Панические атаки у детей: советы врача, как помочь малышам

Панические атаки могут возникать не только у взрослых, но и у детей, к сожалению, эта проблема достаточно распространена среди детей младшего школьного возраста и подростков.

Врач Ольга Топоркова рассказала о природе панических атак у детей, их особенностях и о том, как помочь малышам преодолеть это непростое явление.

Что такое паническая атака

Паническая атака — внезапный приступ сильного страха или тревоги, возникающий без видимой причины. У детей она может проявляться из-за физических симптомов:

учащенное сердцебиение;

головокружение;

дрожь;

чувство удушья;

сильный страх или даже ощущение "нереальности".

Ребенок часто не может объяснить, что с ним происходит, но чувство беспомощности и страх лишь усугубляют тревогу.

Особенности панических атак у детей

Дети переживают панические атаки несколько иначе, чем взрослые. Важно учитывать три ключевые особенности:

Сложность выражения эмоций

Дети редко могут объяснить, что именно их беспокоит. Они могут описывать физические симптомы, такие как головная боль, головокружение, не связывая их с эмоциями. Это усложняет диагностику проблемы для родителей.

Склонность к избеганию ситуаций

Ребенок может начать избегать мест или обстоятельств, вызвавших паническую атаку, чтобы не столкнуться со страхом снова. К примеру, это может проявляться в отказе от посещения школы или других социальных мест.

Ночные панические атаки

В практике врачей часто случаются случаи, когда дети переживают панические атаки во время сна. Ребенок может просыпаться с сильным чувством страха, что усложняет его сон и общее самочувствие.

Как помочь ребенку во время панической атаки

Сохраняйте спокойствие

Ваша реакция должна быть максимально спокойной и уверенной. Покажите ребёнку, что вы рядом и готовы помочь. Ваше спокойствие поможет ребенку успокоиться.

Научите техник дыхания

Глубокое медленное дыхание является эффективным инструментом для успокоения. Научите ребенка вдыхать воздух через нос на счет 4, задерживать дыхание на 4 секунды и медленно выдыхать через рот на 6.

Поговорите с ребенком

Объясните, что паническая атака — временное явление, которое не опасно. Помогите ребенку понять, что чувство страха пройдет.

Создайте безопасную атмосферу

Позаботьтесь о комфортной психологической атмосфере дома. Общайтесь с ребенком, избегайте конфликтов, поддерживайте его в сложные моменты.

Обратитесь к специалисту

Если панические атаки повторяются, важно проконсультироваться с неврологом или психологом. Специалист поможет определить причины тревожности и подобрать методы терапии.

Как предотвратить панические атаки

Для профилактики панических атак у детей важно создать гармоничный образ жизни:

Соблюдайте распорядок дня . Регулярный здоровый сон, умеренная физическая активность и правильное питание являются основой для психоэмоционального здоровья ребенка.

. Регулярный здоровый сон, умеренная физическая активность и правильное питание являются основой для психоэмоционального здоровья ребенка. Контролируйте уровень глюкозы. Низкий уровень сахара в крови (гипогликемия) может провоцировать тревожность, поэтому важно, чтобы питание ребенка было сбалансированным.

Низкий уровень сахара в крови (гипогликемия) может провоцировать тревожность, поэтому важно, чтобы питание ребенка было сбалансированным. Поддерживайте ребенка эмоционально. Покажите, что вы постоянно рядом и готовы выслушать.

Любовь и поддержка — лучшее лекарство

Панические атаки у детей могут выглядеть ужасно, но с вашей помощью малыши сможет чувствовать себя в безопасности. Главное – быть внимательными к эмоциям и поведению ребенка, оказывать ему любовь и поддержку. Помните, что вместе со специалистами можно преодолеть даже самые сложные ситуации.

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