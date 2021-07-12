Панибратство с детьми: в чем опасность таких отношений

Родители всегда стремятся быть друзьями со своими детьми. Так хочется, чтобы ребенок делился своими радостями и проблемами, хочется знать круг его общения и чувствовать его душу. Особенно в сложном подростковом возрасте. Однако часто бывает так, что на фоне, казалось бы, тесной дружбы с родителями у ребенка пропадает уважительное отношение к ним, и дружба переходит в панибратское отношение, а это совсем не то, к чему стремились папы-мамы.

Почему так происходит и в чем опасность панибратских отношений родителей и детей? Об этом рассказал житомирский психолог Наталья Сидоренок.

В чем разница между дружбой и панибратством?

Панибратские отношения складываются в том случае, когда родители не умеют четко определить границы дозволенного для своих детей. А дети не видят в родителях авторитета.

Дело в том, что дети в любом возрасте проверяют родителей "на прочность". В детсадовском возрасте дети ломают вещи, орут и валяются на земле с истерикой, чтобы понять, как отреагируют родители и как долго они могут терпеть всякие детские "фокусы". Пока ребенок маленький, родители должны четко дать понять, где проходит граница дозволенного для ребенка, что можно, что не желательно, а что категорически нельзя. Можно быть с детьми лучшими друзьями, однако существуют моменты, когда нужно жестко сказать "нет" и не поддаваться никаким уговорам недовольного чада. Если не дать ребенку уяснить это в раннем детстве, потом будет невероятно сложно это сделать.

"Мы папе не скажем"

В подростковом возрасте дети точно так же пытаются проверять родителей на "прочность": дерзят, вслух матерятся, закатывают истерики, угрожают уйти из дома и так далее. Они по-прежнему проверяют границы дозволенности.

Очень часто сами родители виноваты в том, что с ребенком складываются панибратские отношения. Например, сын побаивается отца, который часто бывает строг, и потому активно налаживает отношения с мамой, у которой характер мягче. Например, просит ее не говорить отцу, что он бросил занятия спортом или встречается с девушкой, которая не нравится отцу. Мама соглашается. А дальше – больше. Сын начинает при маме нецензурно выражаться, нисколько не считаясь с ее недовольством. А мама все это терпит, мол, "ладно, при мне можешь ругаться, но только не при папе". Маме кажется, что так она больше сближается с сыном, но вскоре оказывается, что никакой дружбы просто не существует. Сын ее "ни во что не ставит": без оглядки матерится, уходит из дому, когда вздумается и приходит, когда захочет. На вопрос матери: "Где ты был?", – может грубо бросить через плечо: "А тебе какое дело?". Это совсем не те отношения, к которым стремилась мама, и здесь есть ее вина.

Если ребенок рассказал вам неприличный анекдот – это еще не означает его полное доверие. Если вы видите, что он чувствует себя свободным от любых установок и правил в отношениях с вами, значит, вы допустили ошибку в воспитании. Конечно, обсуждать с ребенком можно все что угодно, например, как в школе дети издеваются над двоечниками, но, если ваше неприятие такого поведения совершенно не волнует ребенка и он вас просто не желает слушать, такая "дружба" принесет только вред. Мама и папа должны уметь расставить все точки над "и" и объяснить свое отношение к той или иной ситуации.

Как заслужить уважение ребенка

Чтобы ребенок уважал родителей, им следует самим придерживаться тех правил, которые они диктуют ребенку. Никогда и нигде, даже дома, не использовать нецензурные слова, не повышать голос во время ссор и выяснений отношений. Не демонстрировать ироничное или равнодушное отношение к другим людям, если они нуждаются в помощи. В противном случае именно так и будет поступать ваш ребенок – материться, орать, не обращать внимания на ваши просьбы о помощи и просто вас игнорировать.

Родители портят отношения с детьми, если постоянно читают им нотации, вроде "вот я в твои годы..." или "дедов ремень по тебе плачет" и так далее. С другой стороны, чтобы не скатиться к панибратству с ребенком никогда не следует задабривать его, скрывать от супруга (супруги) его плохие поступки, спускать откровенное хамство, надеясь на то, что с возрастом все глупости пройдут. Нельзя прощать ребенку, если он не выполняет ваши поручения, не реагирует на замечания, если не просит прощения, когда не прав. Родитель для ребенка должен быть не "друганом", которого можно хлопнуть по плечу и вместе пойти "на пиво", а другом, советчиком и опорой с большим жизненным опытом, которому есть чему научить и что рассказать. Ребенок должен понимать, что дружбой с папой (мамой) нужно дорожить и даже ее заслужить, иначе можно просто потерять его доверие и расположение. Главные черты настоящей дружбы – взаимное уважение, любовь и поддержка.

Личное пространство – это важно

Очень важно соблюдение личного пространства каждого из членов семьи. Дети смотрят на родителей и учатся у них. Например, если в семье считается недопустимым читать личную переписку друг друга, если пресекаются всякие сплетни о других людях, если существует разделение обязанностей (мама готовит еду, а папа делает уборку в квартире), то ребенок будет перенимать такие правила игры. Если мама и папа в свободное время занимаются любимым хобби, это нужно уважать и по возможности не отвлекать от любимых занятий. Точно так же и родители обязаны считаться с увлечениями детей: спортивными тренировками, хореографией и так далее.

Есть ли у вас авторитет?

Настоящие дружеские отношения с ребенком могут быть только в том случае, если родитель является для него авторитетом. А авторитет следует постоянно поддерживать и заслуживать. Это не так просто, как кажется. Если папа (мама) ни к чему не стремятся, мало знают и ничем не интересуются, то ни о каком авторитете не может быть и речи. Авторитет родителя сразу теряется, если ребенок видит, что родитель унижается, например, мама постоянно прощает грубое отношение к себе. То же касается и отца. Если родители находятся в разводе, не нужно рассказывать ребенку, пусть даже повзрослевшему, подробности неудачной личной жизни с отцом (матерью). Кроме того, авторитет пропадает, если родитель на каждом шагу сам нарушает те правила, исполнения которых требует от ребенка.

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В отношениях "родитель-ребенок" всегда должна существовать определенная дистанция, которую нельзя переступить. Ребенок – это всегда ребенок, но не партнер для взрослого! Дружеские и уважительные отношения с детьми родители должны строить на личном примере. И не бояться обидеть или огорчить ребенка своим категорическим "нет", если запрет справедлив и логичен. Ребенок его поймет, и от этого отношения между самыми близкими людьми не станут хуже. Но если постоянно идти на поводу у ребенка и скатиться до панибратства, то в будущем ваше чадо будет строить свою жизнь по такому же неудачному шаблону.

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