усиление тревожности, депрессивные состояния и уныние в себе и своих силах вроде "я ничего не успеваю"/"я не справлюсь" .

"Когда детям ставят слишком много задач, бывает, что у них просто опускаются руки", – говорит Юлия.

Как помочь

"Чтобы узнать, как это сделать, стоит поговорить с ребенком, спросить, к какой нагрузке он сейчас готов и чего хочет. Тогда он поймет, что его слышат и он получает поддержку. Если хотите остаться его другом, — говорите, что вы рядом, и всегда готовы поддержать", – советует Наталья Урсу.

"Родители должны поддерживать детей, а также обеспечить круг общения со сверстниками, которые находятся в такой же ситуации и могут поделиться опытом. Так ребенок будет понимать дружескую и родительскую поддержку, что в этой ситуации он не один, есть кто-то рядом, кто может выслушать и услышать", – добавляет Юлия Мицна.

Если нет возможности покинуть учебу в одной из школ, Юлия Мицна советует выбирать семейную форму обучения в Украине. Эта форма позволяет детям учиться под руководством родителей в свободное, самостоятельно выбранное время, и не "посещать" онлайн-уроки постоянно. По такой форме обучения ребенку нужно будет отчитываться перед учителем два раза в год в конце семестров.

Что говорят в МОН

В новых рекомендациях МОН разъясняет, что по возвращении в Украину ребенка могут зачислить в ту школу, где он учился до вынужденного перемещения, или в любую другую по выбору родителей. Школа не может отказать в зачислении ребенка.

МОН рекомендует украинским школам учитывать все оценки зарубежных школ и перезачислять их по предметам, которые есть и в украинской, и в зарубежной школах. (Для этого родители должны предоставить справку из школы, в которой ребенок учился за границей).

Из предметов, которых нет в зарубежных школах (или всех по программе класса), нужно составить годовую оценку. Если ребенок это делает – его зачислят в следующий класс в ту же школу, где он учился. Если нет – в тот же класс.

Впрочем, как объясняет Роман Бондаренко, юрист ОО "БАТЬКИ SOS", в 1-2 классах только заявление родителей может стать основанием для того, чтобы оставить ребенка в том же классе на второй год.

От 3 по 8 класс это могут быть годовые оценки от 1 до 3 баллов по украинскому языку, математике, алгебре и геометрии. Но существует также вариант перевести ребенка в следующий класс и сложные предметы изучать по индивидуальному учебному плану.

Украинским школам МОН не советует вносить в расписание предметы, которые ребенок изучает в школе за рубежом, и использовать асинхронное обучение (видеозаписи уроков из "Всеукраинской школы онлайн").

Чтобы школы могли оптимизировать программы и учитывать расписание ребенка, родители могут (но не обязаны) предоставить украинской школе справку из зарубежной с расписанием и перечнем предметов, которые изучает ребенок.

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