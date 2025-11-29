Онлайн укрытие: где подростки могут быть сами собой / © Credits

Реклама

Сегодняшние подростки не просто листают ленту, они создают настоящие сообщества в цифровых пространствах, которые напоминают «третьи места» взрослых прошлого, такие как торговые центры, кафе или подвальные укрытия друзей, об этом рассказало издание SheKnows. Это было важное пространство, ведь оно давало ощущение принадлежности и комфорта. Для поколения Z много таких мест теперь в смартфоне и этот переход гораздо глубже, чем кажется.

Необходимость «третьего места» для подростков

Термин «третье место» ввел социолог Рэй Олденбург в книге The Great Good Place. Это — неформальные места вне дома и школы, где люди могут быть самими собой. Кафе, библиотеки, парки, уютные заведения — они помогают строить связи и ощущение сообщества.

Сегодня подростки тоже нуждаются в таких пространствах, даже если они теперь — онлайн. Большинство взрослых видят только негатив в соцсетях, а для детей, это важная форма общения. В онлайне дети могут действительно быть с друзьями. Для многих интернет — это не противоположность сообщества, это само сообщество.

Реклама

Привлекательность цифрового общения

Настоящих мест для «быть просто собой» становится меньше, поэтому подростки ищут пространство, где можно выдохнуть. Эти тихие онлайн-зоны, ориентированы на интересы и менее выставленые на показ, чем многие соцсети, которые привыкли оценивать взрослые.

Например, Pinterest — это место, где можно выбирать что-то без объяснений. Здесь нет необходимости показывать себя, как на других платформах. Здесь можно найти ощущение покоя, свободы и эмоциональной паузы — именно это притягивает подростков к цифровым «третьим местам».

Большинство подростков описывает Pinterest как «библиотеку мечты, цифровой алтарь или ящик, который открываешь наедине». Они чувствуют себя в таких онлайн-сообществах не как среди хаотичной толпы, а как в безопасном уголке для самовыражения.

Где подростки строят свои цифровые сообщества

Подростки не ограничиваются только популярными соцсетями. Интимные пространства, построенные вокруг общих интересов, часто становятся настоящими «третьими местами».

Реклама

Discord напоминает виртуальный клуб, где можно общаться в чатах и голосовых каналах об играх, аниме, музыке или учебе.

Roblox и Minecraft — социальные миры, где подростки создают сообщества, посещают события и вместе исследуют цифровые пространства.

iMessage, WhatsApp, Snapchat — это «вечно открытые гостиные», в которых строятся планы и проходят эмоциональные разговоры.

Многие подростки выбирают также более тихие платформы, где можно отдохнуть от постоянного оценивания: Pinterest, Tumblr, Reddit. Здесь они создают свои маленькие вселенные, находят вдохновение и формируют собственную идентичность.

Некоторые сообщества даже переносят интересы в реальный мир — хендмейд-клубы, аниме-сборы, книжные клубы или настольные игры. Такие гибридные пространства называют «четвертыми местами». Всегда можно найти людей, которые «совпадают» с нами и онлайн, и офлайн.

Преимущества цифровых тайников

Для многих подростков онлайн-уголки становятся точкой опоры. Когда все вокруг кажется шумным и критическим, такие пространства дают паузу. В таких местах они пытаются понять себя, складывают маленькие частички мира в мозаику всего, что им нравится.

Здесь подростки развивают креативность, чувство принадлежности и получают эмоциональное дыхание — те же ценности, которые когда-то давали офлайн.

Реклама

Онлайн не заменяет реальность

Даже те, кто любит свои цифровые сообщества, стремятся к живому общению. Подростки естественно ищут индивидуальность и содержательные отношения вне дома. Преимущество онлайн не означает желание оставаться там постоянно.

Большинство соцсетей заставляют балансировать между аутентичностью и показательностью. Например, Pinterest — место, куда они идут, когда устают пытаться быть интересными.

Родительская поддержка

Ключевая задача — интересоваться, а не критиковать. Открытые вопросы об онлайн-интересах помогают строить доверие. Цифровые хобби могут естественно вести подростка к офлайн-сообществам. Например, любовь к сторителлингу может стать поводом для книжного клуба или ролевых игр вживую.

Цифровые «третьи места» не заменяют реальный мир — они его эволюционируют. Подростки перемещаются между онлайн и офлайн-пространствами, создают отношения там, где чувствуют себя в безопасности.

Реклама

Главное — поддержать подростка, помочь найти баланс и открытость, потому что для поколения Z цифровые встречи — это не просто досуг, а место, в котором они исследуют себя, находят принадлежность и представляют, кем становятся.