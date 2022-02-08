Ошибки родителей: как не испортить отношение с детьми-подростками

Большинство родителей подростков признаются в том, что им стало тяжело общаться со своими детьми, а процесс воспитания превратился в большую проблему: подростки не хотят никого слушать, огрызаются, не выносят замечаний, советов и наставлений. Часто в ответ просто хлопают дверью... Папы-мамы ломают голову: что делать? Одни родители считают, что этот кошмарный период нужно просто переждать. Другие – пытаются с позиции силы бороться с хамским поведением детей, а кто-то штудирует статьи по воспитанию, чтобы найти подход к ребенку, у которого скоро появятся усы...

Подростковый период сложный как для самих детей, которые уже выглядят как взрослые люди и считают себя вправе самостоятельно решать все вопросы, так и для родителей, у которых не всегда хватает терпения и житейской мудрости, чтобы не испортить отношения с ребенком. Родители не осознают, что ребенок вырос, и это уже не послушная "ромашечка", а своенравный "кактус". Сами дети тоже теряются и не понимают, как себя вести. В данном случае роль родителя – помочь семье достойно пройти этот сложный путь. Однако именно папы-мамы часто поступают довольно опрометчиво, а за ошибки приходится платить немалую цену.

Сделаешь так, как я сказал!

Многие родители привыкли, что ребенок слушается их беспрекословно, и потому впадают в ярость от того, что ненаглядное чадо отбилось от рук и не желает делать то, что ему говорят. Папы-мамы требуют безоговорочного подчинения, наказывают ребенка и не слышат никаких возражений. Они уверены, что пришел момент показать ребенку, кто в семье главный. Словом, пытаются раз и навсегда расставить точки над і. Они не понимают, что методы воспитания, которые когда-то применяли к ним их родители, не работают с современными подростками! Такие методы могут только сломать ребенка, но не воспитать. Это еще больше отдаляет родителей от собственного ребенка: в ответ возникают ярость, злость, обида и даже ненависть к маме и папе.

Не стоит ломать подростка "через колено". Прежде всего нужно дать ребенку самому высказаться. Внимательно выслушайте его и хорошо подумайте над тем, в чем он может оказаться прав. Начните разговор с того, что вы прекрасно понимаете, о чем он говорит и разделяете его мнение... А дальше нужно аккуратно перейти к изложению собственной позиции. Никогда не используйте слово "но". Это сразу же оттолкнет ребенка и приведет к очередной ссоре. Лучше сформулировать фразу более мягко, например: " Я согласна с тобой. А с другой стороны..." или "...в то же время мне хотелось бы..." Ребенок может сразу не согласиться, но он обязательно запомнит ваши слова и примет к сведению. А впоследствии может поступить именно так, как вы его просили. Во всяком случае при таком общении ребенок не замыкается в себе, не идет на конфликт и продолжает нормальное общение с родителями. Это очень важно.

Родителям необходимо больше спрашивать и советоваться с ребенком, чтобы он ощущал себя полноправным членом семьи: "Как ты думаешь?", "Какой выход ты видишь?". При этом не нужно бояться потерять свой авторитет. Если ребенок вас действительно уважает, то ваши вопросы к нему и желание советоваться на авторитет никак не повлияют.

Категоричное "нет" – только в экстренной ситуации

Многие родители слишком часто говорят подростку "нет" и постоянно что-то запрещают. И если в раннем детстве ребенок боялся ослушаться, то в подростковом возрасте он просто перестанет обращать внимание на запреты и будет поступать по-своему. Поэтому вместо категоричных "не делай", "не ходи", "не греми" лучше конструктивно поговорить с подростком о том, что вас не устраивает или предложить альтернативу. Например, если он постоянно грубит своей сестре, можно спросить, зачем он обижает своего близкого человека? Почему заставляет ее плакать? В чем она провинилась? В данном случае подросток сможет увидеть ситуацию со стороны и понять, что действительно причиняет боль.

Еще пример: если подросток приводит к себе домой друзей и они включают музыку на всю громкость, можно спокойно договориться с ним, что дети повеселятся еще минут 15, а затем все дружно пойдут гулять на улицу, потому что у мамы болит голова...Или все дружно наденут наушники. Никаких криков и ругани! Все вопросы нужно решать спокойно и сообща.

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Правда, есть случаи, когда родители категорически против желания ребенка. Например, поехать на выходные в другой регион страны с малознакомой компанией. И если уж родитель говорит категорично "нет", то это действительно экстренный случай, при этом он должен объяснить ребенку, почему по-другому никак нельзя. Если слово "нет" звучит по десять раз в день, запрет теряет всякий смысл, но если такое бывает только в самых серьезных ситуациях, то ребенок обязательно прислушается и задумается над последствиями.

"Ты опять не убрал свою комнату"

В подростковом возрасте дети желают, чтобы к ним относились, как ко взрослым, а родители зачастую с утра до ночи делают им замечания: ты не почистил свою обувь, ты плохо моешь посуду, как ты держишь вилку?

Многие папы и мамы замечают только ошибки и промахи своего ребенка, и это их раздражает. А ребенка угнетает постоянное пристальное внимание родителей к его недостаткам. Отсюда – ссоры и обиды в семье. Понятно, что подростки еще много не умеют, но делают вид, что все знают и вполне обойдутся без родительской помощи, и потому могут действительно сделать что-то не так. Но родителям нужно научиться видеть не только промахи и ошибки ребенка, но и его положительные стороны. Например, как он хорошо вскопал огород на даче, как приготовил на всех завтрак, с какой готовностью помогает младшей сестре делать уроки. Это нужно замечать и хвалить! Не бойтесь слов восхищения и благодарности, они стимулируют ребенка радовать вас еще больше. А указывать на недочеты нужно очень корректно, чтобы не обидеть своего ребенка и не испортить доверительных и дружеских отношений.

А как ведут себя родители?

Требуя что-либо от ребенка, родители сами должны показывать пример. Если они постоянно твердят о вреде курения, а сами при этом курят, то никакие доводы не помогут. Если требуют чистоты и порядка в комнате, а сами редко занимается уборкой квартиры, то ребенок никогда не будет следить за порядком. Если постоянно опаздывают на работу, они не могут ругать ребенка за то, что он сам приходит в школу с опозданием.

"Учись на моих ошибках"

Если родители решили искоренить плохие привычки у ребенка, например, постоянное невыполнение уроков и нежелание записывать домашние задания, то лучше всего вспомнить себя в школьные годы и поговорить по душам. "Ты знаешь, я в школе не делала многих уроков. В результате снизилась успеваемость. А в выпускном классе я не смогла хорошо подготовиться к поступлению в вуз. Не повторяй моих ошибок". Правда, с откровениями тоже постарайтесь не переборщить.

Обходитесь без "шпилек"

Многие родители за каждую провинность и ошибку ребенка ругают его, устраивают скандал и наказывают. А еще не жалеют обидных слов вроде "лентяй", "неуч", "неумеха" и так далее. Такое отношение к ребенку не приведет к хорошим результатам, а лишь усугубит сложные отношения в семье. Родителям следует корректно обсудить с ребенком то, что он сделал плохо или неправильно и подчеркнуть, что это всего лишь ошибка, которую он больше никогда не повторит. Напомнить, что невозможно прожить без ошибок, главное – на них учиться. И если ребенок делает шаги на пути к исправлению ошибок – поддержите и помогите ему. Он обязательно это оценит. Постоянные "шпильки" и ругань в его адрес приведут к обратному эффекту – ребенок будет все делать назло...

Умейте признавать ошибки

Очень важно научить ребенка признавать свои ошибки и просить прощения. Он будет поступать так только в том случае, если сами родители умеют признать свою неправоту. Если родитель сгоряча накричал и обвинил в том, чего не было, он должен обязательно извиниться перед ребенком. Тогда и ребенок попросит прощение, если нагрубил, где-то "накосячил" или зря заставил волноваться.

Уважайте своего ребенка

Отношения в семье укрепляют совместные походы в кино, кафе, соблюдение личного пространства каждого, в том числе подростка. Важно отсутствие тотального контроля за ним, а еще доверие и уважение. Причем имеется в виду не только уважение, которое проявляется в общении, но и уважение к увлечениям, занятиям, его друзьям, его мечтам и стремлениям.

Несмотря на гормональные всплески, ранимую психику и частые перепады настроения, подростки – это всего лишь повзрослевшие дети, которые по-прежнему нуждаются в заботе, поддержке и понимании. Родителям придется приложить немало усилий, чтобы сохранить взаимное уважение и доверие в семье. Но усилия того стоят.

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