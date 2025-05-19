Опасная любовь: как родительское снисхождение вредит детям и что с этим делать / © www.credits

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В современном мире, где забота о ребенке все чаще ассоциируется с попыткой сделать его жизнь максимально комфортной, многие родители попадают в ловушку снисходительного воспитания. Кажется, что любовь — это попустительство всем желаниям, избегание «нет» и создание условий, в которых ребенок всегда счастлив. Однако такая модель поведения может иметь серьезные психологические последствия, которые проявляются не сразу, а позже — в виде низкой стрессоустойчивости, проблем с социализацией, трудностей в построении здоровых отношений и даже черт нарциссизма, рассказало издание Psychology Today.

Снисходительное отцовство

Снисходительные (или все позволяющие) родители — это те, кто:

потакает ребенку в большинстве его желаний;

избегает установления четких границ и дисциплины;

относится к ребенку как к «особому», который заслуживает всего лучше просто так.

Это не всегда выглядит как вседозволенность. Иногда это проявляется в виде чрезмерной заботы: родители выполняют домашние дела вместо ребенка, защищают его от любых затруднений, быстро покупают новую игрушку или спасают ее от естественных последствий ошибок.

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На первый взгляд, все это выглядит как забота. Но при отсутствии границ ребенок не учится:

справляться с разочарованием;

работать ради результата;

принимать «нет» как часть жизни;

быть в равноправных отношениях с другими.

Как снисходительность калечит характер

Психологи давно предупреждают: чрезмерное попустительство может способствовать развитию целого ряда психологических проблем, в частности:

Низкая толерантность к фрустрации — ребенок не умеет переживать разочарование, какая-либо неудача вызывает истерику или апатию.

Проблемы с управлением гневом — дети, которым все позволяли, часто во взрослой жизни не умеют сдерживать эмоции, особенно в ситуациях, когда что-то идет не по их сценарию.

Ощущение привилегий — ожидание, что мир будет подстраиваться под их желания, с годами превращается в неспособность строить здоровые отношения или работать в команде.

Нарциссизм — когда ребенка с детства убеждают, что он «лучше других», он начинает считать, что заслуживает особого отношения, даже без труда или заслуг.

Чрезмерное родительское снисхождение является одним из факторов риска развития нарциссических черт в подростковом возрасте.

Почему так происходит

Родители часто путают любовь с временным удовольствием. Им больно видеть разочарование в глазах ребенка, поэтому они:

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отказываются от дисциплины;

«подчищают» за ребенком последствия;

пытаются компенсировать отсутствие времени материальными благами;

хотят быть «другом», а не авторитетом.

Но здоровое развитие ребенка нуждается не только в любви, но и в структуре. Детям нужны границы так же, как и объятия.

Что можно сделать

Вернуть баланс можно. Важно помнить: любовь — это не только давать, но и учить. Вот несколько шагов:

Научите ждать. Подарки не должны быть мгновенными. Пусть ребенок ждет дня рождения или каникул. Это развивает терпение.

Установите четкие границы. Скажите жесткое, но доброжелательное «нет» и объясните причину. Не нужно извиняться за пределы — они учат ребенка, что у других людей есть свои потребности.

Требуйте усилия. Вместо того чтобы избавлять от трудностей, позвольте ребенку сталкиваться с ними. Не складывается пазл — помогите немного, но не делайте все вместо нее.

Научите уважать других. Не всегда ее игры будут выбираться на площадке. И это нормально. Ребенок должен уметь договариваться, уступать и сотрудничать.

Подавайте пример. Покажите, что вы ожидаете, что вы работаете над собой, что вы ошибаетесь и признаете это. Дети учатся из-за моделирования.

Снисходительность — не забота

Настоящая забота — это умение воспитать сильную, устойчивую и добрую личность. Это долгий процесс, в котором родители должны быть не просто друзьями, но и ориентирами, помогающими ребенку понимать границы, строить ценности и формировать характер. Попустительство — это любовь без структуры. А любовь без структуры — это путь к эмоциональной незрелости.

Помните, сказать «нет» — это тоже проявление любви. Иногда лучший подарок, который мы можем дать ребенку — это опыт фрустрации, с которым он справится взрослея.

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