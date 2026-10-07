Параллельное родительство: что на самом деле нужно рассказывать бывшему партнеру / © Credits

Реклама

Параллельное родительство часто становится способом снизить напряжение после расставания. Родители договариваются о минимальных контактах, разделяют бытовые обязанности и стараются не вмешиваться в жизнь друг друга. В такой модели меньше поводов для споров, а каждый взрослый получает собственное пространство.

Однако ребенок продолжает жить сразу в двух реальностях. Он переходит из одного дома в другой, но не оставляет вместе с чемоданом свои эмоции, страхи или переживания. То, что произошло в одном доме, вполне может повлиять на её поведение в другом, об этом рассказало издание Psychology Today.

Реклама

Именно здесь возникает главный вопрос: где проходит грань между личной жизнью бывшего партнера и информацией, которой стоит поделиться ради ребенка.

Реклама

Информация, касающаяся ребенка, — уже не совсем конфиденциальная

Личная жизнь каждого из родителей после развода остается его личным делом. Необязательно рассказывать бывшему партнеру о своих отношениях, переживаниях, финансах или повседневных делах. Однако ситуация меняется, если какое-то событие начинает непосредственно влиять на ребенка.

Серьёзная болезнь близкого человека, смерть домашнего питомца, проблемы в школе, конфликт с друзьями, первое расставание подростка, трудности в спортивной секции или другое событие, которое сильно задело ребенка эмоционально, — это уже информация, которая может понадобиться обоим родителям.

Речь здесь не идет о том, чтобы устраивать долгие семейные совещания. Иногда достаточно короткого сообщения о том, что ребенку сейчас тяжело, он расстроен или напуган, поэтому сегодня ему может понадобиться чуть больше внимания. Такой контакт не означает возвращения к прежним отношениям, а лишь способ не оставлять ребенка наедине с переживаниями, которые он испытывает, перемещаясь между двумя домами.

Ребёнок не оставляет эмоции за дверью

Представим себе обычный день, когда ребенок переезжает от одного родителя к другому. Взрослым может казаться, что с окончанием выходных или сменой места жительства начинается новый этап, но для ребенка это не так.

Реклама

Он не перестает бояться только потому, что настала очередь другого дома. Не забывает об обиде, когда садится в машину. Не откладывает грусть на несколько дней, чтобы не нарушать график.

Именно поэтому информационная «стена» между родителями порой создает проблему не для взрослых, а для ребенка. Один из родителей может видеть только последствия — молчание, тревожность, раздражительность или слёзы, но не понимать, откуда они взялись.

Даже краткое объяснение способно изменить ситуацию. Второй из родителей понимает суть дела и может поддержать ребёнка, не заставляя его каждый раз заново объяснять, что произошло.

Важность конфиденциальности

В то же время принцип «рассказывать всё» не является правильным. Если информация касается исключительно личной жизни одного из родителей и не влияет на ребёнка, она не обязательно должна выходить за рамки параллельного родительства.

Реклама

Важно различать информацию о бывшем партнере и информацию, которая помогает лучше понять состояние ребенка.

Например, если из-за сложных семейных обстоятельств меняется привычный распорядок дня, ребенок становится более тревожным или нуждается в дополнительной поддержке, второму родителю следует знать об этом. Не для того, чтобы контролировать жизнь бывшего партнера, а чтобы правильно реагировать на поведение ребенка.

Иногда такая информация помогает понять изменения в жизни самого отца или матери. Из-за болезни близкого человека, сложной работы или других обстоятельств может измениться график, возникнуть необходимость перенести дни встреч или попросить о помощи. Знать причину в такой ситуации — не значит снова брать на себя роль партнера.

Вопрос, помогающий определить границу

Психологи советуют рассматривать информацию не через призму отношений между бывшими супругами, а с точки зрения потребностей ребенка.

Прежде чем что-то сказать или промолчать, можно задать себе один вопрос: поможет ли эта информация другому родителю лучше понять, поддержать или позаботиться о нашем ребенке? Если ответ положительный, скорее всего, об этом стоит сказать.

При этом вовсе не обязательно становиться друзьями, регулярно обсуждать личную жизнь или восстанавливать эмоциональную близость. Параллельное родительство может оставаться максимально дистанционным, но эта дистанция не должна заставлять ребенка самостоятельно переносить важные переживания из одного дома в другой.

Новости партнеров

Новости партнеров