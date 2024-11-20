Панические атаки у детей: советы врача, как помочь малышам

Панические атаки могут возникать не только у взрослых, но и у детей, к сожалению, эта проблема достаточно распространена среди детей младшего школьного возраста и подростков.
Врач Ольга Топоркова рассказала о природе панических атак у детей, их особенностях и о том, как помочь малышам преодолеть это непростое явление.
Что такое паническая атака
Паническая атака — внезапный приступ сильного страха или тревоги, возникающий без видимой причины. У детей она может проявляться из-за физических симптомов:
- учащенное сердцебиение;
- головокружение;
- дрожь;
- чувство удушья;
- сильный страх или даже ощущение "нереальности".
Ребенок часто не может объяснить, что с ним происходит, но чувство беспомощности и страх лишь усугубляют тревогу.
Особенности панических атак у детей
Дети переживают панические атаки несколько иначе, чем взрослые. Важно учитывать три ключевые особенности:
Сложность выражения эмоций
Дети редко могут объяснить, что именно их беспокоит. Они могут описывать физические симптомы, такие как головная боль, головокружение, не связывая их с эмоциями. Это усложняет диагностику проблемы для родителей.
Склонность к избеганию ситуаций
Ребенок может начать избегать мест или обстоятельств, вызвавших паническую атаку, чтобы не столкнуться со страхом снова. К примеру, это может проявляться в отказе от посещения школы или других социальных мест.
Ночные панические атаки
В практике врачей часто случаются случаи, когда дети переживают панические атаки во время сна. Ребенок может просыпаться с сильным чувством страха, что усложняет его сон и общее самочувствие.
Как помочь ребенку во время панической атаки
Сохраняйте спокойствие
Ваша реакция должна быть максимально спокойной и уверенной. Покажите ребёнку, что вы рядом и готовы помочь. Ваше спокойствие поможет ребенку успокоиться.
Научите техник дыхания
Глубокое медленное дыхание является эффективным инструментом для успокоения. Научите ребенка вдыхать воздух через нос на счет 4, задерживать дыхание на 4 секунды и медленно выдыхать через рот на 6.
Поговорите с ребенком
Объясните, что паническая атака — временное явление, которое не опасно. Помогите ребенку понять, что чувство страха пройдет.
Создайте безопасную атмосферу
Позаботьтесь о комфортной психологической атмосфере дома. Общайтесь с ребенком, избегайте конфликтов, поддерживайте его в сложные моменты.
Обратитесь к специалисту
Если панические атаки повторяются, важно проконсультироваться с неврологом или психологом. Специалист поможет определить причины тревожности и подобрать методы терапии.
Как предотвратить панические атаки
Для профилактики панических атак у детей важно создать гармоничный образ жизни:
- Соблюдайте распорядок дня. Регулярный здоровый сон, умеренная физическая активность и правильное питание являются основой для психоэмоционального здоровья ребенка.
- Контролируйте уровень глюкозы. Низкий уровень сахара в крови (гипогликемия) может провоцировать тревожность, поэтому важно, чтобы питание ребенка было сбалансированным.
- Поддерживайте ребенка эмоционально. Покажите, что вы постоянно рядом и готовы выслушать.
Любовь и поддержка — лучшее лекарство
Панические атаки у детей могут выглядеть ужасно, но с вашей помощью малыши сможет чувствовать себя в безопасности. Главное – быть внимательными к эмоциям и поведению ребенка, оказывать ему любовь и поддержку. Помните, что вместе со специалистами можно преодолеть даже самые сложные ситуации.
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